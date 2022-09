Pierwsza polska firma dostała certyfikat równych płac

km

Żabka Polska jest pierwszą polską firmą z certyfikacją wskazującą równość płac w organizacji bez względu na płeć. Firma otrzymała certyfikat Equal-Salary przyznawany przez szwajcarską fundację Equal-Salary Foundation. Equal-Salary jest certyfikatem równych płac bez względu na płeć (fot. Shutterstock)

Przyznany Żabce certyfikat Equal-Salary jest certyfikatem równych płac bez względu na płeć.

- Uzyskanie certyfikatu równych płac to dla nas potwierdzenie, że nasze wynagrodzenia „nie mają płci”. W trakcie procesu certyfikacji audytowano nie tylko dane płacowe, ale również w ramach grup focusowych rozmawiano z pracownikami i sprawdzano ich percepcję i postrzeganie równych szans w wynagradzaniu. Tym samym, zdobyty certyfikat potwierdza nie tylko równość w prowadzeniu polityki płacowej, ale również jej postrzeganie i wiarygodność wśród pracowników. Certyfikat uzyskuje się na 3 lata. Po tym okresie, chcąc potwierdzić równe podejście do sposobu wynagradzania, wymagana jest kolejna certyfikacja, a to oznacza ciągłą potrzebę monitorowania i pracy nad procesami płacowymi – wyjaśnia Jolanta Bańczerowska, członek zarządu ds. strategii personalnej Grupy Żabka.

Przygotowania do uzyskania certyfikacji Equal-Salary firma rozpoczęła w listopadzie 2021 roku. Certyfikacja opiera się na wytycznych ONZ i jest uznawana przez Komisję Europejską. Obejmuje analizę danych dotyczących wynagrodzeń oraz audyt oceniający obowiązujące w firmie polityki HR, ocenę funkcjonujących w spółce rozwiązań z perspektywy grupy pracowniczej oraz zaangażowanie kierownictwa firmy w kwestię zapewnienia równego wynagrodzenia.

- Żabka Polska jest pierwszą polską firmą detaliczną, która uzyskała certyfikat Equal-Salary. Otwierając drzwi przed naszymi audytorami, Żabka Polska wykroczyła poza słowa i podjęła konkretny i przejrzysty krok w kierunku równości płac i inkluzywności. Dzięki temu działaniu Żabka Polska wzmacnia dobre zarządzanie oraz zwiększa swoją atrakcyjność i konkurencyjność. Jesteśmy bardzo dumni z tego osiągnięcia! – mówi Noémie Storbeck z Equal-Salary Foundation.

