Pensje w IT rosną w nieskończoność. Specjaliści zarabiają coraz więcej

W branży IT wciąż rosną wynagrodzenia. Jak wynika z danych No Fluff Jobs, w pierwszym kwartale 2022 roku specjaliści IT przy umowie B2B mogli zarobić od 15 do 21 tys. złotych netto + VAT, a w analogicznym okresie w 2023 roku już od 16,8 do 23,6 tys. złotych netto + VAT.

- Trend przechodzenia z pracy zdalnej na pracę stacjonarną lub hybrydową widać już wyraźnie za oceanem. Firmy, które w pandemii przeszły na tryb zdalny, zaczynają wprowadzać politykę powrotu do biur, mowa m.in. o takich graczach jak Twitter, Snap, Disney czy Apple. Jednocześnie widzimy, że dalej utrzymuje się trend „dane nową ropą”, bo w czasach zwolnień i tzw. hiring freeze kategorie, które zaliczyły największy wzrost liczby ogłoszeń, to te związane z danymi – komentuje szef No Fluff Jobs Tomasz Bujok.

W I kwartale 2022 roku praca stacjonarna pojawiła się w 23,9 proc. ogłoszeń, a rok później w co czwartej ofercie (24,3 proc.). Natomiast tryb hybrydowy w ciągu roku zwiększył swój udział z 5,3 proc. do 14,3 proc.

W I kwartale 2022 r. udział ogłoszeń z możliwością pracy zdalnej na portalu No Fluff Jobs wynosił 70,7 proc., po czym zaczął sukcesywnie maleć. Pod koniec roku (IV kwartał) spadł do 64,3 proc., a w I kwartale 2023 roku tylko w 61,3 proc. ogłoszeń oferowano pracę z domu.

- Dostrzegamy także powoli następującą stabilizację, ofert dla programistów nie przybywa już tak gwałtownie, jak miało to miejsce w okresie pandemii, co wcale nie zmienia faktu, że luka kadrowa jest wciąż ogromna, a oferty dla osób zajmujących się kodowaniem nadal stanowią największą grupę ofert zamieszczanych na portalu No Fluff Jobs - dodaje Bujok.

Wynagrodzenia w branży IT nadal rosną. Ile można zarobić?

Branża IT wciąż odnotowuje wzrosty wynagrodzeń. Porównując pierwszy kwartał 2022 roku i analogiczny okres w 2023 roku, widzimy, że specjaliści w tym obszarze zarabiają więcej.

Natomiast przy umowie o pracę pracownicy IT zarabiali w pierwszym kwartale 2022 roku od 11 do 17 tys. złotych brutto, a w 2023 roku od 12 do 17,5 tys. złotych brutto.

Źródło: No Fluff Jobs

Mniejsza liczba ogłoszeń dla kategorii frontend i backend, wzrost dla big data i business analyst

W zestawieniu danych No Fluff Jobs widać również zmiany zapotrzebowania na poszczególne specjalizacje. W pierwszym kwartale 2023 roku udział ofert w kategorii frontend spadł o 5,3 pkt proc. w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. W przypadku backendu spadek wyniósł 4,2 pkt proc. Z kolei wzrosła popularność ogłoszeń z kategorii big data (+ 2,4 pkt proc.) oraz business analyst (+ 2,2 pkt proc.).

Mediana dolnych i górnych widełek w pierwszym kwartale 2023 roku dla wyżej wymienionych kategorii to odpowiednio:

frontend – przy B2B od 18 do 25 tys. netto + VAT, przy UoP od 15 do 21 tys. złotych brutto;

backend – przy B2B od 18 do 26 tys. złotych netto + VAT, przy UoP od 14 do 20 tys. złotych brutto;

big data – przy B2B od 20,2 do 28,6 tys. złotych netto + VAT, przy UoP od 16,5 do 23 tys. złotych brutto;

business analyst – przy B2B od 16,8 do 22 tys. złotych netto + VAT, a przy UoP od 12 do 18 tys. złotych brutto.

Ponad połowa specjalistów IT planuje lub jest w trakcie zmiany pracodawcy

Z drugiej strony z najnowszych danych Just Join IT i Rocket Jobs wynika, że aż 60 proc. specjalistów IT planuje lub jest w trakcie zmiany pracodawcy. Głównym powodem, dla którego programiści i inni pracownicy branży IT szukają nowej pracy, jest chęć zarabiania większych pieniędzy. Na taką motywację wskazało 48 proc. badanych. Oczywiście zarobki to nie wszystko.

- Dla co trzeciego profesjonalisty IT kluczowymi czynnikami wpływającymi na decyzję o zmianie miejsca zatrudnienia są perspektywy rozwoju oraz elastyczność w zakresie czasu i miejsca pracy. By utrzymać u siebie najlepsze talenty, pracodawcy będą musieli stawać się coraz bardziej zwinni w odpowiadaniu na potrzeby pracowników IT. Dla wielu programistów niezwykle istotne będzie zachowanie możliwości pracy w pełni zdalnie, wbrew wzrastającemu wśród firm trendowi powrotów do biur. Podobne wyzwania rodzą się w zakresie dostępu do oczekiwanej przez specjalistów IT wiedzy i pracy przy ciekawych projektach. Wynagrodzenie jest podnieść łatwiej niż zapewnić pracownikowi wartościową ścieżkę rozwoju. Problem powstaje, gdy pieniądze przestają być wystarczającą motywacją do pracy - podkreśla Karolina Kołosowska, head of people z Just Join IT.

62,5 proc. planujących zmianę pracy już aktywnie szuka nowego pracodawcy - wynika z danych Just Join IT i Rocket Jobs (Fot. Pixabay)

Z danych wynika, że spośród planujących zmianę pracy o przekwalifikowaniu do innej branży myśli jedynie 17 proc. programistów. Co ciekawe, aż 62,5 proc. planujących zmianę pracy już aktywnie szuka nowego pracodawcy, a 28 proc. planuje zmianę pracodawcy jeszcze w tym roku. Co czwarty specjalista IT szuka pracy związanej z jego pasją.

- Znalezienie pracy, która będzie powiązana z zainteresowaniami, to marzenie 22 proc. wszystkich badanych. Co ciekawe, jeszcze więcej, bo 27 proc. takich wskazań, pojawiło się wśród respondentów z generacji Z. Zetki stawiające pierwsze kroki na rynku pracy różnią się od poprzednich pokoleń, którym akceptacja standardowych warunków oferowanych przez pracodawcę przychodziła łatwiej. Dotarcie do nich również stanowi wyzwanie, gdyż zdecydowanie bardziej stawiają na indywidualność - dodaje Karolina Kołosowska.

Dla 11 proc. badanych ważne jest zdobycie lepszego stanowiska pracy, choć częstszą, wymienianą w badaniu przyczyną zmiany pracy, okazuje się być work-life balance, czyli równowaga między życiem zawodowym a prywatnym: 26 proc. respondentów wskazało, że liczą na spokojną pracę bez obciążenia psychicznego i na możliwość zharmonizowania pracy i życia prywatnego.

- Intensywny rozwój nowych technologii, coraz większe wymagania pracodawców, a co za tym idzie nowe możliwości skłaniają programistów do podejmowania nowych wyzwań. Chcą więcej zarabiać, ale także brać udział w coraz ambitniejszych projektach. To zapewnia im satysfakcję z tego, co robią, dając zarazem poczucie stabilności. Zwiększając swoje kompetencje, podnoszą swoją wartość. Mogą upominać się o wyższe wynagrodzenia i lepsze warunki pracy bez obaw, że ktoś ich zwolni, ale też realizować dużo ciekawsze projekty, które utrzymują ich pasję do tego, co robią - twierdzi Magdalena Rogóż z Kodilla.com.

