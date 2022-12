Pensje w Polsce mocno w górę. Nawet o 64 proc.

Jak podał GUS, w ubiegłym miesiącu przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zwiększyło się w stosunku do października 2022 r. o 2,5 proc. W skali roku (listopad 2022 r. do listopada 2021 r.) wzrost wyniósł 13,9 proc. Wzrost był szybszy niż w ubiegłym roku, kiedy to (listopad 2021 r. do listopada 2020 r.) odnotowano dynamikę wzrostu przeciętnej płacy na poziomie 9,8 proc.

Przedstawione przez GUS dane odnoszą się do firm, które zatrudniają co najmniej 10 osób. Pensje zatrudnionych tam pracowników w listopadzie poszły w górę.

- Podwyżki inflacyjne i wcześniejsza wypłata barbórek podbiły dynamikę płac w samym listopadzie. Można obstawiać, że odwrotny efekt będzie w grudniu (bo wtedy wypłat nie będzie). Choć to nie indeksacja, to temat podwyżek inflacyjnych jeszcze nie jest zakończony. Nie demonizujmy jednak samego górnictwa. Widać ruch w górę i podbicie całości, jednak pozostałe sekcje też trzymają się mocno - tak dane na temat wynagrodzeń skomentowali analitycy z mBank Research.

Z kolei Rafał Benecki, główny ekonomista ING Banku Śląskiego podkreśla, że choć płace nadal nie nadążają za inflacją, to ich wzrost był wyższy od oczekiwań (ING 13,3, konsensus 12,8).

- Dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw wyniosła wyżej od konsensusu (12,8 proc.), ale nadal istotnie wolniej od inflacji (17,5 proc. rok do roku). W ujęciu realnym płace spadają jednak prawie nieprzerwanie od czerwca i najprawdopodobniej nie zmieni się to także w pierwszej połowie 2023 roku. Nawet blisko 20 proc. podwyżki płacy minimalnej w przyszłym roku nie podniesie ogółu funduszu płac do poziomu zbliżonego do CPI (szczyt w okolicach 21 proc. rok do roku w lutym) - komentuje ekonomista ING Banku Śląskiego.

Jak dodaje, w jego opinii przynajmniej w okresie pierwszych 2-3 kwartałów 2023 tempo płac będzie niższe od inflacji. A to skutkuje to osłabieniem popytu konsumpcyjnego, szczególnie na dobra trwałe i ten efekt będzie tylko nasilał się na początku 2023.

- Jednak listopadowe dane pokazują, że płace mogą zaskoczyć mocniejszym wzrostem niż 12,5 proc. rok do roku średniorocznie oczekiwane przez nas w 2023 roku - dodaje Rafał Benecki.

Zdaniem analityków z Polskiego Instytutu Ekonomicznego wolniejszy wzrost płac niż inflacji będziemy obserwować jeszcze długo.

- Taki trend utrzyma się przez większość 2023 r. Dopiero w IV kwartale wynagrodzenia zaczną rosnąć w tempie zbliżonym do inflacji - komentują.

Na koniec roku zatrudnienie na stabilnym poziomie

Analitycy dobrze oceniają również dane na temat zatrudnienia. To w listopadzie w porównaniu z październikiem 2022 r. zwiększyło się minimalnie (o 0,1 proc.) – analogicznie jak w poprzednim miesiącu. Porównując listopad 2022 r. do listopada 2021 r., przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 2,3 proc.

Grafika: GUS

- Zarówno dynamika przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, jak i zatrudnienia, nie różniła się w zasadzie istotnie w listopadzie od zanotowanej w październiku czy kilku wcześniejszych miesiącach br. Płace rosną nominalnie wciąż w dwucyfrowym tempie, a wzrost zatrudnienia także jest stabilny. W kontekście coraz słabszych odczytów produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano montażowej (co zobaczymy zapewne jutro), rynek pracy pozostaje póki co odporny na spowolnienie gospodarcze. To się oczywiście zmieni - uważa Monika Kurtek, główny ekonomista Banku Pocztowego.

Jak dodaje, wygląda jednak na to, że po pierwsze pogorszenie nastąpi z opóźnieniem, a po drugie nie będzie ono bardzo duże.

Czytaj więcej: Dużo zmian od nowego roku. Więcej przerw w pracy, dłuższy urlop, dwie pewne podwyżki

- Dzisiejsze dane raz jeszcze potwierdzają, że sytuacja demograficzna i malejąca podaż pracowników powodują, że mamy w Polsce rynek pracy zupełnie inny niż kilka lat temu i że zupełnie inaczej reaguje on na pogorszenie koniunktury niż to było kiedyś - dodaje.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl