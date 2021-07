Pandemia zachwiała rynkiem pracy IT. Mniej ofert i niewielkie podwyżki dla juniorów

Wskutek pandemii znacząco spadła liczba ofert dla juniorów, czyli osób początkujących w IT. Choć zdaje się, że ta klęska nieurodzaju powoli się cofa, konkurencja na juniorskie stołki wcale nie maleje. Jednocześnie choć wynagrodzenia w sektorze IT sukcesywnie rosną, to na stanowiskach juniorskich odnotowały niewielki wzrost - tak wynika z najnowszego raportu No Fluff Jobs "Junior Candidate Experience 2021".

Wynagrodzenia w sektorze IT sukcesywnie rosną, choć - jak wynika z najnowszego badania No Fluff Jobs „Junior Candidate Experience 2021” - na stanowiskach juniorskich, czyli początkujących w IT, odnotowały niewielki wzrost.

Wynagrodzenia, w zależności od rodzaju umowy, wyniosły od 5000 do 8400 zł.

Jednocześnie - jak wynika z badania - dla juniorów poszukujących pracy w IT wcale nie zarobki są najważniejsze, a wymagane technologie.

Juniorzy preferują szukanie pracy na portalach branżowych. Szczególnie cenią sobie skrócony dystans z rekruterem, dlatego tak licznie wskazali bezpośredni kontakt przez LinkedIna czy Facebooka. Początkujący specjaliści IT orientują się, u których wielkich graczy warto wypatrywać zatrudnienia. Dlatego co piąty junior szuka pracy bezpośrednio na stronie kariery danej firmy.

Mniej ofert pracy

Wskutek pandemii liczba ofert dla juniorów znacząco spadła. Jeszcze przed rokiem (2019) stanowiła 12 proc. wszystkich publikowanych ofert na portalu No Fluff Jobs, by w 2020 spaść do

zaledwie 5 proc.

Choć zdaje się, że ta klęska nieurodzaju powoli się cofa, konkurencja na juniorskie stołki wcale nie maleje. Największą przynętą dla kandydatów są właśnie miejsca mogące pochwalić się dużą liczbą ofert pracy oraz ogłoszenia z kompletnym opisem stanowiska, dzięki czemu junior może realnie ocenić swoje szanse. Równie istotna pozostaje także kwestia widełek płacowych.

Zarobki juniorów wzrosły do 8,4 tys. zł

Według danych No Fluff Jobs, zarobki juniorów w stosunku do tych oferowanych w roku 2020 wzrosły. W pierwszym kwartale bieżącego roku mediana najniższych widełek wynagrodzeń na umowie B2B dla początkujących w branży IT wyniosła 5040 zł netto + VAT, a mediana najwyższych widełek - 8400 zł netto + VAT. W przypadku umowy o pracę widełki wyniosły 5078-7500 zł brutto. W roku ubiegłym natomiast widełki te w przypadku umowy B2B wynosiły 5000-8000 zł netto + VAT, w przypadku umowy o pracę zaś - 5000-7400 zł brutto.

