Pensje w największych polskich firmach. Płacą średnio nawet kilkanaście tysięcy miesięcznie

Ponadto sam fakt, że spółki są największymi pracodawcami, nie musi automatycznie oznaczać, że płacą dużo pracownikom. Trzeba wziąć tu pod uwagę efekt skali - przy dużym zatrudnieniu wydatki będą duże, ale niekoniecznie przełoży się to na dobre pensje. Z wymienionych wyżej firm tylko KGHM znalazł się w pierwszej dziesiątce firm oferujących najwyższe przeciętne wynagrodzenie (średnio 17,8 tys. zł brutto miesięcznie na zatrudnionego w zeszłym roku, czyli 11,7 tys. zł netto; w danych nie uwzględniono wynagrodzeń zarządu).

Do największych pracodawców wśród największych polskich spółek giełdowych, biorąc pod uwagę wydatki na wynagrodzenia, w 2022 r. zaliczały się grupa KGHM, grupa PKN Orlen i grupa PGE – informuje Business Insider Polska, powołując się na dane z raportów rocznych. Te firmy wydały na pracowników w zeszłym roku odpowiednio 7,3 mld zł, 6,7 mld zł i 6,1 mld zł, przy czym jak podkreśla serwis, wydatki te niekoniecznie dotyczyły polskich pracowników.

Ta średnia dla polskiego oddziału firmy daje spółce pozycję trzeciej w Polsce najlepiej płacącej pracownikom giełdowej spółki. Wyżej uplasowały się jedynie Arctic Paper i MLP Group.

Arctic Paper ma siedzibę w Polsce, ale jak zauważa Business Insider Polska, firma przeniosła się tu ze Szwecji. Aktywa Arctic Paper, do których należą głównie zakłady produkcyjne, w 1/3 znajdują się w Polsce, reszta zlokalizowana jest w Szwecji, większość pracowników jest więc zatrudnionych za granicą, w bogatszym niż Polska kraju, co utrudnia porównanie średniej zarobków przeważająco szwedzkiej załogi do zarobków w naszym kraju.

W idealnym scenariuszu, podwyżki pensji powinny być większe niż wzrost inflacji (fot. Shutterstock)

W 2022 r. średnio firma płaciła 27,4 tys. zł, czyli przy polskiej umowie o pracę byłoby to 14,5 tys. zł. Spółka podniosła w zeszłym roku wynagrodzenia o 17,1 proc., co było efektem wzrostu zysków aż o 396 proc. rdr, a przychodów o 43 proc.

Jeśli chodzi o MLP Group to, odwrotnie niż w przypadku Arctic Paper, większość aktywów firmy znajduje się w Polsce (84 proc.; 12 proc. w Niemczech). Na każdego z 35 zatrudnionych pracowników spółka wydaje średnio 19 tys. zł brutto miesięcznie (ok. 12,3 tys. zł netto).

Mimo dużych wzrostów niektóre firmy płacą bardzo mało

Na ostatnim miejscu znalazło się CCC, czyli największa sieć obuwnicza w kraju. Jak podaje Business Insider Polska, firma ta średnio płaci swoim pracownikom 3,6 tys. zł brutto (2,8 tys. zł netto). To o niespełna 600 zł więcej niż wynosi minimalna płaca brutto (3010 zł). Wynagrodzenia w polskiej części CCC wzrosły o 25 proc. rok do roku, a więc dużo szybciej niż inflacja, jednak to wzrosty z bardzo niskich poziomów i w dalszym ciągu wynagrodzenia w firmie w Polsce odstają od średniej światowej w grupie CCC, gdzie są o 44 proc. wyższe niż u nas.

Także Dino, które goni Biedronkę i dynamicznie się rozwija, swój szybki rozwój zawdzięcza niskim wynagrodzeniom - pisze Business Insider Polska. Na umowę o pracę sieć średnio oferuje 3,9 tys. zł brutto (3 tys. zł netto). To jeden z powodów, dla których sieć jest w stanie generować duże zyski i rozbudowywać siatkę nowych marketów, których w 2022 r. przybyło 341. Wspomniana wcześniej Biedronka otwarła w tym samym okresie 145 sklepów.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl