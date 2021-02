Płaca minimalna kością niezgody. Związek nie rozumie sceptycyzmu rządu

Z oburzeniem i zdziwieniem odbieramy krytyczne stanowisko polskiego rządu względem przyjęcia unijnych standardów dotyczących płacy minimalnej. Jednocześnie popieramy inicjatywę na rzecz przyjęcia regulacji, zgodnie z którą płaca minimalna we wszystkich krajach Wspólnoty miałaby wynosić co najmniej 50 proc. średniego wynagrodzenia - tak decyzję polskiego rządu w sprawie wprowadzenia unijnych zmian w kwestii płacy minimalnej komentuje Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa.

Zdaniem polskiego rządu, zaproponowane przez KE rozwiązania są nietrafione

Komisja Europejska pracuje nad projektem dyrektywy UE, która ma zapewnić jednolite standardy ustalania odpowiednich płac minimalnych we wszystkich krajach członkowskich.

Jednym z jej elementów (na razie zapisanym w preambule, a nie samej dyrektywie) jest wskazanie, że płaca minimalna nie mogło być w danym kraju na poziomie niższym niż 50 proc. płacy przeciętnej i 60 proc. mediany płac w państwie członkowskim.

Zdaniem polskiego rządu, zaproponowane przez KE rozwiązania są nietrafione.



- Pracownicy powinni mieć dostęp do odpowiedniej płacy minimalnej i przyzwoitego poziomu życia. To, co dzisiaj proponujemy, to ramy dla płacy minimalnej, przy pełnym poszanowaniu tradycji narodowych (...). Poprawa warunków pracy i życia nie tylko ochroni naszych pracowników, ale także pracodawców, którzy płacą przyzwoite pensje - mówiła podczas ogłaszania jesienią 2020 rozpoczęcia prac nad dyrektywą płacową szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Płaca minimalna w UE

Jak informuje KE, ustawowe wynagrodzenie minimalne obowiązuje w 21 państwach członkowskich, natomiast w sześciu innych państwach (Dania, Włochy, Cypr, Austria, Finlandia i Szwecja) ochrona w postaci minimalnego wynagrodzenia jest zapewniona wyłącznie na mocy układów zbiorowych. W większości państw minimalne wynagrodzenia nie są jednak odpowiednie lub też nie wszyscy pracownicy są nimi objęci.

Proponowana dyrektywa tworzy ramy służące zwiększeniu adekwatności minimalnych wynagrodzeń i dostępu pracowników do tego rodzaju ochrony. W preambule do dyrektywy, która nie ma mocy wiążącej, znalazł się zapis mówiący o tym, że ustawowe wynagrodzenie minimalne nie mogło być w danym kraju na poziomie niższym niż 50 proc. płacy przeciętnej i 60 proc. mediany płac w państwie członkowskim. Jednak to wskazówka KE, a nie obligatoryjny wymóg do spełnienia.

- Wniosek Komisji jest w pełni zgodny z zasadą pomocniczości: określa ona ramy minimalnych standardów i respektuje kompetencje państw członkowskich oraz autonomię i swobodę zawierania przez partnerów społecznych porozumień w dziedzinie wynagrodzeń. Nie zobowiązuje ona państw członkowskich do wprowadzenia ustawowych wynagrodzeń minimalnych ani nie określa wspólnego poziomu minimalnego wynagrodzenia - możemy przeczytać na stronie internetowej UE. Polski rząd jest na nie Zdaniem polskiego rządu zaproponowane przez UE rozwiązania są nietrafione. Jak poinformowała Iwona Michałek, wiceminister rozwoju, pracy i technologii, sceptycznie odnosi się on do zaproponowanego przez Komisję Europejską instrumentu. - Rzeczpospolita Polska będzie dążyć do tego, aby przyjęte na szczeblu Unii Europejskiej regulacje w możliwie niewielkim stopniu wpływały na regulacje krajowe. Dotyczy to w szczególności krajowego systemu kształtowania wynagrodzeń minimalnych. Państwa członkowskie powinny bowiem zachować możliwość kształtowania systemu wynagrodzeń, w tym ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia, uwzględniając różne uwarunkowania historyczne i społeczno-gospodarcze. Istotne jest zapewnienie możliwości reagowania na negatywne zjawiska społeczne i gospodarcze, które nie będą miały odzwierciedlenia w bieżącej koniunkturze - mówiła podczas posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. Czytaj więcej: Przedsiębiorcy apelują. "Płaca minimalna musi być bezpieczna społecznie i gospodarczo" Michałek poinformowała, że dotychczasowe działania RP wpisują się w postulowany przez KE ogólny kierunek, jakim jest poprawa warunków zatrudnienia i przeciwdziałanie ubóstwu pracujących. - Nie jesteśmy przeciwni działaniom mającym na celu promowanie postępu gospodarczego i społecznego oraz pozytywnej konwergencji. Naszym celem jest budowanie konkurencyjności opartej na rosnącej produktywności i innowacyjności, a nie na czynniku niskich kosztów pracy. Podzielamy opinię o potrzebie zapewnienia pracownikom odpowiedniego wynagrodzenia minimalnego umożliwiającego godny poziom życia, o czym świadczą działania podejmowane przez rząd w ostatnich latach - zapewniała wiceminister. Zaznaczała też, że w Polsce wysokość wynagrodzenia minimalnego wzrasta szybciej niż poziom przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W 2020 r. prognozowana relacja minimalnego wynagrodzenia do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wynosi 51,1 proc. - Propozycja zawarta w projekcie dyrektywy nie uwzględnia tradycji i specyfiki każdego państwa oraz jego sytuacji społeczno-gospodarczej. Nasz mechanizm kształtowania minimalnego wynagrodzenia, który uważamy za odpowiedni, odbiega od rozwiązań proponowanych w dyrektywie - podkreślała Michałek. Niezrozumiałe działanie rządu Przyjęte przez polski rząd stanowisko dziwi Piotra Szumlewicza, przewodniczącego Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa. - To dziwi tym bardziej, że obecnie płaca minimalna w Polsce przekracza poziom 50 proc. średniej krajowej. Brak woli do ustanowienia jasnych i przewidywalnych zasad w ustalaniu poziomu płacy minimalnej może oznaczać, że rząd chce dać sobie prawo do traktowania płacy minimalnej jako kwestii uzależnionej od bieżących sporów politycznych. W roku wyborczym płaca minimalna będzie rosnąć w stosunku do średniego wynagrodzenia, aby potem proporcjonalnie zmniejszać się. Takie podejście odbiera jakiekolwiek zaufanie pracowników do władzy - komentuje decyzję rządu Szumlewicz. Czytaj więcej: Pensja minimalna do likwidacji. Burza wokół nowego pomysłu na koronakryzys Przypomina też, że przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi partia rządząca obiecywała, że płaca minimalna w 2021 roku będzie wynosić 3000 zł brutto. Stanęło na 2800 zł brutto. - Deklaracje rządu w rozmowach z Unią Europejską mogą wskazywać, że w kolejnych latach płaca minimalna będzie wciąż zależna od widzimisię władzy. Stanowczo protestujemy przeciw takiemu podejściu i apelujemy o przyjęcie stanowiska rekomendowanego przez większość krajów UE. Nie rozumiemy też, na czym mają polegać polskie uwarunkowania historyczne i społeczno-gospodarcze, na które powołuje się rząd. Czyżby nasza narodowa specyfika miała oznaczać przyzwolenie na głodowe pensje dla najgorzej sytuowanych pracowników? - zastanawia się Szumlewicz.

