PiS zasypało emerytów pieniędzmi. Wyda na nich 80 mld zł w tym roku

Do tego doszły koszty związane z wypłatą 13. (od 2020) i 14. (od 2021 r.) emerytury. Przypomnijmy, że zgodnie z rządową informacją w tym roku czternaste emerytury zostaną wypłacone we wrześniu, a ich wysokość wyniesie 2650 zł brutto.

Wzrosły także wydatki na emerytów. Gdy PiS obejmowało władzę, waloryzacja świadczeń seniorów kosztowała niespełna 1 mld zł. Jak podaje BI, w 2017 r. wzrosła do blisko 1,7 mld zł, rok później było to już blisko 6 mld zł, a dalej kolejno 7, 10 i 18 mld zł. Rekordowy był 2023 rok, kiedy koszty marcowych podwyżek dla seniorów pochłonęły ponad 44 mld zł.

W 2015 r. Zjednoczona Prawica startowała w wyborach jako partia, która miała bronić instytucji rodziny i wspierać ją finansowo. Tak też się stało. Zaczęło się od programu 500 plus, który w lipcu 2019 r. został rozszerzony i pieniądze trafiały do wszystkich dzieci. Później doszły nowe, m.in. Dobry Start, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz tzw. żłobkowe. Jak szacuje Business Insider Polska, wydatki na programy prorodzinne PiS wzrosły z 17 mld zł w 2016 r. do ponad 45 mld zł w latach 2022-2023.

Tym samym, według szacunków BI, wydatki emeryckie w 2023 r. przebiły prorodzinne i sięgnęły 80 mld zł (wobec 45 mld zł na świadczenia rodzinne). Warto dodać, że gdyby zmiana 500 plus na 800 plus weszła jeszcze w tym roku, to i tak wydatki na seniorów byłyby wyższe. Koszt 800 plus oszacowano bowiem na ok. 62 mld zł rocznie.

- (Emeryci - przyp. red.) To bardzo duża grupa ludzi, a na dodatek niezwykle zdyscyplinowana, jeśli chodzi o wybory. Starsi ludzie po prostu głosują częściej - podkreśla w rozmowie z BI politolog dr Bartłomiej Biskup. - Używając biznesowego języka, w przypadku ludzi starszych zwrot z "inwestycji" jest dla partii wyższy niż np. w przypadku młodzieży - dodaje.

