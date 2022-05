Płaca minimalna pójdzie w górę, preferencyjny ZUS także

Zgodnie z zapowiedziami rządu w 2023 roku czeka nas dwustopniowa podwyżka płacy minimalnej: pierwszy raz w styczniu do wartości 3350 zł brutto, drugi raz w lipcu do 3500 zł brutto. Aktualnie minimalne wynagrodzenie to 3010 zł, a więc docelowy wzrost wyniesie ponad 16 proc.

Przedsiębiorcy będą też odprowadzali wyższe składki ZUS (fot. Unsplash)

Dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników i wypłacają im minimalne wynagrodzenie, wzrost płacy minimalnej będzie nieco wyższy. Wliczając składki ZUS docelowo wyniesie ok. 600 zł, a więc 20 proc.

- W przyszłym roku firmy będą więc musiały zwiększyć budżety na wynagrodzenia. Trzeba jednak pamiętać, że inflacja w połączeniu z rosnącymi płacami będzie oznaczała… jeszcze wyższą inflację. Podwyżka płacy minimalnej będzie też oznaczała, rosnące ceny oferowanych produktów i usług – podkreśla Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt.

W konsekwencji podwyższenia minimalnego wynagrodzenia przedsiębiorcy będą też odprowadzali wyższe składki ZUS.

- Dotyczy to m.in. tych, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie własnej działalności gospodarczej, ponieważ przez pierwsze 24 miesiące mogą oni skorzystać z preferencyjnej wysokości składek społecznych, a ich podstawa to 30 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia. Jeśli więc w przyszłym roku wzrośnie ono do poziomu 3,5 tys. zł, to podstawa preferencyjnego ZUS wzrośnie do 1050 zł – wyjaśnia.

Obecnie podstawa preferencyjnego ZUS wynosi 903 zł. W skali roku oznacza to składki w wysokości 1764 zł.

