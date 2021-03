Oto, jak w prosty sposób przekonać każdego szefa, by dał ci podwyżkę

Zadamy krótkie pytanie: kiedy pan/pani byli ostatnio u swojego szefa po podwyżkę? Nigdy? To podobnie jak jedna trzecia polskich pracowników. Rozmowy z szefem o podwyżce nie należą do tych najłatwiejszych, dlatego ważne jest, by się do nich dobrze przygotować. W jaki sposób?

Karolina Markowska

Karolina Markowska • 22 mar 2021 0:01





Kluczowe jest mocne uargumentowanie swojej prośby o podwyżkę (fot. Pixabay)

Dla nieco ponad jednej trzeciej przebadanych przez portal Pracuj.pl rozmowy o zarobkach z przełożonymi nie stanowią problemu, co trzeci pracownik (32 proc.) nie robił tego nigdy.

Zapomnijmy o spontanicznej rozmowie z szefem w kuchni podczas kawowej przerwy. To bowiem, jak mocno uargumentujemy swoją prośbę o podwyższenie wynagrodzenia jest kluczowe.

Eksperci podkreślają, że podczas rozmów o podwyżkach nie powinniśmy używać argumentów prywatnych. Unikajmy argumentacji: urodziło mi się dziecko, muszę zrobić remont, zepsuł mi się samochód etc.

I choć "gentleman o pieniądzach nie rozmawia", to przychodzi taki moment w naszym zawodowym życiu, że o tej zasadzie powinien na chwilę zapomnieć. Szczególnie jeśli przez dłuższy czas pracuje za tę samą kwotę, a z biegiem czasu nieproporcjonalnie rosną jego obowiązki.

Fakt jest jednak taki, że Polacy na temat podwyżki nie potrafią rozmawiać. Tylko nieco ponad jedna trzecia przebadanych przez portal Pracuj.pl pracowników zadeklarowała, że rozmowy o zarobkach z przełożonymi nie stanowią dla nich problemu. Mniej niż połowa przebadanych (45 proc.) starała się w ubiegłym roku o podwyżkę, a co trzeci (32 proc.) nie robił tego nigdy.

Tak wyglądają statystyki i badania rynku. Jak się zatem przygotować do rozmowy o podwyżce?

Wybierz dobry moment i poćwicz na sucho

Kluczowe jest właśnie słowo "przygotować". Zapomnijmy o spontanicznej rozmowie z szefem w kuchni podczas kawowej przerwy. To bowiem, jak mocno uargumentujemy swoją prośbę o podwyższenie wynagrodzenia, jest kluczowe.

Dr Izabela Różańska-Bińczyk z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego wyjaśnia, iż najistotniejsze są w przypadku rozmowy o podwyżkach konkrety.

- Podejdźmy do tej rozmowy jak do negocjacji biznesowych. Skupmy się na merytorycznej stronie, bez udziału emocji. Ja sugeruję wziąć kartkę papieru i stworzyć listę sukcesów, jakie mamy. Jeśli np. możemy wykazać się ponadprzeciętnym zaangażowaniem, sukcesami sprzedażowymi, rozwiązaniem problemów, zwiększeniem zakresu obowiązków czy odpowiedzialności na stanowisku pracy, to są to argumenty, które przemawiają za tym, że możemy o taką podwyżkę wystąpić - wyjaśnia.

