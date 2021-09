Oddają za darmo kandydatów do pracy. Niepotrzebnie upierają się przy jednej rzeczy

W wielu firmach o pieniądzach się nie rozmawia. Przynajmniej oficjalnie. Plotki, przekonanie o niesłusznym awansie często psują atmosferę w zespole. Bywają także źródłem konfliktów. Wśród argumentów, dlaczego „nie wypada” mówić głośno o zarobkach, padają praktyczne powody: konkurencja, chcąc przejąć pracownika, ma wiedzę, jaka stawka jest dla niego atrakcyjna, czyli wyższa od aktualnej. W przełamaniu tabu nie pomaga nasza kultura, w której mówienie o kwestiach finansowych nie jest w dobrym guście.

Wprowadzenie do przedsiębiorstwa klarownej komunikacji o zarobkach jest jednym z elementów budujących kulturę organizacyjną firmy. Jednak nie każde przedsiębiorstwo jest gotowe, by podjąć to wyzwanie i określić ścieżkę oraz warunki zarobków. Okazuje się jednak, że jawność pensji może nieść ze sobą liczne plusy.

– W naszej firmie wprowadziliśmy system rozwoju pracowników i wynagrodzeń, który polega na przejrzystości. Możliwe ścieżki rozwoju są dokładnie opisane, a każdy z etapów ma przypisane konkretne cele oraz wynagrodzenia. Dzięki temu, każdy wie, co zrobić, by dostać podwyżkę i kiedy powinien się po nią zgłosić – mówi Adrian Wolak, szef firmy Traffit zajmującej się automatyzacją rekrutacji.

– Widzimy wiele plusów tego rozwiązania. Jednym z nich jest wyrównanie nierówności, które mogą powstawać w „zwykłym” systemie, nie ma tu również miejsca na domysły i konflikty spowodowane zarobkami. Ponadto pracownicy mają poczucie szybkiego rozwijania się, a także mogą wspólnie świętować podwyżki – dodaje.

Czy wystarczy jedynie ujawnienie zarobków? Zdecydowanie nie. Zanim firma zdecyduje się na taki krok, powinna ustalić przejrzysty system wynagrodzeń oraz powiązanych z nim zadań i obowiązków, a także jasno określone zasady awansu.

– Bardzo istotna jest komunikacja z pracownikami – bez odpowiedniego przygotowania ujawnienie wynagrodzeń może przynieść więcej szkód niż pożytku. Ważne, by każdy pracownik rozumiał wprowadzone zasady i miał dostęp do informacji, co należy osiągnąć, by dostać podwyżkę. Poza indywidualnymi spotkaniami z pracownikami, warto również przeprowadzić spotkania follow-up, by upewnić się, że wszyscy rozumieją, co się dzieje w firmie i mogą swobodnie zadać pytania oraz omówić nurtujące ich kwestie – wyjaśnia Adrian Wolak.

Innym przykładem jest OMD, jedna z agencji na polskim rynku domów mediowych. Jak podaje "My Company Polska", OMD zatrudnia ok. 170 osób, a zarobki są jawne od 15 lat. Pracownicy mogą w każdej chwili zalogować się do wewnętrznego systemu firmy i sprawdzić wynagrodzenie kogokolwiek – od członków zarządu po recepcjonistkę.

Jawność płac obowiązuje także w firmie Netguru. Widełki płacowe w ofertach pracy zaczęły pojawiać się na przełomie lat 2013 i 2014.

– Otwarcie mówimy, jakich kompetencji oczekujemy, ale też informujemy, co proponujemy w zamian. Dzięki takiemu podejściu kandydaci do pracy u nas od początku wiedzą, czego się spodziewać, więc wszyscy oszczędzamy czas – mówi Marianna Pruchniak, senior recruitment manager w Netguru, w rozmowie z "My Company Polska".

Jawne zarobki – tak czy nie?

Odpowiednie wdrożenie systemu transparentnych wynagrodzeń może wyeliminować wiele niepotrzebnych konfliktów w biurze i przyczynić się do wzrostu motywacji zespołów. Już podczas rekrutacji, informacje na temat tzw. widełek zarobkowych mogą pomóc w znalezieniu odpowiednich kandydatów. Warto więc rozważyć wprowadzenie takiego rozwiązania w swojej organizacji.

Warto przypomnieć, że pracodawcy i pracownicy inaczej patrzą na jawność wynagrodzeń. Ci pierwsi w zdecydowanej większości (70 proc.) są zdania, że polski rynek pracy nie jest gotowy na wprowadzenie tej zmiany. Drudzy (75 proc.) chcieliby, aby informacja o pensji znalazła się w ogłoszeniu o pracę.

Pracownicy są natomiast podzieleni w kwestii dostępu do wiedzy o wysokości płacy współpracowników. Prawie połowa zapytanych zatrudnionych (47 proc.) odpowiedziała, że chcieliby, aby ich współpracownik znał wysokość ich pensji, ale tych, którzy by tego nie chcieli, jest niewiele mniej (43 proc.). Niewiele ponad połowa pracowników (54 proc.) chciałaby wiedzieć, ile zarabia ich kolega z pracy, natomiast 34 proc. zatrudnionych nie potrzebuje tej wiedzy.

W IT to powoli norma

Jak wynika z badania HRK, aż 63 proc. kandydatów z branży IT nie odpowiada na oferty pracy, w których brakuje informacji o wynagrodzeniu na danym stanowisku pracy. Dla firm jednak jawność wynagrodzeń wciąż budzi wiele wątpliwości, m.in. czy podając kwotę nie zdradzą konkurencji swojej płacowej, czy dana kwota nie zamknie im drogi do negocjacji niższych stawek, czy nie ucierpi na tym ich wizerunek.

Jak wynika z wcześniejszych badań firmy rekrutacyjnej HRK, obecnie tylko 14 proc. firm podaje informacje o wynagrodzeniu w wybranych ogłoszeniach o pracę, zaś 63 proc. firm stosuje widełki płacowe. Jednak w przypadku branży IT 47 proc. firm stosujących jawność wynagrodzeń w 2019 r. odnotowało zwiększenie liczby kandydatów, których oczekiwania są zbieżne z ofertą firmy. Do tego zauważono skrócenie czasu procesu rekrutacyjnego oraz pozytywny wpływ na wizerunek firmy na rynku pracy.

Z kolei raport LMC Polska jasno pokazał, że wskazanie w ogłoszeniu o pracę wysokości proponowanego wynagrodzenia powinno być standardem nie tylko w branży IT. Powinna to rozważyć każda firma, która chce sprawnie przeprowadzić proces rekrutacyjny. Takie działanie przynosi wiele plusów i to na wielu rekrutacyjnych płaszczyznach.

– Podawanie stawek ma sens. Ogłoszenia, w których podawano stawki wynagrodzeń, miały dużo więcej wyświetleń. Użytkownicy częściej je oglądali. Co więcej, nawet 50 proc. więcej aplikacji spływa na ogłoszenie, jeśli jest w nim podana stawka wynagrodzenia, niż na tę bez podanej kwoty czy przedziału wynagrodzenia – mówi Rafał Glogier-Osiński, country manager LMC Polska.

Jak dodaje, nawet gdy okazywało się, że podawana stawka jest niższa od rynkowej, chętni do pracy i tak częściej wybierali te oferty ze stawkami. Wiedząc, ile najmniej mogą zarobić, mogli już przekalkulować sobie np. koszty dojazdów do pracy.