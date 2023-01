PiS wraca do tematu wieku emerytalnego, ale zapomina o najważniejszym

Za sprawą polityków PiS do debaty publicznej powrócił temat wieku emerytalnego. Premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej wytykał opozycji i Donaldowi Tuskowi podniesienie 10 lat temu wieku emerytalnego i podkreślał, że to partia obecnie rządząca doprowadziła do jego obniżenia. Politycy PiS nie podnosi jednocześnie kwestii wpływu obniżenia wieku emerytalnego na wysokość świadczeń, które zmalały w wyniku tego nawet o 1,2 tys. zł miesięcznie - pisze Business Insider Polska.

Politycy PiS znowu próbują grać tematem wieku emerytalnego, wracając do jego podniesienia za czasów rządu PO-PSL i przypominając, że to ich partia doprowadziła do jego ponownego obniżenia.



W debacie publicznej pomijają jednak istotną kwestię, czyli wpływ podniesienia wieku emerytalnego na wysokość świadczeń.

Jak wyliczają eksperci, po obniżce wieku emerytalnego miesięczna emerytura może być niższa nawet o 1,2 tys. zł miesięcznie.

Do sprawy podniesienia wieku emerytalnego za czasów rządu PO-PSL powrócili w tym tygodniu na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki, mister pracy Marlena Maląg oraz europoseł Joachim Brudziński. Przypomnieli, że 10 lat temu wiek emerytalny kobiet wzrósł z 60 do 67 lat, a mężczyzn z 65 do 67 lat. Jak podkreślali, to PiS w 2017 r. zdecydował się cofnąć tę reformę i przywrócić wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Czytaj także: Premier ostrzega: PO zabierze 500+ i podniesie wiek emerytalny >>>



Jak jednak wskazuje na łamach Business Insider Polska Oskar Sobolewski, ekspert rynku emerytalnego i założyciel Debaty Emerytalnej, przedstawiciele partii rządzącej nie wspomnieli na konferencji prasowej, że wiek emerytalny kobiet podnoszony miał być stopniowo, a reforma rozłożona na 30 lat.

Wynikiem powrótu do obniżonego wieku emerytalnego głodowe świadczenia kobiet

Morawiecki, Maląg i Brudziński na konferencji prasowej nie powiedzieli też, z czego wynikało podniesienie wieku emerytalnego i jakie są skutki jego ponownego obniżenia. A są to głodowe emerytury, szczególnie dla kobiet.

Czytaj także: Wróci wyższy wiek emerytalny? Minister nie pozostawia złudzeń >>>



O wyliczeniach dotyczących wysokości emerytur po obniżce wieku emerytalnego przeczytaj w Business Insider Polska.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Rozmawiamy z Joanną Burnos, założycielką Instytutu LEADERIS o parytetach na kierowniczych stanowiskach