PIT 2020. Co można odliczyć od podatku w związku z pandemią COVID-19

Od połowy lutego składać można zeznania podatkowe. Czy pandemia koronawirusa wprowadziła nowe ulgi podatkowe? Sprawdź, co i na jakich zasadach można odliczyć w tym roku.

W tym roku pojawiły się nowe ulgi podatkowe, które są związane z pandemią koronawirusa COVID-19 (fot. Shutterstock)

Czas na złożenie zeznań podatkowych podatnicy mają do 30 kwietnia. Podobnie, jak miało to miejsce w ubiegłym roku, można to zrobić za pośrednictwem platformy „Twój e-PIT".

W tym roku pojawiły się nowe ulgi podatkowe, które są związane z epidemią koronawirusa.

Zdecydowanie najwięcej pytań rodzić się będzie w związku z pracą zdalną, która od marca 2020 roku została wprowadzona w wielu firmach.

Czas na złożenie zeznań podatkowych podatnicy mają do 30 kwietnia. Podobnie jak miało to miejsce w ubiegłym roku, można to zrobić za pośrednictwem platformy „Twój e-PIT”. Ci, którzy swoje zeznania złożą przez internet, mogą liczyć na szybszy zwrot podatku. Fiskus ma na to 45 dni od daty złożenia zeznania.

To, co istotne, to nowe ulgi, jakie wprowadzono w związku z epidemią koronawirusa. Kto może z nich skorzystać?

Ulga podatkowa dla dawców osocza

Ozdrowieńcy, którzy zdecydowali się oddać osocze, mogą skorzystać z darowizny na cele krwiodawstwa.

Jak poinformowało na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów, "ulga przysługuje w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi (rozporządzenie Ministra Zdrowia) i litrów oddanej krwi lub jej składników. Zarówno za oddanie krwi, jak i jej składników (np. osocza) przysługuje ta sama stawka rekompensaty w wysokości 130 zł za 1 litr”.

- Dla osób, które honorowo oddają krew, ta ulga nie jest nowością. By móc odliczyć ulgę, należy mieć udokumentowany fakt oddania krwi lub osocza. Honorowi krwiodawcy mają to zwykle odnotowane w legitymacji honorowego dawcy krwi. Tam wpisana jest informacja o dacie i ilości pobrania potwierdzona pieczęcią i podpisem pracownika placówki, która przyjęła darowiznę. Taki wpis stanowi wystarczające potwierdzenie prawa do skorzystania z ulgi. Krajowa Administracja Skarbowa sugeruje darczyńcom uzyskanie odpowiedniego zaświadczenie w jednostce, gdzie krew czy osocze zostały pobrane - wyjaśnia w rozmowie z PulsHR.pl Tomasz Kret, starszy prawnik w Kancelarii Raczkowski.

