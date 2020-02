Parki przemysłowe wpływają na wzrost wynagrodzeń

- Fakt, że powstające w regionach nowoczesne parki przemysłowe wpływają na ich rozwój, zwiększają atrakcyjność i zmieniają rynek pracy, potwierdzają także inne obszary, w których Accolade realizuje swoje inwestycje. Ten sam związek obserwujemy w ramach naszych czeskich projektów, gdzie oddziałujemy na wzrost płac i spadek bezrobocia czy przeciwdziałamy odpływowi młodych ludzi z rodzinnych terenów - mówi Michał Białas, Head of Poland w Accolade.

Accolade w Szczecinie pojawił się w 2017 r., kiedy to zainwestował 23 mln euro na terenach dawnej fabryki produkującej myśliwce Messerschmitt. Obecnie inwestor rozbuduje park przemysłowy pod Szczeciniem a dostępna dla najemców powierzchnia ma wzrosnąć ze 147 do 220 tys. m kw. Inwestycja zbiega się w czasie z dobrymi informacjami dla pracowników, które dotyczą wzrostu płac.

Mediana wynagrodzeń mieszkańców Szczecina w 2018 r. wyniosła 4555 zł brutto, przy wyniku dla całego kraju wynoszącym 4500 zł. W porównaniu z 2016 r. widać zmiany na plus, gdyż wtedy mediana w Polsce wyniosła 3900 zł, zaś w samym Szczecinie 3855 zł brutto. Również średnia zarobków w Szczecinie przekroczyła w 2018 r. średnią dla całego kraju (4835 zł) i wyniosła 5007 zł - wynika z danych GUS.

- Długofalowo inwestycje w parki przemysłowe w danym regionie są powiązane z sukcesywnym, znaczącym wzrostem zarobków wśród wszystkich pracowników. Jeszcze nie tak dawno ze Szczecina pracownicy lepiej wykształceni i specjaliści w danych dziedzinach przenosili się do innych regionów – dziś ten trend wyraźnie się obrócił. To zasługa m.in. Accolade oraz wszystkich innych inwestorów, którzy odkryli niejako na nowo to miasto dla wielu branż, które wcześniej nie były tu obecne, albo funkcjonowały w bardzo małym zakresie – mówi Marek Kubik, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej.

Jaki wynika z raportu ABSL, Szczecin znajduje się również w pierwszej dziesiątce najważniejszych ośrodków nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce. Wzrost zatrudnienia w tym sektorze w ciągu ostatnich trzech lat wyniósł 47 proc. Działające tam 43 centra usług zatrudniają 5,6 tys. osób, a prognozy wskazują, że w 2025 roku może to być już 10 tys. pracowników.

- Gdy mówimy o sukcesie Szczecina, nie można zapominać o podejściu władz lokalnych, które rozumieją inwestorów i starają się oferować wszechstronne wsparcie na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Obecnie Szczecin jest bardzo interesującym miejscem dla wielu firm, co potwierdza również sukces naszego parku, w którym wszystkie dostępne powierzchnie są wynajęte – dodaje Michał Białas.

Rozbudowywany obecnie Park w Szczecinie będzie dysponować powierzchnią całkowitą wynoszącą 242 tys. m kw. Wśród najemców parku znajdują się takie firmy jak DHL z branży logistycznej, Pierce - internetowy sprzedawca części i wyposażenia do motocykli czy AutoDoc, internetowy sprzedawca części zamiennych do samochodów.

