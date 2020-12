Ogromny spadek wydatków Ukraińców w Polsce

W związku z zamknięciem granic oraz obostrzeniami związanymi z pandemią, spadły wydatki nie tylko naszych wschodnich sąsiadów, ale też m.in. Niemców. Nie pozostanie to bez znaczenia dla naszej gospodarki.

Autor:jk

28 gru 2020





Znacząco zmalała liczba przyjeżdżających do polski cudzoziemców (Fot. Shutterstock)

W trzecim kwartale 2020 r. wydatki Ukraińców w Polsce wyniosły 388 mln zł (dane GUS).

To ponad pięciokrotnie mniej niż w tym samym okresie 2019 roku, kiedy przekroczyły 2,1 mld zł.

Ukraińcy w zeszłym roku w portfelach naszych przedsiębiorców zostawili blisko 8 mld zł. W tym roku ta kwota raczej nie przekroczy połowy zeszłorocznych wydatków.

W trzecim kwartale 2020 roku cudzoziemcy przekroczyli granicę Polski 31,2 mln razy. To o 38 proc. mniej niż rok temu, ale o aż 87 proc. więcej niż w poprzednim kwartale. Główną przyczyną wzrostu odnotowanego kwartał do kwartału były zniesione obostrzenia i ułatwione przejazdy przez granice.

Źródło: GUS

- Aktualnie sytuacja epidemiczna w Polsce, utrudnienia na granicach i obowiązkowa kwarantanna ograniczają migrację zarobkową z Ukrainy. Od początku roku do końca trzeciego kwartału do naszego kraju przyjechało niemal 6 mln Ukraińców, czyli o niemal 9 mln mniej niż w zeszłym roku. To oczywiście powoduje, że niektóre sektory mają utrudniony dostęp do kadry, a przedsiębiorcy notują spadki sprzedaży generowane wcześniej przez Ukraińców. Warto pamiętać, że z prognoz NBP wynika, że aż 11 proc. wzrostu gospodarczego w ostatnich 5 latach to zasługa osób z Ukrainy przebywających w naszym kraju - komentuje Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.

Cios dla polskiej gospodarki

Mniejsza liczba obcokrajowców przekraczających granice z Polską wpływa znacząco na sumę wydanych przez nich pieniędzy. Wśród cudzoziemców w trzecim kwartale tego roku najwięcej wydali Niemcy (4 mld zł), następnie Czesi (850 mln zł), Słowacy (521 mln zł), a dopiero na czwartym miejscu znaleźli się Ukraińcy (388 mln zł), którzy rok temu byli na drugim miejscu z wydatkami przekraczającymi 2,1 mld zł. Wydatki Niemców w porównaniu do poprzedniego roku skurczyły się niemal o 1 mld zł.

Źródło: GUS

Warto jednak zwrócić uwagę, że pod względem wydatków w przeliczeniu na osobę, na pierwszym miejscu nadal są Ukraińcy, którzy spośród naszych sąsiadów najczęściej decydują się na dłuższy pobyt w Polsce. W III kwartale 2020 r. na zakupy w naszym kraju przeznaczyli średnio 582 zł na osobę, podczas gdy Niemcy 470 zł, a Czesi 313 zł. Nadal jednak, w porównaniu rok do roku, średnie wydatki Ukraińców per capita spadły o aż 185 zł. - Spadek wydatków obcokrajowców nie jest może kluczowy dla sytuacji gospodarczej Polski, ale w trudnych czasach stanowi dodatkowy cios. Brak wpływów do budżetu z portfeli zagranicznych obywateli odbija się na polskich przedsiębiorcach. Poprzedni kwartał był zdecydowanie trudniejszy, ponieważ wydatki obcokrajowców zmniejszyły się prawie o 90 proc. Jednak delikatna poprawa i wzrost wydatków o 168 mln zł nie oznacza, że możemy mówić o stabilizacji - komentuje Krzysztof Inglot. Na co wydają pieniądze obcokrajowcy? Według Głównego Urzędu Statystycznego, w trzecim kwartale tego roku obcokrajowcy spoza UE nabywali w Polsce przede wszystkim towary nieżywnościowe, na które przeznaczyli 76,1 proc. swoich wydatków, na żywność i napoje bezalkoholowe 14,7 proc. , a na pozostałe wydatki (usługi) 8,9 proc.