Warto także taką rozmowę przećwiczyć na sucho. W domu, na głos, powiedzieć wszystkie argumenty, jakich chcemy użyć. - Argumenty powiedziane głośno często inaczej brzmią. Po takiej próbie wybieramy argumenty najlepsze - podkreśla i dodaje jeszcze jeden istotny punkt. - Postawmy się także w roli naszego przełożonego i zastanówmy się, jakich kontrargumentów może użyć. Przygotujmy sobie na nie ewentualną odpowiedź. Najistotniejsze są w przypadku rozmowy o podwyżkach konkrety (fot. Pixabay) Ważne jest jednak to, że nawet najbardziej przekonujące argumenty mogą okazać się zbyt słabe w zestawieniu np. ze złą sytuacją firmy. Dlatego, by nasza rozmowa o podwyżce okazała się skuteczna, warto zastanowić się, czy naszego pracodawcę na nią stać. - Dziś silnym argumentem może być kryzysowa sytuacja, w jakiej znajduje się wiele firm. Pracownik, który chciałby uzyskać podwyżkę, powinien mieć tego świadomość. Jeśli wiemy, że nasza firma ma problemy finansowe, przechodzi kryzys czy traci klienta, to nie jest dobry moment, by prosić o podwyżkę i taka rozmowa może nie zakończyć się sukcesem - wyjaśnia Izabela Różańska-Bińczyk. Dobrym momentem na rozmowę o podwyżce nie jest także powrót po długim zwolnieniu lekarskim lub czas przed urlopem macierzyńskim. Nie łap szefa w przerwie Skoro rozmowa o podwyżce powinna być traktowana jak negocjacje biznesowe, powinniśmy się na nią oficjalnie umówić. Specjaliści odradzają szybkie rozmowy w biegu czy „dorwanie” szefa podczas przerwy. - Ktoś, kto jest dobrym obserwatorem, zna też grafik swojego szefa i potrafi „rozpoznać” odpowiedni moment na taką rozmowę. Na pewno dobrym momentem na przeprowadzenie takiej rozmowy z szefem nie jest dzień, kiedy przełożony ma dużo spotkań - podkreśla Izabela Różanska-Bińczyk. Warto znaleźć dzień trochę luźniejszy w grafiku naszego przełożonego i co najważniejsze - jasno przedstawić powód naszej rozmowy. - Nasz szef też chce się do takiej rozmowy przygotować - musimy o tym pamiętać. Dopiero wtedy, gdy obie strony są do spotkania przygotowane, taka rozmowa będzie profesjonalna - dodaje. Jak zauważa, warto się do takiej rozmowy przygotować w kilku obszarach. Z jednej strony to wspomniane sukcesy i osiągnięcia, które niewątpliwie przemawiają za naszą prośbą. Warto także przemyśleć i uargumentować wysokość oczekiwanej przez nas podwyżki. - Drugim obszarem jest porównanie swojego wynagrodzenia do średniego wynagrodzenia w swojej branży na podobnym stanowisku. To jest ważny argument przemawiający do szefa. Warto dodać 10-15 proc. więcej, by mieć z czego „schodzić” w procesie negocjacyjnym. Pamiętajmy także, by operować zarówno kwotą brutto i netto – tak by nie pojawiły się nieporozumienia - zaznacza. Wynagrodzenie za płacę, nie na nowy samochód Eksperci podkreślają, że podczas rozmów o podwyżkach nie powinniśmy używać argumentów prywatnych. Unikajmy argumentacji: urodziło mi się dziecko, muszę zrobić remont, zepsuł mi się samochód etc. Życie prywatne powinniśmy oddzielić od zawodowego. Jeśli jednak borykamy się z problemami finansowymi, warto zapytać o rodzaje zapomogi, którymi może dysponować firma. Podwyżka wiąże się głównie z wykonywanymi przez nas obowiązkami. Nie warto także stawiać wszystkiego na jedną kartę. - Nigdy nie stosujmy szantażu. Nie mówmy "skoro nie dostanę podwyżki, to odchodzę". To rozwiązanie, które zadziałać może tylko na krótką metę - dodaje Izabela Różańska-Bińczyk. Nie porównujmy się także z innymi pracowniami. Rozmowa o podwyżce jest indywidualna i dotyczy naszych działań i sukcesów. Warto także unikać niektórych słów. Nie mówmy "potrzebuję", "należy mi się", "chcę". Mogą one po pierwsze zasugerować, że mamy kłopoty finansowe. Mogą także przynieść skutek odwrotny do zamierzonego i przez szefa mogą zostać odebrane roszczeniowo (mówiąc obrazowo "podniosą mu ciśnienie"). Warto używać tych słów, które mają wydźwięk pozytywny i będą zwracać uwagę na osiągnięcia: rozwój, wzrost, przyszłość firmy, rezultaty/wyniki, ambicje, sukces. Eksperci podkreślają, że podczas rozmów o podwyżkach nie powinniśmy używać argumentów prywatnych (fot. Pixabay) Small talk czy konkret? To, jak zaczniemy rozmawiać o podwyżce, ma duże znaczenie. Tu kluczowa będzie znajomość naszego szefa. Jeśli ten lubi rozmowy nieco luźniejsze, możemy rozpocząć rozmowę od niezobowiązujących pytań, które w konsekwencji mogą pomóc nam zakończyć rozmowę pozytywnie. Jeśli szef jest konkretny, powinniśmy wziąć to pod uwagę. - Ważne, by stworzyć przyjazną atmosferę współpracy na początku. Jeśli szef np. trzy razy odpowie nam „tak” na jakiś argument, to na pewno sprzyja to stworzeniu tej pozytywnej atmosfery. Sugerowałabym elastyczność i umiejętność dostosowania się do okoliczności. Nie zawsze da się wszystko przewidzieć i zaplanować, niemniej do rozmowy musimy być przygotowani - dodaje Izabela Różańska-Bińczyk.

