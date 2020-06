Płaca minimalna kością niezgody. Związki oburzone propozycją pracodawców

- Choć nieznane są jeszcze wskaźniki, które rząd przedstawi zapewne na koniec lipca, wiemy, że w opinii przedsiębiorców trudno będzie zaakceptować jakikolwiek wzrost płacy minimalnej, mimo że inflacja na pewno, mimo prognozowanego spadku w II połowie roku, będzie wysoka. W perspektywie 2021 roku kluczowa będzie ochrona miejsc pracy i ograniczanie redukcji zatrudnienia, które niestety w opinii pracodawców będzie nie do uniknięcia. Stąd powszechna zgoda na podniesienie zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł i postulat utrzymania instrumentów ochrony miejsc pracy z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - podkreśla prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, przewodniczący Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS, w którym prowadzone są negocjacje.

Na odpowiedź strony związkowej nie trzeba było długo czekać. - Pracodawcy chcą zamrożenia płacy minimalnej na poziomie 1921 zł netto. Proponujemy, by obniżyli sobie wypłaty do tej wysokości - możemy przeczytać na Twitterze Związkowej Alternatywy.

- W czasie kryzysu istotne jest, by zachować dynamikę popytu wewnętrznego i poziom konsumpcji. Obniżanie płac niewątpliwie przyczyniłoby się do pogłębienia negatywnych zjawisk na rynku pracy i gospodarce. Dlatego apelujemy do rządu o realizację obietnic wyborczych i podniesienie płacy minimalnej w przyszłym roku do 3000 zł brutto - Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa.

Związek przypomina, że roczny poziom inflacji wciąż przekracza 3 proc., a ceny żywności wzrosły w ciągu ostatniego roku o blisko 8 proc.. - Zamrożenie płacy minimalnej oznaczałoby zatem spadek realnych płac najgorzej opłacanych pracowników i wzrost skali ubóstwa wśród osób pracujących - alarmuje Szumlewicz. Jak podkreśla, w czasie kryzysu kluczowym wyzwaniem państwa jest przeciwdziałanie spadkowi płac i ograniczenie ubóstwa.

Przypomina też obietnice składane przez Jarosława Kaczyńskiego. Podczas kampanii wyborczej do parlamentu mówił, że w 2021 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 3000 zł. - Była to jedna z kluczowych obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, która zyskała aprobatę wielu pracowników. Odejście od tego rozwiązania odbierałoby wiarygodność partii rządzącej i oznaczałoby naruszenie zasad dialogu społecznego - komentuje związkowiec.

Dodaje też, że jeżeli rząd widzi przeszkody na drodze do realizacji swoich obietnic, to powinien przyjąć pakiet rozwiązań, które ułatwiłyby to. Mogłoby to być na przykład podniesienie kwoty wolnej od podatku.