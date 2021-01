Pandemia nie powstrzyma podwyżek. Inne plany pracodawców mogą jednak niepokoić

Aż 39 proc. przedsiębiorstw chce dać pracownikom podwyżki w 2021 r. To prawie dwa razy więcej niż rok wcześniej - wynika z badania Grant Thornton.

Autor:jk

• 20 sty 2021 16:05





Średnie i duże firmy w Polsce zamierzają w przyszłym roku wyjątkowo często podnosić płace swoich pracowników (Fot. Shutterstock)

Prawie dwóch na pięciu szefów dużych i średnich przedsiębiorstw jest przekonanych, że w 2021 r. podniosą wynagrodzenia swoim pracownikom.

Na pozytywnych przewidywaniach pracodawców odnośnie do poziomu płac kładą się cieniem ich prognozy dotyczące zatrudnienia.

Wprawdzie prawie co czwarta przebadana przez Grant Thornton średnia i duża firma planuje w 2021 r. zatrudnić nowych pracowników (24 proc.), jednak aż 17 proc. przewiduje zwolnienia.

Pandemia nie przeraża polskich pracodawców, wręcz przeciwnie. Według najnowszej edycji badania prowadzonego przez firmę Grant Thornton, średnie i duże firmy w Polsce zamierzają w tym roku wyjątkowo często podnosić płace swoich pracowników.

Prawie dwóch na pięciu szefów dużych i średnich przedsiębiorstw jest przekonanych, że w 2021 r. podniosą wynagrodzenia swoim pracownikom. Sześć i pół razy mniej firm deklaruje obniżkę płac. Wynik netto (pokazuje różnicę między odsetkiem przedsiębiorstw planujących wzrost wynagrodzeń, a odsetkiem tych, które zamierzają ciąć płace w 2021 r.) wynosi 33 punkty proc. To wynik znacznie lepszy niż deklarowany przed rokiem (a dotyczący planów na 2020 r.) - wtedy wyniósł zaledwie 20 punktów proc.

Z kolei z raportu płacowego Hays Poland wynika, że 57 proc. firm w strategii na rok 2021 uwzględnia podwyżki płac. Najczęściej dotyczy to firm z branży life sciences, produkcyjnej, finansowo-księgowej oraz IT. Natomiast pracownicy wykazują się umiarkowanym optymizmem wobec zmian wynagrodzenia w bieżącym roku. Podwyżek oczekuje 34 proc. respondentów, a 28 proc. przewiduje, że ich zarobki pozostaną na tym samym poziomie. Niepewność wobec rozwoju sytuacji na rynku pracy sprawiła, że aż 36 proc. respondentów nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie.

Firmy zatrudniają, ale i zwalniają

Na pozytywnych przewidywaniach pracodawców odnośnie do poziomu płac kładą się cieniem ich prognozy dotyczące zatrudnienia. Wprawdzie prawie co czwarta przebadana przez Grant Thornton średnia i duża firma planuje w 2021 r. zatrudnić nowych pracowników (24 proc.), jednak aż 17 proc. przewiduje zwolnienia. Oznacza to, że wskaźnik zatrudnienia netto (obrazuje różnicę między jednymi a drugimi) spadł z 24 punktów proc. przed rokiem do zaledwie 7 punktów proc. obecnie. To najsłabszy wynik od siedmiu lat i największy spadek w jedenastoletniej historii badania. - 2020 rok przyniósł spore zmiany na polskim rynku pracy. Koronawirus nie zmienił go jednak, czego na początku pandemii obawiało się wielu ekspertów, w rynek pracodawcy. Blisko połowa średnich i dużych firm zamierza podnosić płace, a prawie jedna czwarta planuje zwiększyć zatrudnienie w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Najbardziej pozytywna zmiana z punktu widzenia pracowników dotyczy prognozowanych podwyżek. To jednak także poważne wyzwanie dla pracodawców, którzy już dziś przewidują, że rosnące koszty pracy będą dla ich firm jedną z największych barier rozwoju w 2021 roku - komentuje Monika Smulewicz, partner w departamencie outsourcingu w Grant Thornton. Nieco inny obraz wyłania się z raportu Hays Poland. Zgodnie z jego wynikami, większość przedsiębiorstw przewiduje, że w roku 2021 będzie prowadzić rekrutacje. Takiej odpowiedzi udzieliło 84 proc. respondentów - dokładnie tyle samo, co rok wcześniej. Biorąc pod uwagę klimat gospodarczy końca 2020 roku, optymistyczny wydźwięk tych informacji może zaskakiwać. Należy jednak szerzej spojrzeć na źródło potrzeb rekrutacyjnych firm. Rekrutacje w dużej mierze będą wynikać z konieczności znalezienia zastępstwa dla pracowników, którzy zdecydują się odejść. Część firm wraz z odmrażaniem gospodarki będzie też dążyć do odbudowania zespołów, które w wyniku pandemii doświadczyły restrukturyzacji. Inne natomiast wskutek zmiany modelu biznesowego rozbudują poszczególne działy, ograniczając zarazem poziom zatrudnienia w pozostałych obszarach działalności.

