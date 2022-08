OPZZ krytykuje propozycje rządu. Chce większych podwyżek

jk

• 16 sie 2022 16:22





Związkowcy z OPZZ krytykują rządową propozycję dotyczącą wzrostu płacy minimalnej. Chcą, aby najniższe pensje wzrosły od 1 stycznia 2023 r. o nie mniej niż 490 zł (do wysokości co najmniej 3500 zł) i od 1 lipca 2023 r. o nie mniej niż o 250 zł (do wysokości co najmniej 3750 zł). OPZZ podtrzymuje dotychczasowe oczekiwania dotyczące wzrostu płacy minimalnej (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

W przyszłym roku rząd planuje dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia. Rząd proponuje, by od stycznia najniższa pensja wynosiła 3383 zł, a od lipca wzrosła do 3450 zł brutto.

OPZZ negatywnie oceniło propozycję rządu. Jak wyjaśniają związkowcy, zaproponowana wysokość płacy minimalnej na rok następny została oparta o prognozowany na rok 2023 wskaźnik inflacji w wysokości 107,8 proc.

OPZZ podkreśla, że w 2023 roku należy oczekiwać inflacji na poziomie znacznie wyższym niż przewiduje rząd, dlatego uznaje za konieczne dokonanie korekty prognozy podstawowych wielkości makroekonomicznych.

Jak wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów, w przyszłym roku planowane są dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia. Wynika to z przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, które mówią, że jeżeli prognozowany na następny rok wskaźnik cen wynosi co najmniej 105 proc. ustala się dwa terminy zmiany wysokości płacy minimalnej - od 1 stycznia i od 1 lipca.

Według rządowego projektu od stycznia 2023 roku minimalne wynagrodzenie ma wynosić 3383 zł, czyli o 373 zł więcej niż wynosi najniższa pensja w tym roku. W lipcu 2023 r płaca minimalna zostanie podwyższona do kwoty 3450 zł, co oznacza wzrost o 440 zł w stosunku do 2022 roku.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Minimalna stawka godzinowa, której wysokość powiązana jest ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia również wzrośnie. Od stycznia 2023 roku wyniesie 22,10 zł, a od lipca 22,50 zł.

Czytaj też: W Polsce nagle przybędzie najgorzej zarabiających

Związkowcy są na "nie"

OPZZ negatywnie oceniło propozycję rządu. Związkowcy nie chcą zaakceptować wzrostu płacy minimalnej o 1 proc. ponad ustawowe minimum. - Zaproponowana wysokość płacy minimalnej na rok następny została oparta o prognozowany na rok 2023 wskaźnik inflacji w wysokości 107,8 proc. W świetle dostępnych danych, w tym prognoz Komisji Europejskiej i Narodowego Banku Polskiego, trudno zgodzić się z tą prognozą. W 2023 roku należy oczekiwać inflacji na poziomie znacznie wyższym niż przewiduje rząd, dlatego OPZZ uznaje za konieczne dokonanie korekty prognozy podstawowych wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na przyszły rok i wprowadzenie stosownych zmian w projekcie przedmiotowego rozporządzenia, które będą skutkować znacznym wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 roku - komentuje Norbert Kusiak, dyrektor wydziału polityki gospodarczej i funduszy strukturalnych OPZZ. Czytaj też: Nowy pomysł. Chcą, żeby na Śląsku zarabiało się mniej niż na Mazowszu - Hamowanie wzrostu płac poprzez ustalenie wysokości płacy minimalnej na poziomie niższym niż wynikający z rzeczywistego stanu gospodarki i kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw jest niewłaściwe z punktu widzenia społecznego oraz gospodarczego - dodaje Kusiak. OPZZ podtrzymuje dotychczasowe oczekiwania dotyczące wzrostu płacy minimalnej. Związkowcy proponują, aby minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło od 1 stycznia 2023 r. o nie mniej niż 490 zł (do wysokości co najmniej 3500 zł) i od 1 lipca 2023 r. o nie mniej niż o 250 zł (do wysokości co najmniej 3750 zł). Stanowisko pracodawców Pracodawcy popierają rządowe propozycje. Zdaniem Konfederacji Lewiatan w 2023 roku płaca minimalna powinna wzrosnąć o ustawowy wskaźnik, co znacząco nie wpłynie na podwyższenie inflacji. Czytaj więcej: Spór o wysokość przyszłorocznej płacy minimalnej Jak wyjaśnia organizacja, według mechanizmu ustawowego wynagrodzenie minimalne powinno wzrosnąć w przyszłym roku do 3 383 zł od 1 stycznia i do 3 450 zł od 1 lipca.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU