Oto najlepiej opłacane zawody w Niemczech. Różnice są spore

Wynagrodzenia w Niemczech są bardzo zróżnicowane. Jakie zawody są najlepiej opłacane i czy warto ukończyć studia? Raz w roku portale Stepstone i content.de wspólnie publikują raport płacowy. W tym celu oceniają ponad 600 tys. zbiorów danych dotyczących pracujących osób.

Tomasz Wolf

Tomasz Wolf • 18 lut 2022 16:51





Mediana pensji w Niemczech wynosi 44 074 euro brutto rocznie, a średnia pensja brutto to 51 009 euro rocznie (Fot. Fotolia)

Mediana pensji w Niemczech wynosi 44 074 euro brutto rocznie. Średnia pensja brutto to 51 009 euro rocznie.

Osoby z wyższym wykształceniem zarabiają średnio około 59 696 euro brutto rocznie. Pracownicy bez dyplomu mają średnią roczną pensję 40 560 euro brutto.

Lekarze w Niemczech tradycyjnie należą do najlepiej zarabiających grup zawodowych. Mają średnio wynagrodzenia w wysokości 78 320 euro brutto rocznie.

Mediana pensji w Niemczech wynosi 44 074 euro brutto rocznie, a średnia pensja brutto to 51 009 euro rocznie. Mediana służy do pokazania dokładniejszego obrazu wynagrodzeń, ponieważ jest niewrażliwa na wartości ekstremalne. Zasadniczo oznacza, że 50 proc. ludzi zarabia mniej niż mediana, a 50 proc. więcej.

Według raportu płacowego z 2022 roku osoby z wyższym wykształceniem zarabiają średnio około 59 696 euro brutto rocznie. Dla porównania pracownicy bez dyplomu mają średnią roczną pensję 40 560 euro brutto. Najwięcej zarabiają menedżerowie z personalną odpowiedzialnością – mediana ich pensji wynosi ok. 86 349 euro brutto rocznie.

Lekarz i inżynier zarabiają najlepiej

Lekarze w Niemczech tradycyjnie należą do najlepiej zarabiających grup zawodowych. Mają średnio wynagrodzenia ok. 78 320 euro brutto rocznie. Oznacza to, że otrzymują o ok. 78 proc. więcej niż średnia krajowa.

Za lekarzami znajdują się inżynierowie – mediana pensji wynosi tu około 59 280 euro brutto rocznie.

Osoby pracujące w branży IT lub w konsultingu (korporacyjnym) również należą do najlepiej zarabiających w Niemczech – otrzymują odpowiednio: 56 990 euro i 56 380 euro brutto rocznie.

Top branże

Najlepiej opłacaną branżą w Niemczech jest branża półprzewodników. Pracownicy etatowi zarabiają w niej ok. 62 960 euro brutto rocznie.

Biotechnologia zajmuje drugie miejsce. Pracownicy zarabiają w niej rocznie ok. 61 540 euro brutto.

W przemyśle spożywczym perspektywy płacowe są stosunkowo słabe. Pracownicy handlu detalicznego żywnością zarabiają rocznie około 32 440 euro brutto.

Mniej w ciągu roku zarabiają jedynie pracownicy hoteli i restauracji - 31 200 euro brutto oraz call center - 28 920 euro brutto.