Jak podkreśla, jeśli ktoś nie zadbał o odpowiednie zaświadczenie przy oddaniu krwi lub osocza, może mieć teraz trudności z jego uzyskaniem. Należy podkreślić, że ulga dla dawców krwi lub osocza przysługuje tylko tym, którzy oddali je nieodpłatnie. Otrzymanie płatności za krew lub osocze pozbawia podatnika prawa do ulgi. Darowizna na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 Nowością w tym roku jest możliwość odliczenia od podstaw opodatkowania za 2020 rok darowizn na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Odliczeniu podlegają darowizny przekazane na: - Agencję Rezerw Materiałowych, - Centralną Bazę Rezerw Sanitarno-Epidemicznych, - domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, - noclegownie i schroniska dla osób bezdomnych, - wskazane podmioty lecznicze, o ile zostały wpisane do wykazu. - Tu, podobnie jak w przypadku każdej darowizny, musimy mieć dokument potwierdzający jej dokonanie. To jednak nie jest nic nowego. Pojawił się nowy cel, jednak zasady pozostają bez zmiany – wyjaśnia Tomasz Kret. Jeśli chcemy odliczyć darowiznę, to należy udokumentować ją tak, by na dowodzie wpłaty znajdowały się dane pozwalające zidentyfikować darczyńcę oraz informacje o wysokości przekazanej kwoty. W przypadku darowizny niepieniężnej dokument powinien zawierać dane identyfikujące darczyńcę i wartość darowizny, a także oświadczenie o jej przyjęciu przez obdarowywanego. Nowością w tym roku jest możliwość odliczenia od podstaw opodatkowania za 2020 rok darowizn na cele wiązane z przeciwdziałaniem COVID-19 (fot. Shutterstock) Ważna informacja to wysokość kwoty, jaką możemy odliczyć. Ta jest uzależniona od tego, kiedy przekazaliśmy darowiznę. Darowizny przekazane: - do końca kwietnia 2020 r. podlegają odliczeniu w wysokości większej niż wartość darowizny - 200 proc. wartości darowizny, - w maju 2020 r. podlegają odliczeniu w wysokości 150 proc. wartości darowizny, - od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r. podlegają odliczeniu w wysokości kwoty odpowiadającej wartości darowizny, - od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. podlegają (ponownie) odliczeniu w wysokości 200 proc. wartości darowizny. Skomplikowana praca zdalna Zdecydowanie najwięcej pytań rodzić się będzie w związku z pracą zdalną, która od marca 2020 roku została wprowadzona w wielu firmach. Pytań jest wiele. Co z rozliczeniem sprzętu, który dofinansował nam pracodawca? Jak rozumieć wypłacane ekwiwalenty czy ryczałty? - Żadne nowe przepisy dotyczące kosztów ponoszenia pracy zdalnej się nie pojawiły. Pojawił się bardzo enigmatyczny zapis w specustawie covidowej, mówiący o tym, że w przypadku wprowadzenia pracy zdalnej to pracodawca ponosi koszty związane z tą pracą, z wyposażeniem miejsca pracy i obsługą logistyczną. To jest jedyny nowy przepis, który może mieć jakiekolwiek skutki podatkowe – wyjaśnia Tomasz Kret. Jak dodaje, zostało dotąd wydanych kilka indywidualnych interpretacji podatkowych potwierdzających, że zryczałtowane świadczenia pieniężne z tytułu zwrotu szeroko rozumianych kosztów ponoszonych przez pracowników w związku z pracą zdalną nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. - Należy przyznać, że interpretacje te są słuszne i stanowią odpowiedź na rzeczywiste trudności związane z pracą zdalną. Nie sposób jednak pozbyć się wrażenia, że interpretacje są tylko namiastką odpowiedniego zwolnienia podatkowego, które powinno zostać jak najszybciej wprowadzone dla pracowników, którzy wykonują pracę zdalną i ponoszą dodatkowe wydatki z tego powodu. Należy także zauważyć, że przepisy podatkowe w aktualnym brzmieniu zwalniają z opodatkowania tylko ekwiwalenty wypłacone pracownikom za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt. W praktyce wszelki zwrot wydatków ponoszonych przez pracowników w związku z wykonywaną pracą odbywał się dotąd na podstawie dowodów potwierdzających fakt ich poniesienia oraz wysokość. Dzięki temu pracownik nie mógł, co do zasady, otrzymać jakiegokolwiek przysporzenia, mogącego stanowić jego przychód. A jeżeli już taki otrzymał, to podlegał on opodatkowaniu – wyjaśnia ekspert. Obecnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdza, że pracownik pracujący zdalnie na polecenie pracodawcy może otrzymać, bez podatku, właściwie każdą kwotę w rozsądnej wysokości, jeżeli tylko pracodawca przyzna ją tytułem zwrotu dodatkowych wydatków poniesionych przez pracownika w związku z pracą zdalną. Pracownik nie musi przy tym wykazać faktycznego poniesienia takich wydatków i choć część z nich jest całkowicie oczywista (np. z tytułu zużycia większej ilości energii elektrycznej), to kwota świadczenia nie ma żadnego związku z ich rzeczywistą wysokością. W podobny sposób traktowany jest zwrot wydatków na zakup wyposażenia stanowiska pracy zdalnej. Omawiane interpretacje odbiły się szerokim echem w mediach i na tyle przebiły się do świadomości społecznej, że duża część pracodawców mogła potraktować podobne świadczenia wypłacane swoim pracownikom jako niepodlegające opodatkowaniu. Zdecydowanie najwięcej pytań rodzić się będzie w związku z pracą zdalną (fot. Pixabay) Co