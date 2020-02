Płaca minimalna w górę. Polacy się cieszą, ale czy wszyscy dostaną podwyżki?

Wzrost płacy minimalnej w nieznacznym stopniu poprawił sytuację naszego rodzimego rynku pracy w porównaniu do standardów europejskich. (fot. archiwum)

Rok 2020 przyniósł wzrost płacy minimalnej. Wyższe koszty zatrudnienia mogą popchnąć pracodawców do szukania sposobów na optymalizację kosztów. Może się to przełożyć na wynagrodzenia lepiej opłacanych pracowników, trudności ze zdobyciem awansu, czy premii. Mimo to, polscy pracownicy optymistycznie oceniają swoje szanse na rozwój kariery.