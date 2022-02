Od marca wyższe emerytury i renty, w kwietniu dodatkowe pieniądze dla emerytów

W marcu emeryci i renciści dostaną wyższe świadczenia. Tegoroczna waloryzacja wyniesie równo 7 procent. Tym samym minimalna emerytura będzie wynosiła 1338,44 zł brutto, czyli o prawie 88 zł więcej niż dotychczas.

Autor: KDS

• 17 lut 2022 10:19





Waloryzacja rent i emerytur w 2022 roku wynosi 7 proc. (fot. Unsplash/Georg Arthur Pflueger)

Zawsze w marcu emeryci i renciści czekają na większe wypłaty z ZUS.

W tym roku będą one wyższe aż o 7 proc. Pierwsze zwaloryzowane wypłaty zobaczą seniorzy na swoich kontach już 1 marca.

Na kwiecień zaplanowano zaś wypłatę 13. emerytury.

- W 2022 roku oficjalnie opublikowany wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wynosi 107 proc. Wysokość tego wskaźnika zależy od wzrostu cen towarów i usług oraz od wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w Polsce – mówi Iwona Kowalska-Matis Regionalny rzecznik prasowy ZUS-u na Dolnym Śląsku. – Jeżeli chcemy sami sprawdzić, o ile wzrośnie nam emerytura lub renta wystarczy pomnożyć je przez wartość wskaźnika - wyjaśnia.

Na przykład:, jeśli w lutym 2022 roku czyjaś emerytura wynosiła 2000 zł brutto, to w marcu wzrośnie o 140 zł brutto (wg wzoru: 2000 zł x 107 proc. = 2140 zł brutto).

- Waloryzację przeprowadzamy co roku z urzędu, więc nie wymaga ona żadnych wniosków od naszych seniorów – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Wysyłka decyzji o waloryzacji

Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia. Wysyłka decyzji waloryzacyjnych rozpocznie się nie wcześniej niż w kwietniu.

- Do decyzji dotyczących wysokości wypłat po waloryzacji dołączymy też decyzję o przyznaniu tzw. trzynastki. Wcześniej informację o wysokości wypłat będzie można sprawdzić na swoim koncie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS – mówi Kowalska-Matis.

W ZUS waloryzacji podlegają świadczenia długoterminowe, m.in.: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, a także świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne. Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane do końca lutego 2022 roku.

Minimalna emerytura w górę

W związku z waloryzacją wzrośnie między innymi minimalna emerytura. Otrzymują ją osoby, które zgromadziły niewiele składek emerytalnych, ale mają długi staż ubezpieczeniowy (kobieta – co najmniej 20 lat, mężczyzna – co najmniej 25 lat). Od 1 marca minimalna emerytura będzie wynosiła 1338,44 zł brutto, czyli o prawie 88 zł więcej niż dotychczas. Tak samo wzrośnie minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. Czytaj więcej: Czternasta emerytura ma wyglądać podobnie jak trzynasta. "Złotówka za złotówkę" Minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca będzie wynosiła 1003,83 zł. Świadczenie przedemerytalne wzrośnie do 1350,70 zł. Dodatek pielęgnacyjny wyniesie 256,44 zł. Kiedy wypłata 13. emerytury? Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się też do wypłaty tzw. trzynastek. W tym roku wyniosą one 1338,44 zł brutto. Te dodatkowe pieniądze otrzymają osoby, którym ZUS wypłaca m.in.: emerytury, renty, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne a także świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych. Czytaj więcej: Premier: Ochronimy emerytów przed skutkami kryzysu - Tą tzw. trzynastkę ZUS wypłaci pod warunkiem, że ktoś ma prawo do wypłaty jednego z tych długoterminowych świadczeń na 31 marca – wyjaśnia rzeczniczka. Wypłaty trzynastek nastąpią razem z wypłatą przysługującą za kwiecień. To znaczy, że emeryci i renciści otrzymają jeden przekaz lub przelew, który będzie sumą ich comiesięcznej wypłaty i trzynastki.

