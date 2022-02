Pensje poniżej średniej to codzienność w tej branży, a pandemia dołożyła swoje

Osoby zainteresowane pracą w administracji mogą liczyć na pensje od 3,5 tys. zł do 18 tys. zł. Pierwsza kwota dotyczy recepcjonisty, druga dyrektora administracyjnego. Jak prezentują się stawki na innych stanowiskach?

Autor: KDS

• 19 lut 2022 0:01





Na 8 z 11 przeanalizowanych stanowiskach minimalne oferowane pensje są niższe niż wynosi obecnie średnia krajowa w przedsiębiorstwach (Fot. Pixabay)

Jak wynika z raportu płacowego przygotowanego przez firmę doradczą Hays Poland, stawki w administracji nie powalają.

Minimalne oferowane wynagrodzenie zaczyna się dużo poniżej średniej krajowej - od 3,5 tys. zł. Na asystenckich stanowiskach maksymalny poziom wynagrodzenia jest niewiele wyższy.

Najlepiej zarabia dyrektor administracyjny oraz menedżer ds. utrzymania floty. Ich pensje wahają się w granicach od 10 do 18 tys. zł.

Jak wskazują analitycy Hays Poland, sektor szeroko rozumianej administracji w ostatnich miesiącach doświadczył stagnacji.

- Obszar administracyjny nadal doświadcza skutków pandemii oraz zmian, jakie wywołała ona w sposobie funkcjonowania firm. Praca zdalna lub hybrydowa w połączeniu z nowymi technologiami oraz automatyzacją procesów biznesowych zmniejszyła zapotrzebowanie na pracowników administracyjnych. Nie jest to również obszar specjalizacyjny, w który pracodawcy są obecnie skłonni znacznie inwestować. W konsekwencji od początku pandemii obserwowane jest pewne spowolnienie aktywności rekrutacyjnej - wskazują autorzy raportu.

Powodem zmniejszonego zapotrzebowania na pracowników w tym sektorze jest... praca zdalna. A dokładniej związane z nią konsekwencje. To, że funkcjonowanie firm i codzienne życie ich pracowników w dużej mierze przeniosło się do świata cyfrowego, a wiele procesów biznesowych zostało zautomatyzowanych, doprowadziło w części organizacji do zmniejszenia liczby stanowisk administracyjnych.

Sytuacji nie poprawia fakt, że coraz większą popularnością cieszą się również alternatywne rozwiązania, takie jak chociażby korzystanie ze zdalnych asystentów.

To wszystko przełożyło się na fakt, że w 2021 ofert pracy na stanowiska administracyjne było mniej niż w poprzednich latach. Część z nich dotyczyła pracy w niepełnym wymiarze.

- Nie zmienia to jednak faktu, iż w skali całego rynku pracy zapotrzebowanie na pracowników jest stosunkowo wysokie - podkreślają autorzy badania. Co trzeba umieć, by pracować w administracji? Z raportu Hays Poland wynika, że największym zainteresowaniem pracodawców cieszą się kandydaci z dobrą znajomością angielskiego oraz innych języków obcych. W ostatnim czasie na rynku można zaobserwować wzrost zapotrzebowania na kandydatów władających językiem niemieckim. - Obserwujemy trend centralizacji funkcji administracyjnych, co stanowi szansę dla osób posiadających doświadczenie w realizacji określonych typów zadań. Obecnie możliwe jest zarówno zdobycie kwalifikacji i doświadczeń na stanowiskach pokrewnych, jak również podejmowanie zatrudnienia w rolach, na których niezwykle przydatny będzie już posiadany zestaw umiejętności - podkreślają autorzy badania. Zobacz pensje w branży finansowej i księgowej Warto zaznaczyć, że zakres zadań dla pracowników administracji ewoluuje. Wiąże się to z tym, że role administracyjne coraz częściej idą również w parze z szerszym i bardziej różnorodnym zakresem obowiązków. Poza standardowymi zadaniami z zakresu administracji, pracownicy zajmują się zadaniami z zakresu księgowości czy prawa. To cenna wskazówka dla osób chcących podjąć pracę w tym sektorze – właśnie w tych płaszczyznach powinni się rozwijać. Z kolei cytowany w raporcie Kamil Kogut, specialism leader w Hays Poland, wskazuje, że niezależnie od branży firmy cały czas poszukują pracowników posiadających wysoko rozwinięte kompetencje miękkie. - W formułowanych oczekiwaniach zgodnie wskazują na kandydatów samodzielnych, cechujących się doskonałą organizacją czasu pracy, zmotywowanych i lojalnych - wskazuje ekspert firmy doradczej. Wynagrodzenia w administracji Jak prezentują się wynagrodzenia w administracji? Osobom pracującym w recepcji czy na stanowiskach asystenckich jest daleko do średniej krajowej. Ich pensje wahają się od 3,5 tys. zł do 4,5 tys. zł. Niewiele więcej zarabiali asystenci biura - od 4 tys. zł do 5 tys. zł. z kolei, jak podał GUS, w styczniu 2022 przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6064,24 zł (brutto). W porównaniu do stycznia ubiegłego roku wzrosło o 9,5 proc. Grafika: Hays Poland Natomiast na wynagrodzenie powyżej 10 tys. zł w administracji mogli liczyć nieliczni. Dyrektor administracyjny zarabiał od 10 do 18 tys. zł, a menedżer ds. utrzymania floty od 10 do 16 tys. zł. Jeśli zestawimy górne stawki z kierowniczymi stanowiskami w innych branżach, okaże się, że nie jest różowo. Przykładowo w finansach i księgowości wynagrodzenia również zaczynają się od 3,5 tys. zł, ale ich górna granica kończy się na kwocie 60 tys. zł. W budownictwie sytuacja wygląda podobnie, rozpiętość wynagrodzeń jest od 3,5 tys. zł do 35 tys. zł. taka sama rozpiętość dotyczy wynagrodzeń osób pracujących w HR. Analitycy Hays Poland podkreślają, że wynagrodzenia oferowane pracownikom pełniącym funkcje administracyjne na przestrzeni roku nie uległy znacznym zmianom. Największe podwyżki dotyczą stanowisk niższego szczebla, m.in. recepcjonistów oraz asystentów biura. Miał tu miejsce wzrost rzędu 15-20 proc. wobec minimalnych i najczęściej oferowanych stawek. Zdaniem ekspertów, kiedy weźmiemy pod uwagę wzrost płacy minimalnej i rosnącą presję inflacyjną, nie powinno nas to dziwić. Tak wynagradzają w HR. Sprawdź zarobki w tej branży - W przypadku ról specjalistycznych oraz menedżerskich należy mówić o stagnacji płac. Pomimo mniejszej liczby ofert pracy na tego typu stanowiska, kandydaci utrzymują swoje oczekiwania finansowe na dotychczasowym poziomie bądź w niewielkim stopniu je podnoszą, powołując się na ogólną, dobrą sytuację na rynku pracy - ocenia perspektywy finansowe w administracji Katarzyna Dradra-Widuch, konsultant w Hays Poland.

