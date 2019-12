Padł brytyjski rekord. Denise Coates wypłaciła sobie 323 miliony funtów wynagrodzenia

W skład wysokiej sumy wchodzi 277 milionów funtów podstawowego wynagrodzenia, które jest wyższe niż zeszłoroczne o 57 milionów. By uzyskać 323 miliony, trzeba jeszcze dołożyć 45 milionów i kilkaset tysięcy dywidendy z tytułu posiadanych akcji. Coates ma duży pakiet akcji Bet365.

Jak podkreśla The Independent, za płacę Denise Coates można opłacić 9000 osób pracujących na pełnym etacie za średnią krajową w Wielkiej Brytanii.

Wysokość jej wynagrodzenia popchnęła jednego z aktywistów walczących z hazardem do apelu. Wezwał on, by 10 proc. swoich zarobków Coates przekazała na centrum walczące z uzależnieniem od hazardu.

Brytyjski sektor hazardowy niewiele wnosi do walki z nałogami w tym kraju. Jak podają brytyjskie media, firmy tego sektora przeznaczają raptem 10 milionów funtów rocznie na walkę z uzależnieniami. Oddają je dobrowolnie, jako darowiznę.