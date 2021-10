Oto najgorzej płatne zawody w Polsce

Średnio 3000 zł brutto otrzymywali pracownicy najniżej opłacanych zawodów w Polsce według danych Głównego Urzędu Statystycznego. Niskie wynagrodzenia odnotowywano w kulturze i sztuce, nauce i szkolnictwie, a także w usługach dla ludności.





Gdzie zarabia się najmniej? Dane Głównego Urzędu statystycznego mówią o tym, że najniższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy wykonujący prace proste. Z kolei dane zebrane przez firmę Sedlak&Sedlak wskazują na zawody związane z kulturą i sztuką.

GUS przekazał dane dotyczące przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w podziale na wielkie grupy zawodów. Z ostatniego zestawienia, jakie zostało opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny, najgorzej opłacanymi zawodami były te, dotyczące prac prostych – tutaj zarabiało się około 3000 zł brutto miesięcznie. Co ciekawe, więcej w tej grupie zawodowej zarabiali mężczyźni – 3356,87 zł brutto niż kobiety – 2952 zł brutto.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Na następnym miejscu, jeśli chodzi o niską płacę, znaleźli pracownicy usług i sprzedawcy ze stawką 3129 zł brutto. Kolejne grupy zawodowe przebiły już barierę czterech tysięcy złoty brutto i byli to pracownicy biurowi ze stawką 4051,57 zł brutto oraz operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń – tutaj średnia płaca wyniosła 4104,95 zł brutto. Niewiele więcej zarabiali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – 4143,95 zł brutto.

Jeśli chodzi o sekcje gospodarki, to według danych za 2020 rok, najgorzej płatnymi zawodami były te, należące do sektora zakwaterowania i gastronomii, gdzie średnie wynagrodzenie wynosiło 3310,93 zł brutto.

Natomiast z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez firmę Sedlak&Sedlak wynika, że w 2020 roku najgorzej płatnymi branżami były kultura i sztuka z medianą wynagrodzeń wynoszącą 4000 zł brutto, nauka i szkolnictwo oraz usługi dla ludności – 4075 zł brutto oraz służba zdrowia – 4 366 zł.

Wśród pracowników szeregowych i badania OBW, najniższe stawki dotyczyły następujących zawodów: pracownik ochrony – 2738 zł brutto, opiekun medyczny – mediana wynagrodzenia 2950 zł brutto, pracownik gospodarczy – 2930 zł brutto, pracownik sprzątający – 2900 zł, sekretarka medyczna – 2950 zł brutto, rejestratorka medyczna – 2900 zł brutto czy kelner – 3056 zł brutto.

Kto dorabia do pensji

W 2019 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń spytano również o to, czy dany respondent dorabia do pensji i jeśli tak, to jakie wynagrodzenie otrzymuje z tytułu dodatkowej pracy.

Najczęściej do pensji dorabiali zatrudnieni w szkolnictwie, służbie zdrowia i kulturze i sztuce. Najwyższą medianę zarobków z dodatkowej pracy odnotowywali lekarze (3500 zł), pielęgniarki oddziałowe (2000 zł), profesorowie (2100 zł), asystenci naukowi (1500 zł), nauczyciele mianowani (1200 zł) czy psychologowie (1200 zł).