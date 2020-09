Pandemia a długi Polaków. Większa kwota, mniej dłużników

Pandemia wpłynęła na zawartość naszych portfeli. W efekcie wzrosła wysokość zadłużenia, choć zmalała liczba dłużników.

Średnia wartość nieopłaconych zobowiązań przypadających na jednego dłużnika wynosiła w lutym ponad 3,5 tys. zł. (Fot. Pixabay)

W czasie pandemii nieznacznie zmalała liczba dłużników, którzy nie płacą za domowe rachunki, za to znacznie bardziej wzrosło ich zadłużenie.

Zaległości za czynsz, prąd, wodę, gaz, wywóz śmieci, telewizję czy telefon ma ponad 409 tys. osób.

Ich łączna wartość wynosi prawie 1,56 mld zł. To o 100 mln zł więcej niż przed pandemią – wynika z danych Krajowego Rejestru Długów.

W lutym, tuż przed ogłoszeniem przez WHO pandemii COVID-19, ponad 410 tys. Polek i Polaków zalegało z płatnościami za rachunki domowe 1,46 mld zł. Średnia wartość nieopłaconych zobowiązań przypadających na jednego dłużnika wynosiła ponad 3,5 tys. zł. Obecnie, po 6 miesiącach trwania epidemii koronawirusa, widać ogólny wzrost zadłużenia za opłaty związane z utrzymaniem domu i mediów, ale spadła lekko liczba dłużników. Aktualnie to właśnie 409 tys. osób zalega z płatnościami za takie rachunki. Jednak średnie zadłużenie wzrosło o ponad 300 zł.

Zadłużenie polskich konsumentów z tytułu nieopłaconego czynszu i opłat za media (prąd, woda, gaz, śmieci) wzrosło w czasie 6 miesięcy pandemii o ponad 17 mln zł i wynosi aktualnie ponad 505 mln zł. Jednocześnie spadła liczba dłużników. Jeszcze sześć miesięcy temu było ich 77 tys., obecnie jest ich o ponad 15 tys. mniej.

- Mamy świadomość, że te dane nie do końca oddają rzeczywistość. W pierwszym okresie pandemii, od marca do czerwca, wierzyciele podchodzili bardziej liberalnie do swoich dłużników. Ale wraz z odmrażaniem gospodarki ich postawa zaczęła się zmieniać, zwłaszcza że nie potwierdziło się wiele pesymistycznych prognoz, choćby o masowym wzroście bezrobocia. Podejrzewam, że w najbliższych miesiącach możemy się spodziewać kolejnego przyrostu długu - mówi Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów.

Telefon, internet, telewizja

Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że dwie trzecie łącznego zadłużenia przypada na osoby niepłacące za telefon, telewizję i Internet. Jeszcze w lutym ich zadłużenie wynosiło 967 mln zł, obecnie przekroczyło miliard złotych i wynosi 1,05 mld zł.

- W windykacji także obserwujemy wzrost zadłużenia wobec telefonii komórkowych. W tej chwili trafiają do nas sprawy głównie z tytułu not obciążeniowych i kar umownych, wynikających z posiadania w abonamencie sprzętu jak telefony, laptopy czy konsole. Aby obniżyć koszty życia, klienci wypowiadają umowy abonamentowe za telefon. Zapominają jednak, że mają w nich zapisy dotyczące not obciążeniowych za otrzymany w ramach umowy sprzęt, za który trzeba zapłacić. Stąd też te długi. Trudno w tej chwili przewidzieć czy ten trend się utrzyma w najbliższych miesiącach - mówi Jakub Kostecki, prezes Kaczmarski Inkasso, partnera Krajowego Rejestru Długów.

Ponadto, w KRD widnieje ponad 177 tys. kobiet, które nie płacą za domowe rachunki. To o 1,3 razy mniej niż mężczyzn. Panów nieopłacających takich długów jest 232 tys. Kwota zadłużenia mężczyzn jest bliska 845 mln zł. To o 134 mln zł więcej niż dług przedstawicielek płci pięknej. Rekordziści nieregulujący na czas opłat za media to para z powiatu pruszkowskiego w województwie mazowieckim. Kobieta w przedziale wiekowym 56-65 lat i mężczyzna po 65. roku życia muszą spłacić dług za mieszkanie w wysokości miliona złotych każdy. Opłat za media i czynsz, częściej niż wsi, nie regulują mieszkańcy miast. Ich zaległości wynoszą 86 proc. łącznej kwoty tego zadłużenia. Wynagrodzenie w czasie pandemii Jakimi środkami dysponowali Polacy w czasie pandemii? Tuż przed wybuchem pandemii, czyli w lutym 2020 przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 7,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku i wyniosło 5330,48 zł. Jak podawał GUS, pensje wzrosły we

wszystkich sekcjach od 3,1 proc. w branży górnictwo i wydobywanie do 11,6 proc. w sekcji administrowanie i działalność wspierająca. Natomiast w sierpniu 2020 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (firmy zatrudniające powyżej 9 osób w przeliczeniu na etat) w sierpniu 2020 wyniosło 5337,65 zł i było o 4,1 proc. wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 3,8 proc. w lipcu 2020 oraz o 6,8 proc. w sierpniu 2019 roku). W okresie styczeń–sierpień 2020 wyniosło 5324,72 zł i było o 4,3 proc. wyższe

niż w analogicznym okresie 2019 roku (kiedy notowano wzrost o 6,8 proc.). - Mimo, iż wydaje się, że okres dużej dynamiki wzrostu wynagrodzeń mamy za sobą, to dobrą informacją jest, że obserwujemy powolny wzrost płac. Niewątpliwie sytuacja, jaka miała miejsce na wiosnę była również efektem wsparcia w ramach kolejnych tarcz, zakładających konieczność obniżenia wymiaru czasu pracy lub wprowadzenia przestoju, jako warunku uzyskania środków publicznych. Obecny wzrost płac może być potraktowany jako wskaźnik względnej stabilności finansowej firm po okresie korzystania ze wsparcia - komentuje te dane Monika Fedorczuk, ekspert ds. rynku pracy Konfederacji Lewiatan.

