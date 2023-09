Pieniądze będą przychodzić co miesiąc. Można zarejestrować się dwa razy

Osoba bezrobotna, która pobiera zasiłek dla bezrobotnych i wyrejestruje się z urzędu pracy na krócej niż 365 dni, po ponownej rejestracji może pobierać to świadczenie. Przepisy przewidują dwie możliwości.

Bezrobotny, który utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności lub uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie i zarejestrował się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny w okresie 14 dni od dnia ustania zatrudnienia, posiada prawo do zasiłku.

W tym przypadku kluczowy jest powód wyrejestrowania się z urzędu pracy.

Jest także druga możliwość. Osoba, która utraciła status bezrobotnego na okres nie dłuższy niż 365 dni, a w dniu kolejnej rejestracji spełnia warunki do uzyskania prawa do zasiłku, uzyskuje prawo do zasiłku na okres pomniejszony o poprzedni okres pobierania zasiłku.

Centrum informacyjne służb zatrudnienia Zielona Linia wyjaśnia, że pierwsza możliwość jest opisana w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Art. 73 ust. 5 Bezrobotny, który utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności lub uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie i zarejestrował się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny w okresie 14 dni od dnia ustania zatrudnienia, zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności, pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia, zaprzestaniu wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności lub osiągania przychodu przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, posiada prawo do zasiłku na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego oraz o okresy, o których mowa w ust. 4. Źródło: Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Należy również wiedzieć, że okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek dla osób bezrobotnych.

W tym przypadku kluczowe są:

wyrejestrowanie z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności lub uzyskiwania przychodu w wysokości, przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie,

ponowna rejestracja w okresie 14 dni od zakończenia pracy lub innej okoliczności wymienionej w przepisie.

- Powrót na zasiłek w takiej formie nie zależy od warunku dotyczącego pracy, wynagrodzenia, opłacenia składek na Fundusz Pracy czy odpowiedniego rozwiązania umowy o pracę. Tak jak ma to miejsce przy standardowym badaniu prawa do zasiłku. Bezrobotny nabywa swoje stare prawo do zasiłku, wywodzące się z innej pracy niż ta, którą wykonywał między jedną a drugą rejestracją - wyjaśniają specjaliści Zielonej Linii.

Warto dodać, że powrót na zasiłek jest również możliwy, gdy bezrobotny po utracie statusu bezrobotnego w wyniku podjęcia zatrudnienia pozostawał w kilku stosunkach pracy. Ważne, by przerwy między tymi pracami nie były dłuższe niż 14 dni i jednocześnie osoba zarejestrowała się w urzędzie pracy w terminie 14 dni od ustania ostatniego stosunku pracy.

Powrót na zasiłek jest również możliwy, gdy bezrobotny po utracie statusu bezrobotnego w wyniku podjęcia zatrudnienia pozostawał w kilku stosunkach pracy (Fot. PTWP)

Ponowna rejestracja w urzędzie prac a prawo do zasiłku. Oto druga możliwość

Jest także druga możliwość. Osoba, która utraciła na okres nie dłuższy niż 365 dni status bezrobotnego, a w dniu kolejnej rejestracji spełnia warunki do uzyskania prawa do zasiłku, uzyskuje prawo do zasiłku na okres pomniejszony o poprzedni okres pobierania zasiłku.

W tym przypadku nie ma znaczenia powód wyrejestrowania. Nie obowiązuje też konkretny termin, w którym trzeba dokonać rejestracji.

Zasiłek dla bezrobotnych przyznawany na różny okres

Warto wspomnieć, że zasiłek przysługuje osobie, która w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania pracowała, prowadziła działalność łącznie przez okres co najmniej 365 dni z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, od którego odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest na 6 lub 12 miesięcy.

6 miesięcy zasiłku dla bezrobotnych otrzymują mieszkający na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych nie przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.

12 miesięcy zasiłku dla bezrobotnych otrzymują:

mieszkańcy powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,

bezrobotni w wieku powyżej 50 lat z co najmniej 20-letnim stażem pracy uprawniającym do zasiłku dla bezrobotnych,

posiadający na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, których małżonek jest także osobą bezrobotną i utracił prawo do zasiłku dla bezrobotnych z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku,

samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

