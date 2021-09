Pandemia "zjadła" zarobki. Robimy dużo, zarabiamy za mało

Polacy w znacznym stopniu odczuli skutki pandemii – także te zawodowe. Z danych ADP wynika, że co piąty polski pracownik (19 proc.) uważa, że otrzymuje zaniżone wynagrodzenie w stosunku do norm branżowych, a co trzeci (28 proc.) twierdzi, że jego pensja jest zbyt niska w porównaniu do pracy jaką wykonuje.

Co piąty pracownik uważa, że otrzymuje zaniżone wynagrodzenie w stosunku do norm branżowych (fot. Shutterstock)

Blisko 8 na 10 Polaków (77 proc.) nie jest zadowolonych ze swojego obecnego wynagrodzenia.

Co trzeci polski pracownik (28 proc.) przyznaje natomiast, że jego płaca nie jest adekwatna do wykonywanych przez niego zadań.

Zdaniem 19 proc. przebadanych przez ADP pracowników, wynagrodzenie które otrzymują jest zaniżone w stosunku do branżowej normy.

W pierwszych miesiącach pandemii COVID-19 przedsiębiorcy z obawy o zachowanie ciągłość swojego biznesu decydowało się na zwolnienia lub obniżenie pensji pracownikom. O ile sytuacja redukcji wynagrodzenia była akceptowana przez pracowników w pierwszym etapie pandemii, tak dziś coraz częściej deklarują, że zarabiają mniej niż powinni.

Z raportu sporządzonego firmę ADP „People at Work 2021: A Global Workforce View” wynika, że blisko 8 na 10 Polaków (77 proc.) nie jest zadowolonych ze swojego obecnego wynagrodzenia. Co trzeci polski pracownik (28 proc.) przyznaje natomiast, że jego płaca nie jest adekwatna do wykonywanych przez niego zadań.

– Nie da się ukryć, że Polacy na rynku pracy są bardzo pewni siebie. Dlatego też, znacznie częściej zauważają, że ich płaca jest zaniżana w stosunku do tego, jakie pełnią obowiązki.

W trakcie pandemii wielu pracowników otrzymało również dodatkowe zadania, które przyjmowali w obawie o zatrudnienie i utrzymanie dotychczasowej posady. W sytuacji, gdzie ponownie zaczynamy mieć do czynienia z rynkiem pracownika, zaczynają oni oczekiwać za swoją pracę dodatkowych benefitów – w tym lepszej płacy – wyjaśnia Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.

Jak dodaje, niska stopa bezrobocia, która jest odnotowywana w Polsce, wpływa także na to, że firmy są zmuszone do dzielenia zadań pomiędzy mniejszą liczbę osób. Warto zaznaczyć także, że procesy rekrutacyjne oraz pozyskiwanie talentów stają się obecnie coraz trudniejsze.

fot. Shutterstock

Kto wygrał, kto przegrał?

