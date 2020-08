Pandemia uszczupliła oszczędności Polaków, ale wakacji sobie nie odmówimy

Polski Fundusz Rozwoju i Polski Instytut Ekonomiczny po raz drugi zapytali o nastroje panujące w polskich domach w czasie pandemii koronawirusa.

Z badania wynika, że zdecydowana większość Polaków (71 proc.) pozytywnie ocenia sytuację finansową swojego gospodarstwa domowego.

W opinii 58 proc. badanych pandemia nie miała wpływu na zmianę ich sytuacji finansowej.

Z badania PFR i PIE wynika, że Polacy są podzieleni, jeżeli chodzi o ocenę sytuacji gospodarczej w kraju. 36 proc. badanych uważa ją za dobrą, z kolei niemal co trzeci pytany (32 proc.) widzi ją negatywnie. Pod koniec lipca zmniejszył się również, w zestawieniu z sytuacją z połowy lipca, odsetek osób bardzo pozytywnie oceniających sytuację swojego gospodarstwa domowego.

- Wyniki badań pokazują, że pandemia wpłynęła na sytuację gospodarstw domowych. 30 proc. badanych zgłosiło, że ich oszczędności stopniały i stanowią oni aż 21 proc. grupy respondentów deklarujących, że byli zmuszeni zrezygnować z zaplanowanych wcześniej inwestycji. Z drugiej strony obserwujemy zainteresowania wyjazdami wakacyjnymi. Co piąty badany był już na wakacjach, zaś niemal co czwarty (23 proc.) spośród tych, którzy zamierzają to zrobić, deklaruje wyjazd na co najmniej tydzień. Zatem sytuacja gospodarstw domowych w połowie lata się stabilizuje, zwiększoną niepewność może przynieść jesień - mówi Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora w Polskim Instytucie Ekonomicznym.

Wakacje w pandemii muszą być

Do końca lipca wyjazd wakacyjny odbyło 20 proc. respondentów. Najczęściej wyjeżdżali mieszkańcy dużych miast (26 proc.), osoby z wykształceniem wyższym (27 proc.) oraz ci, którzy deklarują, że obecny dochód wystarcza im na dostatnie życie. Spośród osób, które odbyły już wyjazd wakacyjny 73 proc. stanowili ci, którzy odbyli tylko wyjazd krajowy, a 16 proc. pytanych odbyło zarówno wyjazd krajowy, jak i zagraniczny.

Czterech na dziesięciu badanych (38 proc.) przeznaczyło na wyjazd nie więcej niż 1000 zł na osobę, wydatki 20 proc. pytanych mieściły się w przedziale od 1000 zł do 1500 zł, kolejnych 20 proc. w przedziale od 1500 do 2500 zł, zaś wydatki 14 proc. respondentów przekroczyły kwotę 2500 zł na osobę.

Spośród tych badanych, którzy do końca lipca nie odbyli wyjazdu wakacyjnego, 73 proc. stanowią ci, którzy planują wyłącznie wyjazd krajowy, 16 proc. chce wyjechać zarówno na wyjazd krajowy jak i zagraniczny, zaś 7 proc. stanowią osoby chcące wyjechać tylko zagranicę. Plany dotyczące wyjazdów są skorelowane z samooceną sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. Najczęściej planują wyjazd osoby oceniające swoją sytuację finansową jako dostatnią (43 proc.). Co trzeci (34 proc.) respondent zamierza przeznaczyć na wyjazd wakacyjny nie więcej niż 1000 zł na osobę, niemal 20 proc. chce wydać od 1000 zł do 1500 zł na osobę, podobny odsetek (20 proc.) planuje wydać kwotę z przedziału od 1500 zł do 2500 zł na osobę, zaś 13 proc. zamierza przeznaczyć na wyjazd wakacyjny powyżej 2500 zł na osobę. Nowe auto lub dom? Może później Raport PIE i PRF pokazał, że pandemia mocno uderzyła w nasze plany zakupowe. Do końca lipca inwestycje, takie jak zakup samochodu, mieszkania, domu, ziemi lub remont mieszkania lub domu, zrealizował co dziesiąty respondent (11 proc.). Identyczny odsetek (11 proc.) deklaruje, że planowało dokonać inwestycji, ale z powodu pandemii z nich zrezygnowało. Co ciekawe, taką decyzję podjęło 12 proc. respondentów, których oszczędności nie zmieniły się oraz 7 proc. spośród tych, których oszczędności wzrosły. Z kolei w grupie osób, których oszczędności wzrosły, 7 proc. zrealizowało inwestycje, których wcześniej nie planowało. Jak wygląda kwestia oszczędności? 39 proc. pytanych dostrzega możliwość oszczędności w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Za nieprawdopodobną uznaje taką możliwość 58 proc. pytanych. Na brak możliwości oszczędzania częściej wskazują kobiety (60 proc.), osoby starsze (62 proc.) oraz osoby z wykształceniem podstawowym (67 proc.). Z kolei blisko połowa osób z wyższym wykształceniem (49 proc.) zgłasza możliwość oszczędzania w nadchodzącym kwartale. Co prawda pandemia nie wpłynęła na stan oszczędności 41 proc. Polaków, ale 30 proc. badanych odnotowało zmniejszenie oszczędności, zaś w przypadku tylko co dwunastego pytanego (8 proc.) oszczędności uległy zwiększeniu. Wzrost wynagrodzeń hamuje Z kolei dane GUS pokazują, że pensja statystycznego Polaka przestała rosnąć tak szybko, jak przed pandemią. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w drugim kwartale 2020 r. wyniosło 5024,48 zł. W porównaniu z pierwszym kwartałem (średnia pensja - 5331,47 zł) to spadek o 5,8 proc. Rok do roku pensję Polaków ciągle jednak rosną. Widać wzrost o 3,8 proc. Przypomnijmy, w drugim kwartale 2019 r. przeciętne wynagrodzenie sięgnęło 4839,24 zł. Zdaniem ekspertów Personnel Service wszystkie wyżej przytoczone dane to efekt szybkich zmian na polskim rynku pracy, pozostających w związku z pandemią SARS-CoV-2 i wprowadzonymi ograniczeniami w gospodarce. - Dane GUS potwierdziły to, czego można było się spodziewać. Dotychczasową dobrą dynamikę wzrostową przeciętnego wynagrodzenia i optymistyczne dane z roku 2019, kiedy nastąpił wzrost wynagrodzeń o 7,3 proc., zatrzymała pandemia koronawirusa. Wielu pracodawców - w obliczu spadających obrotów swoich firm - zdecydowało się na obniżkę wynagrodzeń pracowników. Czasem o 10 proc., czasem o 25 proc., a czasem – nawet o połowę pensji. W skrajnych przypadkach decydowano się na rozwiązanie umów. Źle wyglądała sytuacja pracowników w branży hotelarskiej czy gastronomii. Tam wiele osób, zwłaszcza na umowach cywilnoprawnych, traciło pracę niemal z dnia na dzień – mówi Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.