Oto najbardziej opłacalne kierunki studiów. Informatyka wcale nie jest numerem jeden

Kryterium, jakie zastosował Business Insider Polska przy opracowywaniu zestawienia, jest mediana średnich miesięcznych zarobków w pierwszym roku pracy po uzyskaniu dyplomu na konkretnym kierunku danej uczelni (dane za 2021 r.). Mediana to wartość, która dzieli absolwentów na dwie części. Połowa z nich zarabia więcej niż wynosi mediana, a połowa uzyskuje zarobki mniejsze.

W rankingu uwzględniono tylko te zawody, które pozwalają na rozpoczęcie kariery bezpośrednio po ukończeniu studiów, bez konieczności zdobywania doświadczenia zawodowego czy określonych tytułów lub stopni.

Najbardziej opłacalnym kierunkiem studiów jest Executive Master of Business Administration (MBA) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Absolwenci tego kierunku mogą liczyć na średnio 20 803,37 zł, o ponad 4000 zł więcej niż kończący drugi najbardziej opłacalny kierunek - informatykę stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim (16 517,93 zł).

Na studia MBA mogą jednak aplikować nie tylko świeżo upieczeni absolwenci, ale także osoby już zatrudnione zawodowo. Dlatego w pierwszym roku po zdobyciu dyplomu średnie wynagrodzenie absolwentów może być nieco "zawyżone", ponieważ mogą to być osoby, które miały już wcześniejsze doświadczenie zawodowe.

Informatyka dominuje, ale inne kierunki też gwarantują dobre zarobki na start

Mimo że kierunek informatyczny nie zajął pierwszego miejsca w rankingu, to wciąż wykazuje dominację - spośród 30 najbardziej opłacalnych studiów, aż 22 z nich to kierunki związane z informatyką. Absolwenci 19 z nich w pierwszym roku po dyplomie zarabiali średnio co najmniej 10 tys. zł. Przekroczenie tej kwoty wystąpiło także w przypadku studiów związanych z górnictwem i geologią (dwa kierunki na dwóch różnych uczelniach), elektroniką i telekomunikacją (również dwa przypadki) oraz finansami i rachunkowością (jedne studia) oraz wspomnianym studium Executive MBA.

Studia ekonomiczno-finansowe są coraz bardziej zróżnicowane. Atrakcyjne kierunki to finanse, rachunkowość i zarządzanie (16 z 30 najbardziej opłacalnych). Pojawiają się też lepiej płatne specjalizacje, takie jak analityka gospodarcza i studia łączące ekonomię z informatyką. Zaraz po absolwentach studiów MBA, najlepsze zarobki w kategorii studiów ekonomiczno-finansowych otrzymują absolwenci Finansów i rachunkowości po Szkole Głównej Handlowej w Warszawie - mogą liczyć na 10 661,26 zł.

Kierunki humanistyczne i społeczne zazwyczaj mają niższe wynagrodzenia na początku kariery niż kierunki ekonomiczne i techniczne. Tutaj króluje Historia sztuki. Studenci, kończący ten kierunek na Uniwersytecie Warszawskim mogą zarobić w pierwszym roku średnio 7992,94 zł miesięcznie.