Zdaniem 19 proc. przebadanych przez ADP pracowników, wynagrodzenie które otrzymują jest zaniżone w stosunku do branżowej normy. - Płaca minimalna w Polsce z roku na rok wzrasta, mimo to pracownicy wciąż narzekają na swoje zarobki. Nie da się ukryć, że nasz kraj, w porównaniu z państwami wysokorozwiniętymi dzieli ogromna przepaść w kwestii wynagrodzeń – twierdzi Anna Barbachowska. – Według danych Eurostatu godzina pracy jednego pracownika w 2020 r. kosztowała w Polsce zaledwie 11 euro – to ponad 2,6 razy mniej niż średnio w UE. Trzeba jednak pamiętać, że płaca różni się w zależności od regionów Polski oraz specjalizacji pracowników – dodaje ekspertka ADP. Wyjątkiem są specjaliści IT. Ze względu na przyspieszenie digitalizacji i cyfryzacji obecnie są oni jednymi z najbardziej pożądanych i najlepiej opłacanych pracowników. Aż 44 proc. z nich przyznaje, że jest zadowolonych ze swojej pensji. Co ciekawe, mimo, że specjaliści z branży IT i telekomunikacji najczęściej bywają zatrudnieni na umowy krótkoterminowe, to etatowcy (36 proc.) przyznają, że są bardziej usatysfakcjonowani swoim wynagrodzeniem niż osoby zatrudnione na kontrakcie (33 proc.). Niszowe kompetencje w cenie Z powodu niedoboru specjalistów, pracodawcy są w stanie zapłacić dużo więcej za niszowe kompetencje niż przed pandemią. Tym bardziej, że - jak zauważa Magdalena Pasiewicz, ekspert rynku pracy w firmie rekrutacyjnej i outsourcingowej Devire - w przypadku ekspertów od digitalu, e-commerce, IT czy inżynierów łączących kompetencje technologiczne z technicznymi, konkurencyjność w walce o te talenty nieustannie rośnie. - W przypadku inżynierii kandydat posiadający wiedzę techniczną z danego sektora może liczyć na 20 proc. wyższe wynagrodzenie - mówi Magdalena Pasiewicz. - Największy wzrost oczekiwań finansowych kandydatów możemy odnotować w branży technicznych usług serwisowych oraz specjalistów ciągłego doskonalenia. Wynika to z potrzeby udoskonalania procesów produkcyjnych, dzięki którym firmy stają się bardziej konkurencyjne na rynku – dodaje. Przeczytaj: Płace skoczyły o 40 proc. w rok. Za takie umiejętności firmy płacą krocie - W samym IT znajdziemy ekspertów, którzy w ciągu ostatniego roku otrzymali nawet 40 proc. podwyżki. Przykład: stanowisko data engineera. Jeszcze w 2020 roku średnie zarobki takiego specjalisty były na poziomie 17 tys. zł brutto. Teraz jest to już 24 tys. zł brutto, co oznacza 40-procentową podwyżkę - wylicza Pasiewicz. O nasilającej się presji płacowej mówi także Izabela Ostapowicz senior recruitment consultant w HRK Engineering & Manufacturing. Według niej specjaliści są bardzo świadomi swoich kompetencji i w przypadku zmian zawodowych ich oczekiwania wrastają względem aktualnych zarobków. - Specjaliści w branży IT wciąż są grupą, w której presja płacowa jest wysoka, ale wysokie wzrosty oczekiwań finansowych kandydatów zauważyć można w branży shared service i inżynieryjnej – mówi Ostapowicz. fot. Shutterstock Płaca stoi w miejscu? Często z naszej winy Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez UCE Research i Syno Poland na próbie ponad 1100 dorosłych Polaków, w ciągu ostatnich 12 miesięcy 73,2 proc. badanych nie podjęło z własnej inicjatywy rozmowy ze swoim pracodawcą o podwyżce. Z kolei tylko 21,4 proc. zdecydowało się porozmawiać o lepszych warunkach finansowych. - Temat wynagrodzeń jest jedną z najbardziej wrażliwych kwestii w miejscu pracy. Rozmowa o wynagrodzeniu wymaga dobrego przygotowania i odwagi ze strony pracownika, a także otwartości ze strony pracodawcy. Fakt, że system wynagrodzeń pracowników w wielu firmach jest według badanych nieprecyzyjny, dodatkowo potęguje atmosferę niepewności i utrudnia decyzję o rozmowie z przełożonym. Z drugiej jednak strony ten stan nie musi wynikać tylko z kultury firmy, bo sami badani rzadko są skłonni mówić otwarcie o zarobkach. Pod względem otwartości na rozmowę o wynagrodzeniach obie strony mają przed sobą jeszcze długi proces zmian - mówi Konstancja Zyzik, talent acquisition & capabilities development manager w Grupie Pracuj. Przeczytaj: Oto jak w prosty sposób przekonać każdego szefa, by dał ci podwyżkę O podwyżki starały się głównie osoby mające 30-39 lat - 34,6 proc. Natomiast na drugim końcu zestawienia widzimy ankietowanych w wieku 60 i więcej lat - 5,3 proc. - Trzydziestolatkowie to pracownicy, którzy wciąż zdobywają doświadczenie zawodowe i szybko nabywają nowe kompetencje. Ponadto nie osiągnęli jeszcze szczytowego poziomu swoich zarobków, dlatego decydują się na rozmowy o podwyżkach. Natomiast osoby po 60. roku życia są zazwyczaj blisko zakończenia pracy. Ich płace też mogą się zmieniać, ale efekty takiego cyklu kariery nie są już widoczne. Samo doświadczenie zawodowe nie jest premiowane podwyżkami - wyjaśnia Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Przeczytaj więcej: Ponad 70 proc. Polaków ma nikłe szanse na podwyżkę. I to z własnej winy

