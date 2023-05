Pensje specjalistów rosną, a szefów stoją w miejscu. Gonimy Europę

Jednym z najszybciej zyskujących na znaczeniu obszarów w biznesie jest ESG (ang. Environmental, Social, and Governance). Jednym z głównych czynników jego rozwoju w Europie jest planowany odgórny wymóg niefinansowego raportowania przez firmy, nałożony przez UE.

Zmiany w społeczeństwie i ustawodawstwie napędzają powstawanie nowych stanowisk. Obecnie specjaliści ds. ESG zarabiają od 9 do 12 tys. zł brutto miesięcznie, a dyrektorzy od 28 do 45 tys. zł miesięcznie.

- Wprowadzenie strategii zrównoważonego rozwoju w organizacji jest także istotne w kontekście przyciągania najlepszych talentów na pokład. Jak wynika z naszego badania przeprowadzonego na rzecz kampanii Sustainability Insights, 2 na 3 kandydatów twierdzi, że realizacja celów zrównoważonego rozwoju w potencjalnym miejscu pracy jest dla nich istotna, a ponad 4 na 10 przyznaje, że brak takiego programu w organizacji mógłby negatywnie wpłynąć na ich decyzję o podjęciu pracy - mówi Radosław Szafrański.

Nowe zawody powstają nie tylko w obszarze ESG. Obecnie poszukiwani są także eksperci ds. DE&I (Diversity, Equity & Inclusion), którzy zarządzają procesami prowadzącymi do budowania kultury różnorodności, równego traktowania oraz inkluzywności. W 2023 roku specjalista ds. DE&I zarabia od 8 do 18 tys. zł brutto miesięcznie, a dyrektor DE&I – między 25 a 45 tys. zł brutto miesięcznie.

Blisko jedna trzecia pracowników ma mieszane uczucia na temat przyszłości (fot. Shutterstock)

Mimo globalnego kryzysu, branża IT nadal rozgrzana

Z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że branża ICT w Polsce wkroczyła w pandemię bardzo rozgrzana, z 6-krotnie wyższym tempem wzrostu zatrudnienia niż średnio w gospodarkach UE. Mimo niewielkiego spowolnienia rozwoju, wciąż pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych obszarów na polskim rynku pracy.

Przedsiębiorstwa działające w Polsce rozwijają swoje struktury IT m.in. w reakcji na powtarzające się cyberataki. Szczególnym zainteresowaniem pracodawców cieszą się w związku z tym eksperci ds. cyberbezpieczeństwa. Security Engineer zarabia od 17 do 23 tys. zł brutto miesięcznie, a Cyber Security Director od 30 do 40 tys. zł.

Rosnąca popularność rozwiązań chmurowych zwiększa z kolei popyt na kandydatów z kompetencjami we wspomnianym obszarze. Ich przeciętne wynagrodzenie wynosi od 22 tys. zł do 32 tys. zł w przypadku Cloud Engineera i nawet do 40 tys. zł na stanowisku Head of Cloud. Z kolei Chief Information Officer otrzymuje pensję od 35 do 50 tys. zł brutto miesięcznie, a IT Director – między 28 a 35 tys. zł brutto miesięcznie.

Deficyt kompetencyjny napędza popyt na doświadczonych finansistów

Rok 2022 był okresem wzrostu zapotrzebowania na doświadczonych pracowników z finansów i księgowości. Finansiści cieszyli się przewagą nad innymi zawodami, otrzymując liczne oferty pracy. Szczególnie poszukiwani byli eksperci z obszarów controllingu operacyjnego, podatków, płynności finansowej i księgowości, ze względu na niedobór wykwalifikowanych pracowników w tych dziedzinach.

- Mimo spowolnienia gospodarczego przewidujemy wzrost liczby rekrutacji związanych z potrzebą zastąpienia pracowników, którzy nie spełniają oczekiwań firmy. Firmy będą coraz bardziej doceniały kompetencje miękkie kandydatów, takie jak umiejętności komunikacyjne i adaptacja do zmian - dodaje Radosław Szafrański.

Obecnie analityk biznesowy może liczyć na wynagrodzenie od 8 tys. zł do 12 tys. zł brutto miesięcznie, a kontroler finansowy od 12 do 16 tys. zł brutto. Dyrektor finansowy zarabia od 30 do 60 tys. zł miesięcznie, a regionalny dyrektor finansowy – nawet do 90 tys. zł brutto miesięcznie.

Nastroje pracowników są głównie pozytywne, choć nie brakuje obaw

Jak wynika z badania Barometr Nastrojów PageGroup, blisko jedna trzecia pracowników ma mieszane uczucia na temat przyszłości, ale ponad 60 proc. osób rozpoczęło 2023 r. z pozytywnym nastawieniem.

Jakie są główne cele zawodowe pracowników? Według ankietowanych jeśli ich jedno marzenie miałoby się spełnić, to 54 proc. z nich wybrałoby wyższe wynagrodzenie, 38 proc. rozwój zawodowy, a ponad jedna trzecia uznanie i docenienie ich pracy.

- Nasze badania pokazują, że chociaż rozwój zawodowy i równowaga między pracą a życiem prywatnym zyskują na znaczeniu, to dla kandydatów wciąż najważniejsze jest wynagrodzenie. Jest to kluczowy czynnik motywacyjny, który odgrywa decydującą rolę w podejmowaniu decyzji zawodowych. Dlatego nie dziwi nas fakt, że w 2023 obserwujemy wzrosty pensji w prawie wszystkich analizowanych przez nas sektorach. Pracodawcy zdają sobie sprawę z konkurencyjności rynku pracy i potrzeby przyciągania i zatrzymywania najlepszych talentów, na skutek czego podejmują kroki w celu dostosowania wynagrodzeń do rosnących oczekiwań pracowników – mówi Radosław Szafrański.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl