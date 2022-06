OPZZ krytykuje nową stawkę diety w delegacji. "Jest nieadekwatna do rosnących wydatków"

Obecnie dieta przysługująca pracownikowi z tytułu podróży służbowej w kraju wynosi 30 zł i obowiązuje od 1 marca 2013 r. Resort polityki społecznej chcę tę stawkę podnieść o 8 zł. OPZZ nie akceptuje tej propozycji. Chce, by aby stawka diety wzrosła o 26 zł, do wysokości 56 zł za dobę podróży.

Rozporządzenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej określa wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

Przypomnijmy, że pracodawcy spoza sfery budżetowej mogą ustalać we własnym zakresie warunki wypłacania pracownikom należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza jego granicami w drodze postanowień układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę.

Obecnie dieta przysługująca pracownikowi z tytułu podróży służbowej w kraju wynosi 30 zł i obowiązuje od 1 marca 2013 r. W projekcie podwyższono tę stawkę o 8 zł, czyli do 38 zł.

Z projektu wynika też, że przy nowej wysokości diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (38 zł), 20-procentowy ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wyniesie 7,60 zł (obecnie 6 zł), a ryczałt za nocleg, stanowiący 150 proc. diety - 57 zł (obecnie 45 zł).

Zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, czyli do 760 zł (obecnie 600 zł).

OPZZ nie akceptuje tej propozycji. Jak wyjaśnia Norbert Kusiak, dyrektor wydziału polityki gospodarczej i funduszy strukturalnych w OPZZ, wpisuje się ona w negatywny trend przerzucania przez państwo ekonomicznego ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej z pracodawcy na pracownika.

- Jest ponadto nieadekwatna do rosnących wydatków, które muszą ponieść pracujący, aby pokryć zwiększone koszty wyżywienia w trakcie delegacji. Tylko w maju tego roku ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 13,5 proc. (rok do roku) a ceny usług restauracyjnych i hotelarskich o 15,7 proc. (rok do roku) - wyjaśnia Norbert Kusiak.

Kusiak podkreśla również, że nie należy oczekiwać spadku cen żywności i napojów bezalkoholowych w najbliższym czasie, w ujęciu rok do roku, głównie z powodu dynamicznego wzrostu cen energii elektrycznej, paliw i nawozów - wręcz przeciwnie, ceny żywności będą rosły szybciej niż obecnie z uwagi na sytuację geopolityczną.

- Można zakładać, że w całym bieżącym roku inflacja przekroczy poziom 10 proc. Powinno to znaleźć odzwierciedlenie w proponowanej wysokości diety - dodaje związkowiec.

Propozycja związkowców

OPZZ oczekuje urealnienia wysokości diety i dostosowania jej do aktualnej sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz zrekompensowania realnych kosztów, które ponoszą pracownicy.

- OPZZ zaproponowało, aby stawka diety wzrosła o 26 zł, do wysokości 56 zł za dobę podróży. OPZZ wniosło ponadto o wypracowanie systemowego rozwiązania, powiązanego ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, które przeciwdziałać będzie zamrażaniu w przyszłości stawki diety - mówi Norbert Kusiak.