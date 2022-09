Pieniądze są w IT ważniejsze niż rozwój

Z badania firmy konsultingowej Awareson wynika, że co czwarty specjalista IT i SAM zmienił w tym roku pracę z powodu pieniędzy. Jednocześnie wysokie wynagrodzenie nie wystarcza, żeby zatrzymać dobrego pracownika w firmie na dłużej. Rotacja w branży technologicznej jest znacznie wyższa niż w pozostałych.

Wynagrodzenie było powodem ostatniej zmiany pracy przez 25,9 proc. specjalistów IT i SAP – wynika z raportu „Nie tylko pieniądze. Rynek pracy IT i SAP 2023.” . Ogłoszenia bez podanych „widełek” płacowych nie są przez nich brane pod uwagę, a negocjacje stawki są zwykle możliwe… jedynie w górę.

- Pieniądze są w tym roku dla kandydatów ważniejsze niż rozwój – odwrotnie niż rok wcześniej. To przede wszystkim pokłosie inflacji i Polskiego Ładu. W pewnym sensie specjaliści monetyzują też swój wysiłek i inwestycję w rozwój z poprzednich lat - wyjaśnia Anna Szczepowska, CEO Awareson. - Kandydaci wykorzystują też niesłabnący popyt zagranicznych firm, dla których stawki w Polsce wciąż nie są wygórowane.

Drugim najczęstszym bodźcem do zmiany pracy w IT jest rozwój. Wskazuje na niego blisko 22 proc. badanych. Rozwój dla specjalistów branży technologicznej to m.in.: chęć pracy przy projekcie z ciekawym wkładem technologicznym, praca w zespole ludzi z wysokimi kompetencjami i dostępność szkoleń.

- Specjaliści IT mają wrodzoną potrzebę samodoskonalenia się - w tej branży jest to naturalna cecha. Z mojego doświadczenia wynika, że w trakcie rozmów rekrutacyjnych, specjaliści IT przywiązują większą wagę nie do finansów, a właśnie do stosu technologicznego. Do tego coraz częściej dopytują, czy jesteśmy w stanie zaproponować indywidualnie opracowany plan rozwoju - podkreśla Paweł Dzieniarz, project and delivery manager w Mettler-Toledo International.

Nie ma podwyżki, nie ma pracownika

Badanie Awareson pokazało także, że wynagrodzenie było najczęstszym powodem długotrwałego związania specjalistów IT i SAP z pracodawcą. Jako powód pozostawania w firmie dłużej niż rok podało go 17,2 proc. badanych. Nie jest to jednak powód wystarczający. W ubiegłym roku pracę zmieniło prawie 14 proc. respondentów.

- Kandydaci często zmieniają pracę dla pieniędzy, ale trudniej zatrzymać ich samym wynagrodzeniem. Z punktu widzenia pracodawcy motywacja finansowa jest najbardziej ryzykowna. Pieniądze nie wiążą kandydata z wartościami i celami firmy, więc takiego pracownika łatwo jest stracić – dodaje Anna Szczepowska.

Rotacja w branży IT jest aż o 10 punktów procentowych wyższa niż w innych branżach. Jak w takim razie zatrzymać najlepszych pracowników? Ponad 15 proc. badanych wskazało na atmosferę, o którą firmy IT dbają coraz skuteczniej.

- W zarządzaniu kluczowa wydaje się kultura korporacyjna, w jakiej przychodzi nam pracować. Kultura, która uwzględnia to jak pracujemy ze sobą, skąd pracujemy oraz jak rozwijamy się w pracy. Umiejętność dopasowania tej właśnie kultury do wciąż jeszcze zmieniających się uwarunkowań rynkowych zdaje się kluczowym wyzwaniem współczesnych liderów IT – mówi Dariusz Dajszczyk, senior director, global employee support, Hitachi Vantara.