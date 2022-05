Pensje medyków w górę. Od lipca lekarze zarobią co najmniej 8200 zł

Od lipca lekarze, pielęgniarki czy farmaceuci zarobią więcej. Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w służbie zdrowia. Zgodnie z nią lekarzowi lub lekarzowi dentyście trzeba będzie płacić co najmniej 8 200 zł brutto.

Zbliżają się ogromne zmiany w wynagrodzeniach medyków. We wtorek 17 maja Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia.

Zgodnie z nim od 1 lipca wejdzie w życie znowelizowana ustawa o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, która określa minimalne wynagrodzenia m.in.lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, opiekunów, diagnostów czy farmaceutów. Oznacza to, że placówki nie mogą płacić poniżej ustalonych limitów.

- Dziękuję #RadaMinistrow za przyjęcie projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia. To przełomowa ustawa dla polskich medyków, która gwarantuje systematyczny wzrost pensji. Uwzględniamy w niej istotną rolę pielęgniarek - napisał na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski.

Jednak projekt nie został przyjęty jednogłośnie. Krytykują go przedstawiciele NIL-u, Porozumienia Rezydentów oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowych Lekarzy. Krytycznie oceniają go także samorządy, zdaniem których zaburza on relację w siatce płac w szpitalach.

Ile wynoszą nowe limity? Jak podaje portal branżowy Rynek Zdrowia, lekarz albo lekarz dentysta nie będzie mógł zarabiać mniej niż 8 200 zł brutto. Minimalna stawka dla pielęgniarki z specjalizacją wynosi ponad 5 700 zł brutto.

Tabela płac od 1 lipca 2022

Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją – współczynnik 1,45, wynagrodzenie 8 210,67 zł brutto;

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim i specjalizacji, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – współczynnik 1,29, wynagrodzenie 7 304,66 zł brutto;

Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji – współczynnik 1,19, wynagrodzenie 6 738,41 zł brutto;

Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta – współczynnik 0,95, wynagrodzenie 5 379,40 zł brutto;

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna wymagająca wyższego wykształcenia (studia I stopnia) i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją – współczynnik 1,02, wynagrodzenie 5 775,78 zł brutto;

Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej wymagający średniego wykształcenia albo pielęgniarka albo położna wymagająca średniego wykształcenia, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - współczynnik 0,94, wynagrodzenie 5 322,78 zł brutto;

Technik elektroradiolog albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 wymagający średniego wykształcenia oraz opiekun medyczny - współczynnik 0,86, wynagrodzenie 4 869,78 zł brutto;

Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym – współczynnik 1, wynagrodzenie 5 662,53 zł brutto;

Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim - współczynnik 0,78, wynagrodzenie 4 416,77 zł brutto,

Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego - 0,65, wynagrodzenie 3 680,64 zł brutto.