Pensje rosną jak szalone i ani myślą przestać. A będzie jeszcze lepiej

Czerwiec przyniósł dobre informacje z rynku pracy. Jak wynika z najnowszych danych GUS, zatrudnienie i pensje w sektorze przedsiębiorstw poszły w górę.

Z danych GUS wynika, że w czerwcu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6359,3 tys. Minimalnie zwiększyło się względem poprzedniego miesiąca (wzrost o 0,3 proc., podobnie jak w maju 2021 w porównaniu do kwietnia 2021), czyli o ok. 20,8 tys. etatów. W ujęciu rok do roku wzrost wyniósł 2,8 proc.

- Było to wynikiem m.in. przyjęć w jednostkach, zwiększania wymiaru etatów zatrudnionych pracowników do poziomu sprzed pandemii, a także mniejszej absencji w związku z przebywaniem na urlopach bezpłatnych i pobieraniem zasiłków chorobowych – co w zależności od ogólnej długości ich trwania mogło także zaważyć na sposobie ujmowania tych osób w przeciętnym zatrudnieniu i zarazem w wynagrodzeniach - tłumaczą analitycy GUS.

W górę poszły również nasze wynagrodzenia. W porównaniu z poprzednim miesiącem odnotowano wzrost o 2,9 proc. W skali roku (czerwiec 2021 r. do czerwca 2020 r.) wynagrodzenie wzrosło o 9,8 proc. - przed rokiem (czerwiec 2020 r. do czerwca 2019 r.) odnotowano dynamikę wzrostu płac na poziomie 3,6 proc.

- Spowodowane było to m.in. wypłatami premii kwartalnych, jubileuszowych, motywacyjnych, nagród rocznych, a także wynagrodzeń za nadgodziny (które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń ) - tłumaczą analitycy GUS.

W ciągu sześciu miesięcy 2021 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosło we wszystkich sekcjach PKD od 3,5 proc. w sekcji „Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją” do 9,8 proc. w sekcji „Pozostała działalność usługowa”, co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 7,8 proc.

Jest lepiej, niż zakładano

- Pierwsze twarde dane z polskiej gospodarki w tym tygodniu zaskakują pozytywnie. Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w czerwcu o 0,3 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Czyli utrzymało wysoką dynamikę z maja – pierwszego miesiąca po istotnym złagodzeniu restrykcji sanitarnych. Spodziewaliśmy się, że efekt otwarcia gospodarki utrzyma się, ale nie będzie miał już w czerwcu tej samej siły. Koniunktura okazała się jednak mocniejsza - komentuje dane GUS Karol Pogorzelski, starszy ekonomista ING Banku Śląskiego.

Jak dodaje, jeszcze bardziej pozytywny wydźwięk mają dane o wynagrodzeniach. W maju wysoki odczyt (10,1 proc. rok do roku) był zrozumiały ze względu na efekt niskiej bazy z ubiegłego roku. Ale w czerwcu efekt ten zaczął szybko zanikać.

Dobre dane z rynku pracy. Przeciętne zatrudnienie nieco powyżej oczekiwań (2,8% r/r vs konsensus 2,7% r/r), lepiej też płace (9,8% r/r vs konsensus 9,5% r/r). pic.twitter.com/TH1DZu28Gg — mBank Research (@mbank_research) July 19, 2021

- Fakt, że wzrost wynagrodzeń praktycznie z tego powodu nie spowolnił (wyniósł 9,8 proc. rok do roku), oznacza że presja płacowa w polskiej gospodarce rośnie. Nie przeszkadza temu też fakt, że w czerwcu zaczęła wygasać ochrona miejsc pracy wprowadzona przez tarcze finansowe PFR. Siła przetargowa pracowników pozostała mocna i zwiastuje wysoki wzrost wynagrodzeń co najmniej do końca roku. Oznacza to również wyższą presję inflacyjną. Szanse na to, że indeks CPI powróci w przyszłym roku trwale poniżej górnego przedziału celu inflacyjnego NPB (3,5 proc.) zmalały jeszcze bardziej. Zwiększa to prawdopodobieństwo wcześniejszej normalizacji polityki pieniężnej przez NBP - dodaje ekonomista.

O dobrych informacjach z rynku pracy mówią również ekonomiści z mBanku. - Dobre dane z rynku pracy. Przeciętne zatrudnienie nieco powyżej oczekiwań (2,8 proc. rok do roku vs konsensus 2,7 proc. rok do roku), lepiej też płace (9,8 proc. rok do roku vs konsensus 9,5 proc. rok do roku) - skomentowali dane GUS na Twitterze.