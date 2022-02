Pensje w dół. Przez Polski Ład Polacy zarobili kilkaset złotych mniej

W styczniu 2022 przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6064,24 zł (brutto). W porównaniu do stycznia ubiegłego roku wzrosło o 9,5 proc. Jednak grudniowego rekordu nie pobiliśmy. Gdy zestawimy styczniowe pensje z tymi sprzed miesiąca, okaże się, że były one dużo niższe - aż o 8,7 proc (średnio o 600 zł).

W skali roku (styczeń 2022 r. do stycznia 2021 r.) odnotowano wzrost wynagrodzenia o 9,5 proc. (fot. Unsplash/Jason Wong)

Główny Urząd Statystyczny podał dane o sytuacji na rynku pracy w pierwszym miesiącu 2022 roku w sektorze przedsiębiorstw, czyli w firmach zatrudniających co najmniej 9. osób.

W górę poszło zatrudnienie. W porównaniu ze styczniem 2021 r. o 2,3 proc. i wyniosło 6459,8 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca wzrost wyniósł 1,5 proc.

Natomiast nasze wynagrodzenie wyniosło 6064,24 zł. W porównaniu ze styczniem 2021 r. jest to wzrost o 9,5 proc., ale już względem grudnia 2021 r. kiedy wysokość pensji pobiła wszelkie rekordy, spadło o 8,7 proc.

Jak podaje GUS spadek wynagrodzeń w styczniu 2022 r. względem grudnia 2021 r. jest efektem zmniejszenia skali lub wręcz niewystępowania w styczniu wypłat, które miały miejsce w poprzednim miesiącu, m.in. premii kwartalnych, świątecznych, nagród z okazji Dnia Górnika, nagród rocznych, uznaniowych, jubileuszowych, dodatkowych nagród jednorazowych, rozliczenia wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych oraz odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń ).

Gdy porównamy kwoty, pensja w styczniu była niższa o ok. 600 zł, niż w grudniu ubiegłego roku. Przy czym warto przypomnieć, że w grudniu wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6644,39 złotych brutto. Oznacza to, że w skali roku (grudzień 2021 r. do grudnia 2020 r.) wzrosło o 11,2 proc., co przebiło rynkowe oczekiwania. W styczniu było to 6064,24 zł.

W skali roku (styczeń 2022 r. do stycznia 2021 r.) odnotowano wzrost o 9,5 proc. To dwa razy więcej niż w porównaniu styczeń 2021 do 2020, kiedy to odnotowano dynamikę wzrostu płac na poziomie 4,8 proc. Oznacza to, że dynamika przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw powróciła do jednocyfrowego poziomu.

Grafika: GUS

- Analizując komunika GUS, można wnioskować, że część tych wypłat realizowanych była w grudniu zamiast w styczniu w związku z wchodzącym w życie z dniem 1 stycznia 2022 Polskim Ładem - komentuje Monika Kurtek, główny ekonomista Banku Pocztowego. Jak dodaje, niższa od oczekiwań styczniowa dynamika płac nie zmienia jednak ogólnego obrazu sytuacji. Czytaj więcej: Firmy skarżą się na koszty pracy, choć te mamy jedne z najniższych w Europie - Pracodawcy w badaniach wskazują, że doświadczają historycznie silnej presji płacowej po stronie pracowników i jednocześnie, przynajmniej częściowo, dostosowują się do żądań płacowych. Nic nie wskazuje na to, aby presja płacowa w najbliższych miesiącach miała maleć, dlatego możliwy jest powrót odczytów dynamiki przeciętnego wynagrodzenia do dwucyfrowych poziomów - podkreśla Monika Kurtek. Podobnie o wzroście wynagrodzeń mówią analitycy z ING Banku Śląskiego. - Utrzymującej się presji płacowej sprzyja niski poziom bezrobocia (korzystna siła przetargowa pracowników w negocjacjach z pracodawcami) oraz wysoki wzrost cen (podstawowa przyczyna żądań podwyżek płac). Wskutek podwyższonej inflacji wzrost realnych płac spowolnił w okolice zaledwie 0,3 proc. ok do roku, co w naszej ocenie zrodzi kolejne żądania płacowe i rodzi ryzyko rozkręcenia spirali cenowo-płacowej - napisali w komentarzu do danych GUS. Pracownicy poszukiwani GUS podał, że w styczniu 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw względem grudnia 2021 r. wzrosło o 1,5 proc., podczas gdy w grudniu 2021 r. pozostało na poziomie zbliżonym do odnotowanego w listopadzie 2021 r. - Wzrost przeciętnego zatrudnienia w styczniu 2022 r. był wynikiem m.in. przyjęć w jednostkach i powrotu pracowników z zasiłków chorobowych - tłumaczy GUS. Grafika: GUS Przypomina też, ze pandemia i związane z nią obostrzenia spowodowały, że w 2020 roku od marca do maja widoczny był spadek przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw miesiąc do miesiąca. Natomiast od czerwca do grudnia 2020 r. zatrudnienie notowało już tendencję wzrostową. - W porównaniu do grudnia zatrudnienie zwiększyło się o 98 tys. osób. Duża część z tego wzrostu jest związana z coroczną aktualizacją przez GUS próby przedsiębiorstw zatrudniających więcej niż 9 osób. Zatrudnienie rosło jednak także z powodu przyjęć i powrotów pracowników z zasiłków chorobowych - komentują analitycy z ING Banku Śląskiego. Czytaj więcej: Pracodawcy coraz bardziej oszczędni. Kurczy się lista benefitów Z kolei Monika Kurtek wskazuje, że zaktualizowane dane pokazały wyraźną poprawę sytuacji w sektorze przedsiębiorstw. - Po łagodzeniu i zdejmowaniu w ubiegłym roku obostrzeń rósł popyt na pracowników i w tym roku, nawet mimo przewidywanego spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego, ten popyt będzie się nadal utrzymywał na podwyższonym poziomie. Firmy raportują rekordową liczbę nieobsadzonych wakatów, a sytuacja demograficzna pogarsza się, do czego dodatkowo przyczyniła się pandemia, i nic nie wskazuje na to, aby miała się poprawiać. Czytaj więcej: 8 kierunków studiów, po których pracę dostaniesz od ręki Podsumowując, styczniowe dane zapowiadają, że rynek pracy w tym roku pozostanie mocny, zwłaszcza po stronie pracownika. Płace w sektorze przedsiębiorstw będą najprawdopodobniej nadal przyspieszać, a pracodawcy będą nadal poszukiwać rąk do pracy. Drugą stroną tego medalu będzie utrzymująca się na podwyższonym poziomie inflacja. W efekcie należy spodziewać się kolejnych podwyżek stóp procentowych.

