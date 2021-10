Oto pensja minimalna po Polskim Ładzie 2022

Od 1 stycznia 2022 roku czeka nas podwyżka pensji minimalnej. Najniższe wynagrodzenie wzrośnie o 210 złotych brutto.

Od 1 stycznia 2022 roku czeka nas podwyżka pensji minimalnej (Fot. Shutterstock.com)

3010 złotych brutto to kwota pensji minimalnej w kraju od początku 2022 roku, to więcej o 210 złotych. Do kieszeni osoby zarabiającej najniższą krajową będzie wpływało 2210 zł. Jeżeli uwzględnimy zmiany podatkowe, które będą wprowadzone w Polskim Ładzie, minimalnie netto zarabialibyśmy 2363 zł.



Minimalna stawka godzinowa będzie ustalona na 19,70 zł brutto.



Według obowiązujących przepisów do stawki minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się dodatku za pracę w nadgodzinach, nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej, odprawy rentowej.



Warto dodać, że Polska ma jedną z najniższych stóp bezrobocia w Unii Europejskiej. Nad Wisłą to 3,4 proc., podczas gdy w UE - 6,9, a w strefie euro – 7,5 proc.

Polski Ład

W propozycjach rządowych zawartych w Polskim Ładzie znajdujemy m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i podniesienie do 120 tys. zł progu, po przekroczeniu którego trzeba będzie płacić podatek w wysokości 32 proc. Dzisiaj ta kwota wynosi 85 528 zł. Nie będzie możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku oraz pojawi się nowa ulga dla klasy średniej, czyli osób z wynagrodzeniem brutto 68,6 tys. zł - 133,6 tys. zł rocznie.

