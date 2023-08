Pensje Polaków przegrały wyścig z inflacją

- Tym razem w skali roku pensje Polek i Polaków wzrosły średnio o 10,4 proc. Warto zaznaczyć, że wzrost jest mniejszy niż inflacja. Nasze prognozy wzrostu wynagrodzeń nie są tak optymistyczne jak te rynkowe. Wydaje się, że to właśnie przez wynagrodzenia będziemy mieli spowolnienie na rynku pracy. Innymi słowy płace będą rosły, ale wolniej niż inflacja (już tak się dzieje). Dodatkowo pracodawców będzie coraz mniej stać na podnoszenie wynagrodzeń. Bufor zbudowany z okresu zmienności cen nie wystarczy na długo przy tak utrzymujących się wskaźnikach produkcji, sprzedaży – stwierdza Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan.

W lipcu 2023 r. średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło nominalnie o 2 proc. w porównaniu do czerwca 2023 r. Ten wzrost był rezultatem różnych czynników, takich jak wypłata premii kwartalnych, półrocznych, motywacyjnych, nagród jubileuszowych oraz innych nagród specjalnych. Ponadto podwyższono poziom podstawowych wynagrodzeń, a także przeprowadzono wypłaty odpraw emerytalnych, które, podobnie jak wynagrodzenia podstawowe, stanowią składniki ogólnych zarobków.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2023 (źródło: GUS)

Prawie we wszystkich kategoriach działalności gospodarczej według klasyfikacji PKD odnotowano nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Największy wzrost zaobserwowano w sekcji Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (51,6 proc.) oraz w sekcji Górnictwo i wydobywanie (32,3 proc.). W lipcu 2023 r. najwyższe średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wystąpiło w sekcji Górnictwo i wydobywanie (14933,27 zł), natomiast najniższa wartość odnotowana została w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia (5452,25 zł). W skali roku, czyli w porównaniu lipca 2023 r. do lipca 2022 r., przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło nominalnie o 10,4 proc.

- Zgodnie z oczekiwaniami lipcowa roczna dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw pozostała w lipcu na poziomie zbliżonym do zanotowanej w czerwcu (wciąż na plusie), zaskoczyła natomiast roczna dynamika przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, która nominalnie osiągnęła najniższy w tym roku poziom 10,4 proc. r/r i okazała się słabsza od prognoz. W związku z tym, że wskaźnik inflacji w tym samym czasie wyniósł 10,8 proc. r/r, w ujęciu realnym przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw powróciła (po czerwcowym wzroście) do ujemnej wartości, tj. -0,4 proc. r/r. Na minusie znalazł się także ponownie realny fundusz płac (spadek o 0,3 proc. r/r) – mówi główny ekonomista w Banku Pocztowym Monika Kurtek.

Statystyki GUS naginają rzeczywistość - w niektórych sektorach w miesiąc wynagrodzenia wzrosły o ponad 50 proc.

W okresie styczeń-lipiec 2023 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw, w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2022, wzrosło o 12,2 proc. Ten wzrost był widoczny we wszystkich sekcjach według klasyfikacji PKD, oscylując od 6,7 proc. w sekcji Budownictwo do 17,2 proc. w sekcji Transport i gospodarka magazynowa. Najwyższa średnia płaca brutto w tym okresie została odnotowana w sekcji Informacja i komunikacja (12 530,10 zł), natomiast najniższa wartość wystąpiła w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia (5 274,55 zł).

Mariusz Zielonka zauważa pewną słabość prowadzonej przez GUS statystyki.

- Otóż w skali miesiąca wynagrodzenia w górnictwie czy też leśnictwie wzrosły odpowiednio o 32 i 51 proc. Jest to ewidentnie wynik wypłacania nagród kwartalnych w tych branżach. Przy tym w skali roku górnicy więcej zyskali w lipcu 2022 r., kiedy to coraz głośniej mówiło się o kryzysie energetycznym i zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski – mówi przedstawiciel Konfederacji Lewiatan.

GUS publikuje dane za lipiec. Dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw zgodnie z oczekiwaniami

W lipcu 2023 r. średnia liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw utrzymała się na zbliżonym poziomie, porównywalnym do tego zanotowanego w czerwcu 2023 r. Wcześniej, w czerwcu 2023 r., nastąpił minimalny spadek o 0,1 proc. w porównaniu do maja 2023 r. Przeciwnie, w porównaniu do lipca 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 0,1 proc.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2023 (źródło: GUS)

Jak ocenia Mariusz Zielonka, jeśli chodzi o zatrudnienie, wydaje się, że rynek pracy jest mocną stroną polskiej gospodarki.

- Według raportu Grant Thornton w lipcu obserwowaliśmy wzrost liczby ofert pracy zamieszczanych na portalach internetowych. To może świadczyć o tym, że nadal, mimo dość słabych wyników przemysłu, sprzedaży detalicznej, mamy nadwyżkę popytu nad podażą pracy. Analizując jednak dane choćby ze wskaźnika PMI, wygląda na to, że pracodawcy decydują się głównie na utrzymywanie stanu zatrudnienia, a przy zwolnieniach pracowników nie podejmują wysiłku rekrutacji – mówi Zielonka.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl