Parlament Europejski: konieczna reforma rynku pracy na Ukrainie

Przed ukraińskim rządem spore wyzwanie. Parlament Europejski zaapelował do władz Ukrainy, aby bezwzględnie zreformowała rynek pracy i dostosowała go do realiów europejskich.

Autor:KDS

• 17 lut 2021 13:19





Pensja minimalna na Ukrainie wynosi 5000 hrywien (w przeliczeniu 657 zł) (Fot. Pixabay)

Parlament Europejski podaje, że liczba Ukraińców pracujących w UE wzrosła z 2,2 mln do 2,7 mln, czyli z 13 proc. do 16 proc. ogółu zatrudnionych w ich kraju.

Z jednej strony przyczynia się to do zwiększenia ofert pracy na Ukrainie z powodu niedoboru siły roboczej w niektórych sektorach.

Z drugiej, zarobki emigrantów stanowią równowartość ponad 8 proc. PKB państwa i jest dodatkowym źródłem dochodu Ukrainy.

Ponadto Parlament Europejski wzywa Komisję Europejską do udzielenia pomocy regionalnym ośrodkom zatrudnienia w celu wspierania i inwestowania w programy aktywizujące młodzież w szczególności z obszarów wiejskich, zrównoważonej gospodarki, wzmocnienia edukacji i zapewnienia jej społeczno-ekonomicznej możliwości.

Parlament Europejski zwraca również uwagę na to, że prawa związków zawodowych na Ukrainie są ograniczone z powodu niedoskonałego i niejasnego ustawodawstwa.

Nowy program rządowy Ukrainy, który zachęca do inwestowania i wspiera wzrost gospodarczy, nie powinien być wprowadzany kosztem praw pracowników i warunków ich codziennej pracy.

(Fot. Shutterstock)

- Problemy z nielegalnym zatrudnieniem na Ukrainie są znacznie większe niż w Polsce. W 2020 r. tylko 60 proc. obywateli zostało legalnie zatrudnionych na Ukrainie pozostałe 40 proc. pracuje nielegalnie lub zostaje zatrudniona za minimalną płacę, a reszta wypłaty jest wręczana w kopercie. Jednak nieformalne zatrudnienie nie jest główną przyczyną emigracji - komentuje Tomas Bogdevic, dyrektor generalny Gremi Personal.

Jak dodaje, z badań Centrum analitycznego Gremi Personal wynika, iż głównym czynnikiem migracyjnym Ukraińców są wyższe pensje w krajach Unii Europejskiej i stabilna sytuacja gospodarcza. Reforma prawa pracy na Ukrainie nie zatrzyma migracji zarobkowej, zadzieję się tak jedynie poprzez kompleksowe reformy gospodarcze i poprawę klimatu inwestycyjnego - biznesowego na Ukrainie.

Wyższe zarobki kuszą

To, że polskie zarobki kuszą Ukraińców, potwierdza również raport OTTO Work Force Central Europe. Dla 71 proc. badanych główną motywacją do podjęcia pracy w Polsce były wyższe zarobki. Na kolejnej pozycji znalazły się lepsza sytuacja gospodarcza w Polsce (32 proc.) oraz brak pracy na Ukrainie (31 proc.). Warto zaznaczyć, że na początku jesieni, kiedy fala powrotów była największa, bezrobocie w Polsce kształtowało się na poziomie 6,1 proc., podczas gdy na Ukrainie wynosiło już 9,9 proc. - W tegorocznym badaniu widać zmianę w ocenie poziomu zadowolenia z wynagrodzenia. W 2019 roku było z niego zadowolonych tylko 51 proc. respondentów, podczas gdy w 2020 roku grupa ta stanowiła aż 65 proc.. Wynika to prawdopodobnie z trudnej sytuacji na rynku pracy na Ukrainie, przestojów w zakładach produkcyjnych i wzrostu bezrobocia. W takiej rzeczywistości poziom wynagrodzenia rozpatrywany jest w inny sposób niż jeszcze w roku 2019, kiedy to dostępność ofert pracy była większa - wyjaśnia Tomasz Dudek, dyrektor zarządzający OTTO Work Force Central Europe. Zarobki na Ukrainie Z danych State Statistic Service wynika, że średnie wynagrodzenie na Ukrainie we wrześniu 2020 r. wyniosło 11,9 tys. hrywien, czyli ok. 1,5 tys. zł (kurs z 14.12.2020). To zaledwie 30 proc. kwoty, jaką można było zarobić w tym samym czasie w Polsce. Pensja minimalna wynosi 5000 hrywien (w przeliczeniu 657 zł). Osoba z „najniższą krajową” zarabia zatem 1/4 kwoty, którą mogłaby uzyskać pracując za najniższą stawkę (2600 zł brutto) w Polsce. - Zestawiając te liczby widzimy dystans, jaki dzieli zarobki obywateli obu państw. Łatwiej też zrozumieć stały napływ pracowników do Polski. Z naszego badania wynika, że niemal połowa pracowników z Ukrainy na początku roku zarabiała 2,2-3 tys. zł netto miesięcznie. Pracodawcy oferują też często darmowe zakwaterowanie, co dodatkowo obniża koszty życia. I choć saldo migracji w tym roku jest ujemne, z powodu różnic w zarobkach, w dłuższej perspektywie pracownicy z Ukrainy nadal będą chętnie szukać zatrudnienia w naszym kraju – komentuje Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.

