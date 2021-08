Pensje jeszcze rosną, ale większość podwyżek pożera inflacja

W lipcu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 1,8 proc. rok do roku i wyniosło 6 mln 361,7 tys., natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe o 8,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku - było równe 5851,87 zł brutto. Inflacja „zjada” niestety istotną część wzrostu wynagrodzeń. W lipcu dynamika realna przeciętnego wynagrodzenia wyniosła już tylko 3,6 proc. rok do roku wobec ponad 5 proc. rok do roku w poprzednich trzech miesiącach - komentuje Monika Kurtek z Banku Pocztowego.

Zarówno dynamika przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, jak i zatrudnienia, wyhamowały w lipcu w porównaniu do odczytów z poprzednich dwóch miesięcy (Fot. Shutterstock)

Zarówno dynamika przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, jak i zatrudnienia wyhamowały w lipcu w porównaniu do odczytów z poprzednich dwóch miesięcy.

Jak jednak podkreśla Monika Kurtek, nie jest to zaskoczenie, ponieważ w lipcu mniej korzystna była już zeszłoroczna baza odniesienia i zapewne w nadchodzących miesiącach tak pozostanie.

Sytuacja na rynku pracy w kolejnych miesiącach, o ile czwarta fala pandemii nie okaże się trudniejsza od poprzednich, nie powinna się pogarszać z punktu widzenia pracowników, natomiast zapewne będzie coraz większym wyzwaniem dla pracodawców.

Jak podaje GUS, w lipcu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6 mln 361,7 tys. To wynik zbliżony do notowanego miesiąc wcześniej. Z kolei w relacji lipiec 2021 r. do analogicznego miesiąca 2020 roku przeciętne zatrudnienie wzrosło o 1,8 proc.

- Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w lipcu o 1,8 proc. rok do roku wobec wzrostu o 2,8 proc. rok do roku w czerwcu i konsensusu rynkowego wskazującego na wzrost o 2 proc. rok do roku. Realny fundusz płac w sektorze przedsiębiorstw (po uwzględnieniu wskaźnika CPI) wzrósł o 5,4 proc. rok do roku wobec wzrostu o 8,1 proc. rok do roku w czerwcu - mówi Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.

GUS przypomina, że z powodu pandemii koronawirusa od marca do maja 2020 r. odnotowywano spadek przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw miesiąc do miesiąca, natomiast od czerwca 2020 r. obserwowano jego wzrost. W 2021 roku przeciętne zatrudnienie ulegało niewielkim zmianom. W lipcu 2021 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie pozostało na prawie niezmienionym poziomie - widoczny był jego minimalny wzrost o ok. 2,4 tys. etatów.

- Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu okazało się tylko o 2 tys. etatów wyższe niż w czerwcu. Dynamika roczna spadła zaś z 2,8 do 1,8 proc. rok do roku. Spodziewaliśmy się takiego odczytu, ale konsensus prognoz był zdecydowanie bardziej optymistyczny (2 proc. rok do roku). Powodem rozczarowującego wyniku było naszym zdaniem wygaśnięcie ochrony miejsce pracy z Tarczy Finansowej 1.0 PFR. Firmy, które z niej skorzystały nie muszą już utrzymywać zatrudnienia na niezmienionym poziomie, pod sankcją zwrotu części otrzymanych środków. Wprawdzie mamy teraz okres korzystnej koniunktury, sprzyjającej przyjmowaniu pracowników, ale część branż będzie musiała się zrestrukturyzować. Na przykład branże związane z obsługą nieruchomości biurowych, gdyż praca zdalna pozostanie z nami na dłużej. Jeszcze przez kilka miesięcy będzie to barierą wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw - ocenia Karol Pogorzelski, główny ekonomista ING Banku Śląskiego. Również eksperci mBanku we wpisie na Twitterze zaznaczyli, że lipcowe dane z rynku pracy okazały się nieco "chłodniejsze". 🇵🇱Lipcowe dane z rynku pracy okazały się nieco chłodniejsze. Zatrudnienie wzrosło o ledwie 3 tys. osób (to po zaokrągleniu 0,0% m/m, +1,8% r/r), ale po serii wzrostów po 20 tys. to raczej nie dziwi. Ciekawe będą szczegóły, ale nie tu nie ma powodów do paniki. pic.twitter.com/VHsIxIHaon — mBank Research (@mbank_research) August 18, 2021 Pensje w górę, ale wolniej Jeśli chodzi o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, to w lipcu 2021 r. wyniosło ono 5851,87 zł brutto. W porównaniu z poprzednim miesiącem to minimalny wzrost - o 0,9 proc. Jak wyjaśnia GUS, powodowane było to m.in. dalszymi wypłatami premii kwartalnych, jubileuszowych, motywacyjnych, a także odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń). W skali roku (lipiec 2021 r. do lipca 2020 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 8,7 proc. Warto przypomnieć, że przed rokiem (lipiec 2020 r. do lipca 2019 r.) odnotowano dynamikę wzrostu płac na poziomie 3,8 proc. - Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w lipcu nominalnie o 8,7 proc. rok do roku wobec wzrostu o 9,8 proc. rok do roku w czerwcu, co jest wynikiem nieco niższym do średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 8,9 proc. rok do roku - mówi Monika Kurtek. - Dynamika płac obniżyła się z 9,8 na 8,7 proc., głównie ze względu na efekty bazy z ubiegłego roku. Wydźwięk tych danych jest raczej pozytywny. Mimo wygaśnięcia ochrony miejsc pracy płace wzrosły w miarę solidnym tempie, choć nie widać też dużej presji płacowej spowodowanej wysokim poziomem inflacji - zauważa Karol Pogorzelski. Źródło: GUS - Wynagrodzenia wzrosły w lipcu o 8,7 proc. - pomimo, że porównanie następuje do miesiąca normalnego funkcjonowania gospodarki. Oznacza to, że presja płacowa wraca do tendencji obserwowanych przed pandemią. Ożywienie obserwujemy obecnie we wszystkich sektorach - piszą na Twitterze eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wynagrodzenia wzrosły w lipcu o 8,7% - pomimo, że porównanie następuje do miesiąca normalnego funkcjonowania gospodarki. Oznacza to, że presja płacowa wraca do tendencji obserwowanych przed pandemią. Ożywienie obserwujemy obecnie we wszystkich sektorach. pic.twitter.com/IaAEfvhxjF — Polski Instytut Ekonomiczny (@PIE_NET_PL) August 18, 2021 Dla pracowników bez zmian, wyzwanie dla pracodawców Zarówno dynamika przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, jak i zatrudnienia, wyhamowały w lipcu w porównaniu do odczytów z poprzednich dwóch miesięcy. Jak jednak podkreśla Monika Kurtek, nie jest to zaskoczenie, ponieważ w lipcu mniej korzystna była już zeszłoroczna baza odniesienia i zapewne w nadchodzących miesiącach tak pozostanie. - Z danych GUS wynika, że rynek pracy w Polsce ma się ogólnie nieźle jak na epidemiczne wciąż warunki, ale zapewne tak patrzeć mogą na niego przede wszystkim pracownicy lub poszukujący pracy. Inaczej wygląda to po stronie pracodawców, którzy mierzą się i z problemem znalezienia odpowiednich pracowników (jak chociażby hotelarstwo czy gastronomia), i z rosnącymi oczekiwaniami płacowymi. To ostatnie jest niewątpliwie powiązane z przyspieszającą inflacją, sięgającą już 5 proc. rok do roku. Inflacja „zjada” niestety istotną część wzrostu wynagrodzeń. W lipcu dynamika realna przeciętnego wynagrodzenia wyniosła już tylko 3,6 proc. rok do roku wobec ponad 5 proc. rok do roku w poprzednich trzech miesiącach - komentuje Monika Kurtek. Monika Kurtek podkreśla, że sytuacja na rynku pracy w kolejnych miesiącach, o ile czwarta fala pandemii nie okaże się trudniejsza od poprzednich, nie powinna się pogarszać z punktu widzenia pracowników, natomiast zapewne będzie coraz większym wyzwaniem dla pracodawców. - Temu aspektowi powinna się przyglądać szczegółowo RPP, gdyż coraz wyższe oczekiwania płacowe mogą przyczyniać się do utrwalania inflacji na wysokim poziomie. Będą też w dłuższej perspektywie hamować inwestycje i tym samym wzrost gospodarczy. Na razie nic nie wskazuje, aby w najbliższych miesiącach RPP rozpoczęła zacieśnianie polityki monetarnej, choć wydaje się że moment ten coraz bardziej się przybliża - dodaje ekspertka Banku Pocztowego.