jednak w sytuacji, w której pracodawca opodatkował takie wypłaty? - Jeżeli pracodawca traktował kwoty jako nieopodatkowane, to podatnik nie musi podejmować żadnych dodatkowych działań w swoim rozliczeniu rocznym. W formularzu PIT-11 nie ma bowiem tych kwot ujętych w przychodzie pracownika. Jeżeli jednak takie świadczenie było opodatkowane i pracownik chciałby na podstawie interpretacji indywidualnej wydanej dla innego podmiotu odpowiednio zmniejszyć swój przychód, to wówczas pojawi się problem. Po pierwsze będzie to działanie niemające formalnej podstawy, bo interpretacja indywidualna została wydana dla konkretnego podmiotu i nie daje innym płatnikom czy podatnikom żadnej ochrony. Po drugie, dojdzie do sytuacji, w której kwoty zawarte w PIT-11 i zeznaniu podatkowym różnią się od siebie – wyjaśnia Tomasz Kret. Sytuacje różnic w informacjach płynących od płatnika i podatnika nie są oczywiście niczym nowym. Jednak w praktyce organy podatkowe dążą do tego, by kwoty przychodu w PIT-11 i zeznaniu podatkowym były jednakowe. Jeżeli jest inaczej, zostaną podjęte czynności sprawdzające, angażujące zarówno podatnika, jak i płatnika, prowadzące do odpowiedniego skorygowania jednego z wystawionych formularzy. Trzeba się zatem zastanowić, czy warto dla niewielkich często kwot w ogóle podejmować takie działanie. Z praktycznego punktu widzenia ekspert sugeruje, by pracownicy przyjęli taka samą praktykę, jaką przyjął w tym zakresie ich pracodawca. Ulga na Internet Choć ulga na Internet została wprowadzona w 2005 roku, to tak naprawdę w tym roku cieszyć może się wyjątkową popularnością. Co musimy wiedzieć? Po pierwsze wysokość ulgi – do 760 złotych na osobę rocznie. Po drugie w 2013 roku zmianie uległy zasady korzystania z tej ulgi. Zgodnie z nowelizacją skorzystać możemy z niej przez dwa kolejne lata podatkowe. Dla przykładu jeśli korzystaliśmy z ulgi po raz pierwszy za rok 2019, to można zrobić to ponownie tylko i wyłącznie w rozliczeniu za rok 2020. I tu pojawia się problem i wyzwanie dla naszej pamięci. Bowiem jeśli korzystaliśmy z ulgi przed 2019 rokiem (nawet jeśli zrobiliśmy to w jednym roku), zgodnie z przepisami nie możemy skorzystać z ulgi w tym roku, gdyż przepis mówi o dwóch kolejnych latach podatkowych. - Jeżeli pracownik wcześniej odliczał ulgę z tytułu korzystania z Internetu, to oznacza, że nie ma prawa do skorzystania z tej ulgi w tym roku. Przepis nie określa bowiem, czy mówimy także o okresie tzw. pierwszej ulgi, która nie limitowała liczby lat podatkowych, w których można było z niej skorzystać. Sądzić więc należy, że aktualnie obowiązujące przepisy dotyczą całego okresu – od roku 2005 – wyjaśnia Tomasz Kret. Ulga na internet w tym roku cieszyć może się wyjątkową popularnością (fot. Pixabay) Z ulgi internetowej skorzystać mogą osoby posiadające dokument, który: - stwierdza faktyczne poniesienie wydatku, a nie tylko zamówienie usługi lub korzystanie z niej oraz - zawiera w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru), dane identyfikujące sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionej usługi, kwotę zapłaty. Istotna informacja: z ulgi na Internet skorzystać mogą małżonkowie nawet wtedy, gdy faktury wystawiane są tylko na jednego z małżonków. Przykładowo jeśli wydatki w danym roku na podstawie faktur wyniosły 1200 zł, mogą oni odliczyć po 600 zł, ale również 760 zł u jednego i 440 zł u drugiego małżonka. Limit 760 zł przysługuje odrębnie każdemu z małżonków, a zatem łącznie mogą oni od dochodu odliczyć 1520 zł. - Nawet jeśli faktura wystawiana jest na jednego z małżonków, nie powinno być problemów z takim rozliczeniem, pod warunkiem, że oboje małżonkowie użytkowali sieć internetową we wspólnym miejscu zamieszkania i wspólnie ponosili ekonomiczny ciężar wydatków przeznaczonych na ten cel – dodaje Tomasz Kret. Ważne, by dokumenty archiwizować przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, czyli przez 5 pełnych lat po zakończeniu roku, w którym złożyliśmy zeznanie podatkowe. Na koniec dobra rada Jak dodaje Tomasz Kret, warto także zerkać w automatycznie przygotowane zeznania podatkowe w usłudze Twój e-PIT. Jeśli nie autoryzujemy lub nie złożymy nowego zeznania, przygotowane dla nas przez administrację rozliczenie staje się tym obowiązującym. - Pewne ulgi i odliczenia zostaną ujęte w takim zeznaniu automatycznie na podstawie zeznań z lat ubiegłych. Tymczasem, wskutek zmiany sytuacji, podatnik mógł utracić prawo do ich stosowania. Podatnik może też nabyć praw do ulg i odliczeń, z których wcześniej nie korzystał. Ponadto, zaproponowane zeznanie w usłudze Twój e-PIT jest przygotowane jako rozliczenie indywidualne, nawet jeśli w roku poprzednim małżonkowie rozliczali się wspólnie. Wobec tego niemal w każdej sytuacji należy zweryfikować zeznanie przygotowane automatycznie. Warto też sprawdzić, czy nie wynika z niego jakaś dopłata, którą należy uiścić. Po upływie terminu do złożenia zeznania, przy braku aktywności podatnika, przygotowane zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane. Jego ewentualna zmiana będzie mogła być dokonana jedynie w trybie korekty.

