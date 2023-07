Pensja jest dla nich najważniejsza. Płacą im nawet 50 tys. zł miesięcznie

Na jakie pensje mogą liczyć inżynierowie? Nawet 50 tys. zł brutto zarabiają dyrektorzy zarządzający. Minimalny pułap w ich przypadku to 35 tys. zł brutto. Nieco mniej zarabia dyrektor zakładu - jego wynagrodzenia waha się między 33 a 45 tys. zł brutto.

20 - 30 tys. zł brutto - tyle wynosi średnia pensja dyrektora technicznego w obszarze inżynierii. Z kolei dyrektor produkcji zarabia między 22 a 26 tys. zł brutto.

Kierownik produkcji może liczyć na pensję między 16 a 25 tys. zł brutto, a kierownik utrzymania ruchu dostaje między 15 a 22 tys. zł brutto.

Inżynierowie procesu wyciągają od 8,5 do 14 tys. zł miesięcznie. Z kolei inżynierowie ds. badań i rozwoju otrzymują co miesiąc od 8,5 - 14,5 tys. zł brutto. Inżynier jakości może liczyć natomiast na pensję między 9 a 14 tys. zł brutto.

Najmniej spośród przebadanej grupy zarabia planista produkcji, czyli 8-12 tys. zł brutto miesięcznie.

źródło: Raport płacowy 2023, Antal

Nie tylko pieniądze są ważne dla inżynierów. Co może ich skusić?

Z badania firmy rekrutacyjnej Bergman Engineering, specjalizującej się w zatrudnianiu inżynierów, wynika, że największym motywatorem do zmiany pracy jest chęć otrzymywania wyższego wynagrodzenia (62 proc. odpowiedzi).

W dalszej kolejności specjaliści wskazywali na możliwość rozwoju zawodowego (21 proc.), korzystniejszą formę zatrudnienia u nowego pracodawcy (9 proc.) oraz niezadowolenie z obecnego miejsca zatrudnienia, z innych powodów, niż wymienione wyżej (8 proc.).

Inżynierowie w poszukiwaniu lepszej pracy gotowi są również na przeprowadzkę. Niemniej dla 74 proc. z nich motorem zmiany musi być wzrost wynagrodzenia, przynajmniej o 15 proc. w stosunku do obecnych zarobków.

Na dalszym planie są inne motywatory, jak możliwość zdobycia nowych kompetencji (11 proc.), atrakcyjna lokalizacja (11 proc.) oraz renoma nowej firmy (4 proc.).

- Z naszych badań wynika, że eksperci i menedżerowie wyższego szczebla nie oczekują aż tak dużego progresu finansowego, niemniej zmiana pracy zwykle wymaga od nich relokacji. Na stanowiskach średniego szczebla, jak również specjalistycznych, wakaty w ujęciu lokalnym czy regionu nie są już tak ograniczone, dlatego to motywacja finansowa jest motorem napędowym zmiany miejsca zamieszkania. To także „must have”, gdy mowa o inżynierach pracujących na niższych szczeblach w organizacji czy zarabiających najmniej w ramach swojej grupy - tłumaczy Edyta Jurczak-Bednarska, senior technical recruiter z Bergman Engineering.

- Przyjmijmy, że niezbędnym minimum opłacalności relokacji jest podwyżka rzędu 1000 złotych netto/miesięcznie. Dla managera wyższego szczebla, który zarabia 20 000 zł miesięcznie, to 5 proc. ekstra dodatku do pensji. Gdy jednak spojrzymy na inżynierów z niższych stanowisk, których wypłata wynosi ok. 5 000 zł miesięcznie, to już 20-proc. podwyżka - dodaje.

Zmiany są nieuniknione. Jaki będzie inżynier 2030 roku?

Za mniej niż dekadę pracujący w przemyśle inżynierowie będą musieli mieć przede wszystkim umiejętności w zakresie automatyki, robotyki i mechatroniki – tak wynika z badań, jakie przeprowadzili IMechE oraz Institution of Engineering and Technology.

Takiego zdania jest zdecydowana większość pytanych (84 proc.). Ponad 2/3 (69 proc.) pytanych nie ma wątpliwości, że wiedza i umiejętność korzystania z dobrodziejstw, które przynosi sztuczna inteligencja, będzie bardzo ważna w pracy inżynierów produkcji.

Rosnące znaczenie automatyzacji może budzić obawy, że część inżynierów straci swoje posady.

- To błędne myślenie – rozwiewa wątpliwości Dorota Gardoń, HR business partner z BPSC. - Człowiek zapewnia elastyczność, jakiej maszyny nie będą w stanie zagwarantować nam w ciągu najbliższych dziesięcioleci. Jednak biorąc pod uwagę szybkie tempo zmian w technologii, inżynierowie będą musieli cały czas reagować na zmiany poprzez podnoszenie i poszerzanie własnych kwalifikacji, by nie wypaść z kręgu zainteresowania rekruterów - dodaje.

Inżynierowie produkcji zapytani, w jakich obszarach będą potrzebni najbardziej, wymieniają trzy. Sektory energetyczny i transportowy oraz gospodarkę w obiegu zamkniętym. Tam wkład specjalistów będzie największy.