Wynagrodzenia juniorów (Źródło: Raport No Fluff Jobs) - Juniorzy mogą liczyć na nieco większe wynagrodzenia niż w roku ubiegłym, lecz nieznacznie i nie w takim stopniu, jak miało to miejsce w przypadku tzw. seniorów czy też ekspertów IT - mówi dr Marek Psiuk, CTO No Fluff Jobs. - Gra jest jednak warta świeczki, gdyż w branży IT wynagrodzenia szybko rosną wraz z nabywaniem umiejętności i doświadczenia - zaznacza. Wyzwaniem odpowiednie wdrożenie pracownika Zatrudnienie początkującego pracownika zawsze wiąże się z jego odpowiednim wdrożeniem w nowe obowiązki, zapoznaniem ze strukturą firmy i jej specyfiką oraz przyspieszeniem jego samodzielności w wykonywaniu codziennych zadań. Proces onboardingu, który ma na celu każdy z tych aspektów, jest istotny dla większości juniorów w branży IT i jest najważniejszą dla nich formą pomocy po rozpoczęciu pracy - wskazało na niego aż 67 proc. osób. Ponad połowa jako jeden z elementów wspierających na początku swojej drogi w organizacji wskazała przydzielenie opiekuna, a 49 proc. opiekę mentora. - W dobie pracy zdalnej odpowiednie wdrożenie pracownika, zwłaszcza stawiającego pierwsze kroki w branży, bywa dla firm dużym wyzwaniem. Dla niego samego również nie jest ono łatwe z wielu względów. A z naszych danych wynika, że przybyło ofert pracy zdalnej dla juniorów. W I kwartale bieżącego roku stanowiły ponad 20 proc. wszystkich ofert do nich kierowanych - mówi Marta Steiner, head of product & performance w No Fluff Jobs. Formy pomocy dla nowych pracowników (Źródło: Raport No Fluff Jobs) - Biorąc pod uwagę, iż stawiający swoje pierwsze kroki w branży IT potrzebują przede wszystkim skutecznego onboardingu, kluczowe jest umożliwienie im konsultacji z bardziej doświadczonymi specjalistami, a najlepiej przydzielenie mentora, który pomoże im wdrożyć się zarówno w nowe obowiązki, jak i będzie dzielić się cenną wiedzą i wskazówkami. Tak, by wspierać jego rozwój i pomóc mu odnaleźć się w nowych okolicznościach i jednocześnie zadbać o to, by potencjał juniora nie został zmarnowany - dodaje. Wymagania wobec początkujących 67 proc. juniorów uczestniczących w badaniu „Junior Candidate Experience 2021” firmowanych przez No Fluff Jobs uważa, że rynek IT stawia początkującym programistom za wysokie wymagania. Według ankietowanych firmy najbardziej przesadzają co do znajomości wymaganych technologii (61 proc.) oraz wyznaczanych zadań (43 proc.). Co ciekawe, najmniej ich uwiera oferowane wynagrodzenie (31 proc.). Wymagania (Źródło: Raport No Fluff Jobs) - Zapotrzebowanie na rozwiązania technologiczne, które zdecydowanie zwiększyło się podczas pandemii, sprawiło, że rynek jeszcze bardziej niż kiedyś potrzebuje wysoko wykwalifikowanych specjalistów IT. Stąd juniorom jest trudniej się przebić i znaleźć zatrudnienie - zauważa Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs. Co liczy się dla pracowników? No Fluff Jobs postanowił sprawdzić, na co juniorzy zwracają uwagę, poszukując pracy w IT. Okazało się, że dla pierwszej grupy nie są to wcale zarobki, a wymagane technologie (86 proc.). Potem znalazły się lokalizacja pracy (72 proc.) oraz zadania stawiane pracownikom (71 proc.). Wynagrodzenia zostały wskazane przez nieco ponad 60 proc. i znalazły się na czwartej pozycji. Dla pracowników z większym doświadczeniem na pierwszym miejscu są już pieniądze (84 proc.), na drugim wymagane technologie (82 proc.), a trzecim zadania na oferowanym stanowisku (71 proc.). Oferty pracodawców rzadko spełniają oczekiwania juniorów. 62 proc. ankietowanych wskazało, że pracodawcy nie umieszczają w ogłoszeniach informacji o wynagrodzeniu, 41 proc. - że brakuje zadań przypisanych do stanowiska, informacji o wymaganych technologiach nie ma w ponad jednej czwartej ogłoszeń. JavaScript najpopularniejszą technologią Jak się okazuje, najpopularniejszą dziedziną wśród stawiających swoje pierwsze kroki w branży juniorów jest frontend - wskazało go 15 proc. uczestników badania No Fluff Jobs. Niewiele mniej, bo 14 proc., pracuje w kategorii backend. Z kolei na pozycji trzeciej uplasowały się fullstack oraz testing (po 13 proc.). Specjalizacje juniorów (Źródło: Raport No Fluff Jobs) A jaka technologia jest najpopularniejsza wśród juniorów? Okazuje się, że jest to JavaScript, z którym pracuje prawie 40 proc. z nich. Na kolejnej pozycji znalazł się SQL (35 proc.), a pierwszą trójkę zamknęła Java (27 proc.). Niespełna 20 proc. deklaruje, że programuje w Pythonie, a 16 proc. w Angularze. Najmniej popularnymi technologiami okazały się z kolei Spark, Ruby, Unity i Swift. * Badanie zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2021 roku. Uczestniczyło w nim 1292 respondentów, a uzyskane dane są danymi deklaratywnymi. Uwzględnione w raporcie oferowane wysokości wynagrodzeń to stawki miesięczne brutto na umowie o pracę oraz netto na umowie B2B. Podane w badaniu wartości są medianami najniższych i najwyższych widełek wynagrodzeń.

