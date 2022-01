Pensje trzeba będzie przeliczyć dwa razy. To już pewne

Księgowe nie powinny mieć już wątpliwości, że podwójne wyliczanie pensji jest zgodne z przepisami. Ministerstwo Finansów nowe zasady opodatkowania pensji zamieści w ustawie, a nie w rozporządzeniu.

Rozporządzenie weszło w życie w sobotę 8 stycznia, jednak wiele organizacji podkreślało, że jest ono niekonstytucyjne (Fot. PTWP)

Jak podaje "Rzeczpospolita", ogłoszona przez resort finansów zmiana polega na tym, że do projektu nowelizacji ustawy o PIT przeniesiono rozwiązania uregulowane w rozporządzeniu z 7 stycznia 2022 r. w sprawie poboru zaliczek na podatek dochodowy. Zdaniem resortu finansów to właśnie problemy z naliczaniem tej zaliczki były przyczyną niższego wynagrodzenia u pracowników, którym nie powinno zostać ono obniżone.

Rozporządzenie weszło w życie w sobotę 8 stycznia, jednak wiele organizacji podkreślało, że jest ono niekonstytucyjne. M.in. Stowarzyszenie Współpracujących Biur Rachunkowych (SWBR) wystosowało wtedy apel o to, aby kadrowe czasowo nie stosowały się do tego dokumentu. Jak w rozmowie z PulsHR.pl wyjaśnia Magdalena Michałowska, właścicielka biura rachunkowego Meritum, rzeczniczka prasowa Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami rozporządzenie nie ma racji bytu - nie może zmieniać ustawy w takim zakresie.

Czytaj więcej: Nowe zmiany w Polskim Ładzie. "Nie do końca zdają sobie sprawę, co ich czeka"

Teraz Ministerstwo Finansów naprawiło swój błąd. Dzięki temu, że zapisy o zmianach w sposobie naliczania podatku dochodowego znalazły się w ustawie, raz na zawsze mają rozwiać te wątpliwości. W rozmowie z "RZ" potwierdza to Magdalena Michałowska. Jednocześnie przyznaje, że dzięki temu księgowym i kadrowym pracy nie ubędzie, ale będzie przynajmniej gwarancja, że podwójne przeliczanie pensji jest zgodne z prawem.

W praktyce osoby odpowiedzialne za wyliczanie pensji pracownikom będą musiały zrobić to na dwa sposoby. Najpierw zgodnie z zasadami, jakie weszły w życie wraz z Polskim Ładem, czyli m.in. z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej czy nowych zwolnień (np. dla rodzin 4+), bez odliczenia składki zdrowotnej. Następnie muszą zrobić to samoi, ale według zasad obowiązujących w zeszłym roku (m.in. z możliwością odliczenia składki zdrowotnej, niższą kwotą zmniejszającą podatek). Na koniec trzeba porównać jak wyszły zaliczki na PIT. Do wypłacenia pensji trzeba wziąć tę, która jest korzystniejsza dla pracownika.

