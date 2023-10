Pensje Polaków ciągle rosną. Ekonomiści są zgodni - trend utrzyma się w przyszłym roku

Z kolei w skali roku (wrzesień 2023 r. do września 2022 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło nominalnie o 10,3 proc. To nieco mniej od średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 10,7 proc. rok do roku. Warto przypomnieć też, że miesiąc wcześniej pensje rosły szybciej - 11,9 proc. w skali roku (sierpień 2023 r. do sierpnia 2022 r.).

- Zgodnie z oczekiwaniami tempo wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, w ujęciu nominalnym, nieco się obniżyło we wrześniu. Jest to m.in. efekt zeszłorocznej wysokiej bazy odniesienia, natomiast w kolejnych miesiącach bardzo prawdopodobny jest powrót tej dynamiki do wyższych wartości - komentuje Monika Kurtek, główny ekonomista Banku Pocztowego.

- We wrześniu przyspieszyła natomiast ponownie dynamika realna wynagrodzeń do 2 proc. rok do roku z 1,7 proc. rok do roku w sierpniu, co ma oczywiście związek z wyhamowaniem inflacji do 8,2 proc. rok do roku. Wzrosty wynagrodzeń w ujęciu realnym, biorąc pod uwagę przewidywane schodzenie wskaźnika CPI w kierunku 7 proc. rok do roku, w najbliższych miesiącach, będą najprawdopodobniej dalej wyraźnie przyspieszać. Zaowocuje to ostatecznie wzrostem konsumpcji - dodaje.

Również główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki uważa, że za spowolnieniem dynamiki płac stoi najprawdopodobniej wyższa baza odniesienia i niższa liczba dni roboczych niż we wrześniu 2022, która obniżyła wynagrodzenia akordowe.

- W 2024 dwukrotnie wzrośnie płaca minimalna (łącznie o około 20 proc.), co szczególnie w branżach usługowych wymusza dostosowanie całej siatki płac osób o niższych zarobkach. W połączeniu z ciągle ogólnie dobrą kondycją rynku pracy sugeruje to utrzymanie dwucyfrowego tempa płac także w przyszłym roku. Wraz z oczekiwanym dalszym spadkiem inflacji w Polsce, będzie to skutkować wyraźnym wzrostem płac realnych i wydatków konsumpcyjnych - ocenia Rafał Benecki.

Specjaliści z Polskiego Instytutu Ekonomicznego przekonują, że spadek inflacji i wysoki wzrost wynagrodzeń spowodują, że zamożność gospodarstw domowych będzie systematycznie rosnąć w najbliższych miesiącach.

Firmy „chomikują" zatrudnienie w czasie gorszej koniunktury

Z danych GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było zbliżone do notowanego we wrześniu 2022 r. i wyniosło 6 mln 496,1 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie było niższe o 0,1 proc.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Spadek zatrudnienia szczególnie widoczny jest w branżach dotkniętych spowolnieniem tj. budownictwie i przemyśle. Wciąż przybywa zatrudnionych w branżach usługowych. Jak podkreślają ekonomiści z PIE, ryzyko wzrostu bezrobocia jest nadal niewielkie

- We wrześniu w ujęciu rok do roku dynamika zatrudnienia pozostała zerowa. W stosunku do sierpnia zatrudnienie jednak zmniejszyło się o 6 tys. Firmy nadal jeszcze ograniczają procesy rekrutacyjne w związku ze słabszym popytem na towary i usługi, a niektóre decydują się wręcz na ograniczenie zatrudnienia. Prawdopodobnie jest jednak też i taka część przedsiębiorstw, która chciałaby zatrudniać, ale nie jest w stanie zapełnić wakatów w związku z brakiem chętnych do pracy - komentuje Monika Kurtek.

Jak zauważa Rafał Benecki, pomimo słabej koniunktury dotychczas nie widać sygnałów masowych zwolnień pracowników. Firmy obawiają się o ich dostępność w przyszłości.

- Jest to najprawdopodobniej związane z ograniczoną podażą pracowników z powodu spadku liczebności populacji w wieku produkcyjnym oraz wyjazdami części imigrantów - mówi Rafał Benecki.

- Od miesięcy najsłabiej wygląda sytuacja w branżach przetwórczych. Wyróżnia się tu szczególnie produkcja mebli, która prawdopodobnie odczuła silne wyhamowanie na rynku mieszkaniowym po podwyżkach stóp NBP, czy EBC. Odbicie popytu na hipoteki w związku z rządowym wsparciem daje jednak nadzieje na poprawę na przełomie roku. Na plus wyróżniają się niektóre branże usługowe, szczególnie zakwaterowanie i gastronomia, prawdopodobnie nadal korzystające z odbudowy popytu o pandemii - dodaje.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl