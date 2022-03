Oto najpopularniejsze i najlepiej płatne zawody w IT

Platforma pośrednictwa pracy w branży IT Hired opublikowała raport "2022 State of Software Engineers". Prezentuje on najbardziej pożądane w ciągu ostatniego roku umiejętności z punktu widzenia pracodawcy oraz obszary, w których są najwyższe wynagrodzenia.

Tomasz Wolf

Tomasz Wolf • 25 mar 2022 18:09





Eksperci ds. bezpieczeństwa mają najwyższy procentowy wzrost wynagrodzeń w latach 2020-2021 (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Zdaniem twórców badania wzrost cyberprzestępczości doprowadził do nowej świadomości w zakresie bezpieczeństwa IT. Kosztuje ono dużo firmy i eksperci ds. bezpieczeństwa nagradzani są najwyższymi płacami w sektorze IT. W 2021 roku ich roczne wynagrodzenie wynosiło średnio około 166 tys. dol.

Ponadto eksperci ds. bezpieczeństwa mają najwyższy procentowy wzrost wynagrodzeń w latach 2020-2021. Ich dochody wzrosły średnio o 7,6 proc.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W ubiegłym roku eksperci AR/VR (AR - rzeczywistość rozszerzona; VR - wirtualna rzeczywistość) zajęli pierwsze miejsce z około 171 tys. dol. rocznej pensji.

Inżynierowie wyszukiwania (search engineers) zarabiają średnio 160 400 dol., inżynierowie NLP (NLP engineers), zajmujący się programowaniem w języku naturalnym NLP - 160 200 dol., inżynierowie mobilni (mobile engineers) - 159 000 dol., inżynierowie uczenia maszynowego (machine learning engineers) - 158 300 dol.

Raport opiera się na danych zebranych od pracodawców i pracowników przez platformę Hired Marketplace, a także na ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 2 tys. programistów.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.