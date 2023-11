Pensje wciąż rosną, jednak pracownicy czują niedosyt

Z kolei w pierwszym kwartale bieżącego roku średnia płaca utrzymywała się na poziomie 7124,26 zł brutto – to o ok. 1 proc. mniej niż w trzecim kwartale.

Z kolei w skali roku (wrzesień 2023 r. do września 2022 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło nominalnie o 10,3 proc. To nieco mniej od średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 10,7 proc. rok do roku.

- Zgodnie z oczekiwaniami tempo wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu nominalnym nieco się obniżyło we wrześniu. Jest to m.in. efekt zeszłorocznej wysokiej bazy odniesienia, natomiast w kolejnych miesiącach bardzo prawdopodobny jest powrót tej dynamiki do wyższych wartości – skomentowała dane GUS-u Monika Kurtek, główny ekonomista Banku Pocztowego.

- We wrześniu przyspieszyła natomiast ponownie dynamika realna wynagrodzeń do 2 proc. rok do roku z 1,7 proc. rok do roku w sierpniu, co ma oczywiście związek z wyhamowaniem inflacji do 8,2 proc. rok do roku. Wzrosty wynagrodzeń w ujęciu realnym, biorąc pod uwagę przewidywane schodzenie wskaźnika CPI w kierunku 7 proc. rok do roku, w najbliższych miesiącach, będą najprawdopodobniej dalej wyraźnie przyspieszać. Zaowocuje to ostatecznie wzrostem konsumpcji – dodała.

W sierpniu 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyło się nominalnie w stosunku do lipca o 1,6 proc. i wyniosło 7368,97 zł brutto. Jak zauważa GUS, spadek jest spowodowany mniejszą skalą dodatkowych wypłat, które miały miejsce w poprzednim miesiącu, m.in. nagród i premii uznaniowych, motywacyjnych, okolicznościowych, jubileuszowych, a także odpraw emerytalnych (obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń).

Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie w lipcu 2023 r. w porównaniu z lipcem 2022 r. wzrosło nominalnie o 10,4 proc. i wyniosło 7485,12 zł brutto.

Względem czerwca 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło nominalnie o 2 proc. Ten wzrost był rezultatem różnych czynników, takich jak wypłata premii kwartalnych, półrocznych, motywacyjnych, nagród jubileuszowych oraz innych nagród specjalnych. Ponadto podwyższono poziom podstawowych wynagrodzeń, a także przeprowadzono wypłaty odpraw emerytalnych, które, podobnie jak wynagrodzenia podstawowe, stanowią składniki ogólnych zarobków.

Jak wyglądają zarobki, jeśli chodzi o największe miasta w Polsce? Zaskoczenia nie ma. Podium tworzą Kraków, Warszawa i Gdańsk.

Zgodnie ze statystykami kolejny miesiąc z rzędu najlepiej zarabiają mieszkańcy Krakowa. Według danych GUS-u we wrześniu przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 9648,37 zł brutto. To wzrost o ponad 500 zł w porównaniu do sierpnia, kiedy odnotowano tam wynagrodzenie na poziomie 9112,46 zł brutto.

Podobnie jak w sierpniu na drugim miejscu znalazła się Warszawa z przeciętnym wynagrodzeniem na poziomie 8838,48 zł (miesiąc wcześniej średnia pensja wynosiła 8862,99 zł).

Do pierwszej trójki powrócił Gdańsk. We wrześniu przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło tu 8715, 93 zł i było o niecałe 41 zł wyższe niż w sierpniu (8674,99 zł brutto). To jednak pozwoliło zepchnąć z podium Katowice.

Najgorzej natomiast zarabiają mieszkańcy Kielc, Białegostoku i Gorzowa Wielkopolskiego. W Kielcach przeciętna pensja we wrześniu 2023 roku wyniosła 6097,82 zł brutto, w Gorzowie Wielkopolskim – 6208,14 zł brutto, a w Białymstoku – 6100,53 zł brutto.

Pracownicy chcą więcej zarabiać. 6 na 10 postara się o wyższe wynagrodzenie

Z najnowszego „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że pracownicy są świadomi, iż ich pozycja na rynku pracy jest niezachwiana. Niemal co druga osoba dobrze ocenia swoje aktualne położenie, przeciwnego zdania jest tylko 16 proc. osób.

W obawie o kurczący się domowy budżet aż 61 proc. Polaków ma plan, żeby postarać się o większe dochody. Strategii mających ograniczyć skutki wciąż wysokiej inflacji jest kilka. Największy odsetek pracowników poprosi aktualnego pracodawcę o podwyżkę – wskazuje tak 30 proc. osób, czyli niemal tyle samo co w poprzedniej edycji badania, ale już o 7 pkt proc. mniej niż w październiku 2022 roku. Częściej do pracodawcy o podwyżkę zgłoszą się mężczyźni – 34 proc. vs 26 proc. kobiet.

Plan rozglądania się za lepiej płatną pracą ma 19 proc. zatrudnionych. Im młodszy pracownik, tym większe prawdopodobieństwo, że właśnie taką strategię wybierze. Zmianę miejsca pracy planuje co trzeci 18-24-latek, co czwarty 25-34-latek, ale już zaledwie 17 proc. 45-54-latków i 9 proc. osób powyżej 55. roku życia. Za pracą dorywczą rozejrzy się 12 proc. pracowników, o 5 pkt proc. mniej niż w poprzedniej edycji badania.

- Warto tutaj dodać, że jeszcze w marcu strategia zmiany pracy była tą najmniej popularną. Więcej osób planowało znaleźć jakieś dorywcze zajęcie niż szukać sobie nowego pracodawcy. To pokazuje, że mamy więcej odwagi, wciąż nie boimy się o swoje stanowisko, a inflacja powoduje, że pieniądze są koronnym argumentem za zmianą – mówi założyciel Personnel Service Krzysztof Inglot.

