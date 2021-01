Płaca minimalna na świecie. Co trzeci kraj nie zdecydował się na podwyżkę

Tegoroczne podwyższenie płacy minimalnej w Polsce spowodowało, że w zestawieniu 56 państw świata, które taki mechanizm oferują pracownikom, nasz kraj zajął 10. pozycję. Największy wzrost płacy minimalnej odnotowano na Ukrainie (o 27 proc. rok do roku), ale tam płaca minimalna pozostaje na jednym z najniższych poziomów. Drugi kraj z ponad 20-procentowym wzrostem płacy minimalnej to Turcja.

W naszym kraju od 1 stycznia 2021 roku osoby pracujące za płacę minimalną otrzymały podwyżkę. (Fot. Shutterstock)

Zespół platformy Picodi sprawdził, jak w 2021 roku kraje świata podwyższają płacę minimalną. Badanie objęło 56 państw, w których rząd ustala wysokość wynagrodzenia minimum.

Co trzeci z badanych krajów nie zdecydował się na podwyżkę płacy minimalnej od stycznia 2021 roku.



W Polsce praca minimalna wzrasta, co powoduje wypłaszczanie poziomu płac. Rośnie też liczba osób pracujących za najniższe wynagrodzenie.

W naszym kraju od 1 stycznia 2021 roku osoby zarabiające płacę minimalną otrzymały podwyżkę. Minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło o 200 zł i wynosi 2,8 tys. zł. Z kolei minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych to 18,30 zł, co oznacza wzrost o 1,30 zł w stosunku do 2020 r. (17 zł). Jak ta kwestia wyglądała w innych państwach świata?

Podwyżki płacy minimalnej w 2021 roku

Co trzeci z badanych krajów nie zdecydował się na podwyżkę płacy minimalnej od stycznia 2021 roku. Wśród nich są m.in. Węgry, Słowenia, Estonia czy USA, gdzie stawka federalna nie zmieniała się od 2009 roku.

Największy wzrost płacy minimalnej odnotowano na Ukrainie (o 27 proc. rok do roku). Jednak w przeliczeniu na euro wysokość gwarantowanej płacy w tym kraju pozostaje jednak jedną z najniższych (143 euro). Drugi kraj z ponad 20-procentowym wzrostem płacy minimalnej to Turcja.

Polska należy do grona państw, w których pandemia nie zamroziła wzrostu płac. Od 1 stycznia 2021 roku kwota netto minimalnego wynagrodzenia wzrosła o 9,8 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim ( z 1878 zł do 2062 zł). To 10. wynik spośród 56 uwzględnionych w zestawieniu państw. W Niemczech pensja minimalna wzrosła o 1,5 proc. rok do roku (34. miejsce), w Wielkiej Brytanii o 7,7 proc. (13. miejsce), a w Czechach o 11,6 proc. (8. miejsce).

Warto przytoczyć tutaj dane GUS, zgodnie z którymi w grudniu 2019 r. ok. 1,5 mln pracowników otrzymywało pensję nie wyższą niż przeciętna płaca minimalna. W porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku liczba ta zwiększyła się o 1,4 proc. (wobec spadku o 3,7 proc. zaobserwowanego w grudniu 2018 r. w odniesieniu do roku poprzedniego). Drugi rok z rzędu Kazachstan zajmuje ostatnią pozycję w rankingu. Nominalna płaca w tym kraju nie zmieniła się, ale podniesienie składki zdrowotnej sprawiło, że „na rękę” pracownicy otrzymają w tym roku mniej. 15 proc. na koszyk z żywnością Eksperci z Picodi stworzyli koszyk żywnościowy i zestawili ceny produktów z minimalnym wynagrodzeniem. Koszyk składa się z 8 grup produktów: chleb, mleko, jajka, ryż, ser, mięso, owoce oraz warzywa. Lista ta jest bardzo uboga, ale znajdujący się na niej produkty w podanych ilościach są w stanie zaspokoić minimalne zapotrzebowanie przeciętnej dorosłej osoby w składniki odżywcze. W jej skład wchodzi mleko (10 litrów) – 26,30 zł, chleb (10 bochenków po 500 g) – 31,40 zł, ryż (1,5 kg) – 5,58 zł, jajka (20 szt.) – 13,18 zł, ser (1 kg) – 24,20 zł, drób i wołowina (6 kg) – 151,86 zł, owoce (6 kg) – 26,66 zł, warzywa (8 kg) – 28,68 zł. Wartość koszyka podstawowych produktów żywnościowych na początku 2021 roku wynosi 307 zł 86 gr, o 5,5 proc. drożej niż rok temu. Podstawowa żywność stanowi 14,9 proc. wynagrodzenia minimalnego netto. W roku 2020 wartość koszyka względem ówczesnej pensji minimalnej wynosiła 15,5 proc.. Oznacza to, że wzrost płacy minimalnej w Polsce wyprzedził wzrost cen. Z badania wynika, że najbardziej korzystne wynagrodzenia zapewniają Wielka Brytania, Irlandia i Australia: w tych krajach relacja koszyka podstawowych produktów do lokalnej płacy minimalnej waha się od 7 proc. do 7,6 proc. W tym zestawieniu Polska z wynikiem 14,9 proc. uplasowała się na 15. pozycji spośród 56 krajów. Niżej od Polski w tym rankingu znalazły się Czechy (20. miejsce), Słowacja (19. miejsce) i Węgry (27. miejsce). W takich krajach jak Uzbekistan czy Nigeria pensja minimalna nie pozwala na zakup analizowanego ubogiego koszyka produktów. Ta jedyna podwyżka w 2021? Wszystko wskazuje na to, że podwyżka płacy minimalnej będzie głównym działaniem pracodawców ( narzuconym odgórnie) na rzecz podwyższenia wynagrodzenia swoim pracownikom. Wyniki opublikowanego na początku grudnia badania Plany Pracodawców, zrealizowanego przez Instytut Badawczy Randstad wspólnie z Gfk Polonia, wskazują, że w wielu przypadkach będzie to jedyna podwyżka, na jaką mogą liczyć w tym roku pracownicy. Blisko 60 proc. pracodawców zadeklarowało zatrudnianie pracowników w oparciu o płacę minimalną. Jest to wzrost o 11 pkt. proc. w porównaniu do listopada 2019. - Wyniki badania wyraźnie pokazują, że dynamiczny wzrost płacy minimalnej wpływa na wynagrodzenie osób, które zarabiają najmniej, ale nie zawsze przekłada się na wyższe pensje pracowników z grup o większych kwalifikacjach. Powoduje to wypłaszczanie zarobków w firmach. Ta sytuacja może wpływać na mniejszą motywację pracowników do rozwoju zawodowego, a dla pracodawców oznaczać trudności związane z podnoszeniem kompetencji członków zespołu. Tymczasem bez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników wyzwaniem może stać się utrzymanie właściwego kierunku rozwój firmy w okresie dynamicznych zmian rynkowych - komentuje wyniki badania Monika Hryniszyn, dyrektor personalna i członek zarządu Randstad Polska.

