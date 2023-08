Od września wchodzą nowe limity przychodu dla pracujących emerytów i rencistów

W przypadku osób, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego, limity dotyczące zarobków zostały ustalone na okres od września do listopada 2023 r. Osoby osiągające emeryturę przed powszechnym wiekiem emerytalnym (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) muszą zachować szczególną uwagę w odniesieniu do swoich dochodów.

Limity dochodów, które nie wpłyną na emeryturę lub rentę, zmniejszą się w porównaniu do poprzedniego kwartału. We wrześniu, październiku i listopadzie 2023 r. osoby na rencie lub z emeryturą mogą zarabiać do 4904,10 zł brutto miesięcznie bez wpływu na kwotę świadczenia. To o ponad 80 zł mniej niż w poprzednim kwartale.

Niektórzy renciści, tacy jak inwalidzi wojenni czy inwalidzi wojskowi, mogą również pracować bez ograniczeń. To samo dotyczy osób pobierających renty rodzinne, które są bardziej korzystne kwotowo niż ustalona emerytura.

Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, z uwagi na to, że średnie wynagrodzenie zmniejszyło się w drugim kwartale 2023 r., limity zmienią się we wrześniu, październiku i listopadzie. Kwota przychodu wynosząca 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2023 r. to 4904,10 zł brutto, co oznacza, że powyżej tej kwoty emerytura lub renta ulegnie zmniejszeniu. Kwota przychodu wynosząca 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ten sam okres to 9107,50 zł brutto, powyżej tej kwoty następuje zawieszenie emerytury/renty.

