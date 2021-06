Pensje w Polsce wciąż rosną. Oto najnowsze dane

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 2021 r. wyniosło 5681,56 zł. Wahało się od 3964,84 zł w sekcji zakwaterowanie i gastronomia do 10 007,26 zł w obszarze informacja i komunikacja.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pozostało zróżnicowane w regionach

Jak podaje GUS, liczba pracujących w Polsce (dotyczy firm zatrudniających 10 i więcej osób oraz jednostek sfery budżetowej niezależnie od liczby pracujących) według stanu w dniu 31 marca 2021 r. wyniosła 9 mln 579,3 tys. osób. Było to mniej o 1,2 proc. niż przed rokiem.

Biorąc pod uwagę rodzaj działalności, to - według danych GUS - najwięcej osób pracowało w sekcji przetwórstwo przemysłowe - 2 mln 427,9 tys. osób.

Największy wzrost liczby pracujących, w analizowanych sekcjach, w porównaniu ze stanem z dnia 31 marca 2020 r. nastąpił w sekcji informacja i komunikacja - o 3 proc. Natomiast największy spadek dotyczył pracujących w sekcji zakwaterowanie i gastronomia, gdzie ubyło 11,9 proc. pracujących.

Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej

W statystyce rynku pracy stosowane jest pojęcie przeciętne zatrudnienie podawane w etatach. Wyraża ono średnią wielkość zatrudnienia obliczoną dla badanego okresu na podstawie ewidencyjnego stanu zatrudnienia.

W pierwszym kwartale 2021 r. przeciętne zatrudnienie w Polsce wyniosło 9 mln 100,9 tys. etatów. W stosunku do pierwszego kwartału 2020 r. było to mniej o 1,4 proc. Jak zaznacza GUS, była to sytuacja odwrotna niż w pierwszym kwartale 2020 r., kiedy przeciętne zatrudnienie w pierwszym kwartale wzrosło o 0,6 proc. (wobec analogicznego kwartału 2019 r.).

Przeciętna pensja

Jeśli chodzi o przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce, to w pierwszym kwartale 2021 r. wyniosło 5681,56 zł. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2020 r. wzrosło o 6,6 proc. GUS podkreśla, że wzrost ten był niższy od notowanego w pierwszym kwartale 2020 r. (wobec analogicznego kwartału 2019 r.) – wówczas wyniósł 7,7 proc.

Biorąc pod uwagę sekcje PKD, to w pierwszym kwartale 2021 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wahało się od 3964,84 zł w sekcji zakwaterowanie i gastronomia do 10 007,26 zł w obszarze informacja i komunikacja.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pozostało zróżnicowane także w regionach. W warszawskim stołecznym pensje były najwyższe i wyniosły 7405,34 zł. Było to więcej o 2095,74 zł niż w regionie warmińsko-mazurskim, gdzie zanotowano najniższą jego wartość.

