PIT zero to hasło reklamowe, mało któremu emerytowi się opłaci

Autor: Business Insider

• 26 kwi 2023 11:46





PIT zero dla seniorów to podatkowa ulga dla pracujących emerytów. Gorąco zachęcają do korzystania z niej rządzący z premierem Mateuszem Morawieckim na czele. Business Insider zwraca uwagę na istotny wymóg, jaki powinien być spełniony. Pracujący emeryci powinni przeliczyć, czy opłaca im się skorzystać z PIT zero (fot. Esther Ann/Unsplash)

W zeznaniu podatkowym za 2022 rok po raz pierwszy można uwzględnić ulgę dla pracujących emerytów. Aby tak się jednak stało, senior musi zrezygnować z otrzymywanego świadczenia emerytalnego na czas pracy i pracować w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie albo prowadzić działalność gospodarczą. I przekalkulować, czy mu się to opłaca. Czytaj więcej Nie ma planów ograniczenia dostępu do pieniędzy z PPK Ulgą objęte są przychody do 85 tys. 528 zł rocznie, a mogą z niej skorzystać kobiety po 60. roku życia i mężczyźni po 65. roku życia. - PIT zero to hasło reklamowe. Większości seniorów nie opłaca się rezygnować z emerytury. Ładnie wygląda to tylko na slajdach - komentuje dla Business Insider Polska dr Jowita Pustuł, doradczyni podatkowa i radczyni prawna. Podaje przykład osoby zarabiającej 7000 zł, gdzie miesięczna zaliczka na podatek wynosi 395 zł. - Nikt rozsądnie myślący nie zrezygnuje z emerytury, żeby zaoszczędzić 395 zł PIT należnego od wynagrodzenia z umowy o pracę - ocenia. Czytaj więcej W niepewnych czasach liczy się umiejętność reagowania na zmiany

Zdaniem Jowity Pustuł, żeby skorzystanie z PIT zero dla seniorów było opłacalne, miesięczna zaliczka na podatek musiałaby być wyższa od miesięcznej kwoty pobieranej emerytury. Warto podkreślić, że ulga dotyczy tylko podatku, nie obejmuje składek na ubezpieczenie społeczne oraz 9-procentowej składki zdrowotnej. Leszek Marciniak z KPMG w Polsce jest zdania, że PIT zero dla seniorów to zachęta do późniejszego przejścia na emeryturę. - Główną korzyścią pozostaje nadal potencjalne podniesienie wymiaru świadczenia emerytalnego w związku z odroczeniem momentu przejścia na emeryturę - ocenia. Czytaj więcej To pewne. Będziemy pracować dłużej, ale inaczej Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

