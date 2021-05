Od kelnera przez fryzjerkę po informatyka i budowlańca. Każdy dostaję pensję "pod stołem"

Pracownicy decydujący się przyjmować pensję "pod stołem" ponoszą ryzyko tego, że gdy trafią na nieuczciwego pracodawcę, to nie zobaczą swoich pieniędzy. Najczęściej do takich sytuacji dochodzi w sektorach takich jak turystyka, gastronomia czy usługi. Mieliśmy jednak także przypadki podwykonawców na budowach czy pracowników firm informatycznych - komentuje Małgorzata Marczulewska, prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom.

Długofalowo przyjmowanie pensji „pod stołem” jest nieopłacalne – traci Skarb Państwa, a nasze wynagrodzenie nie jest w pełni brane pod uwagę przy wyliczaniu świadczenia emerytalnego (Fot. Shutterstock)

Z danych Polskiego Instytutu Ekonomii wynika, że ponad 6 proc. Polaków otrzymuje pensje lub fragmenty wynagrodzenia „pod stołem”.

Zdaniem ekspertów ze stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom skala tego zjawiska w czasie pandemii może wzrosnąć. Przyczyną mogą być kłopoty firm.

Bardzo często zdarza się, że pracownicy piszą do stowarzyszenia z pytaniem, czy zgodzić się na taką propozycje ze strony swoich szefów. Były przypadki, gdy szefowie podejmowali się szantażu w stosunku do podwładnych - mówi prezes STOP Nieuczciwym Pracodawcom Małgorzata Marczulewska.

Z raportu PIE wynika, że zjawisko "płacenia pod stołem" jest powszechne 1,4 mln pracowników w Polsce otrzymuje część wynagrodzenia poza oficjalnym obiegiem – to 12 proc. osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 6 proc. wynagrodzeń w polskiej gospodarce wypłacanych jest pod stołem. W 2018 r. suma tego typu wypłat wyniosła 34 mld zł (to równowartość 1,6 proc. PKB). Średnie wynagrodzenie w 2018 r. było zaniżone o 240 zł z powodu pomijania w oficjalnych statystykach zjawiska płacenia pod stołem. Zaś 17 mld zł dochodów stracił sektor finansów publicznych w 2018 r., w tym 7 mld zł to same nieodprowadzane składki emerytalne.

Długofalowo przyjmowanie pensji „pod stołem” jest nieopłacalne – traci Skarb Państwa, a nasze wynagrodzenie nie jest w pełni brane pod uwagę przy wyliczaniu świadczenia emerytalnego. Wiele osób decyduje się jednak na przyjęcie propozycji swoich szefów i godzi się np. na podpisanie umowy o najniższe wynagrodzenie z zaznaczeniem, że reszta wypłaty będzie regulowana „pod stołem”.

Różnice między kwotami

Jak mówi prezes SNP Małgorzata Marczulewska, znaczna część skarg, które trafiają do organizacji, dotyczy właśnie rozbieżności pomiędzy tym, co było „na słowo”, a tym co było „w umowie”.

- Powszechność płacenia wypłat lub części wypłat „pod stołem” jest zatrważająca. Rodzi to patologie w relacjach pomiędzy pracownikami, a pracodawcami. Do naszego stowarzyszenia trafiają dziesiątki wiadomości o osobach, które nie dostały całego należnego im wynagrodzenia. Gdy dokonujemy weryfikacji, okazuje się, że to, co było w umowie, zostało wypłacone, a reszta miała być uzupełniona „pod stołem”. W takiej sytuacji mamy słowo przeciwko słowu i zwykle pracownicy są pokrzywdzeni. Dochodzi także do różnego rodzaju szantaży. Mieliśmy sprawę, że pracownik planował rozwiązać umowę o współpracę i jego szef znacząco mu to utrudniał szantażując go tym, że jeżeli odejdzie nie wykonując konkretnego zadania, to zostanie zgłoszony do Izby Skarbowej jako oszust podatkowy - mówi Małgorzata Marczulewska.

Przyznaje, że nikt nie lubi płacić podatków, więc pokusa, by otrzymywać pieniądze pod stołem jest ogromna. - Pracownicy decydujący się przyjmować pensję "pod stołem" ponoszą jednak ryzyko tego, że gdy trafią na nieuczciwego pracodawcę, to nie zobaczą swoich pieniędzy. Najczęściej do takich sytuacji dochodzi w sektorach takich jak turystyka, gastronomia czy usługi. Mieliśmy jednak także przypadki podwykonawców na budowach czy pracowników firm informatycznych - dodaje Małgorzata Marczulewska. Pandemia pogłębiła zjawisko - Na podstawie informacji ujawnianych w sprawach pracowniczych prowadzonych przez naszą kancelarię mogę postawić tezę, że zjawisko wypłacania części wynagrodzenia za pracę „pod stołem" od dawna było dość częste, a kryzys wywołany pandemią jeszcze dodatkowo je pogłębił - mówi mec. Marek Jarosiewicz z kancelarii Wódkiewicz & Sosnowski, współpracujący ze stowarzyszeniem. Jak wyjaśnia, wielu pracowników godzi się na taką formę wypłaty, mając świadomość trudnej sytuacji na rynku i nierzadko nie najlepszych perspektyw na poszukiwanie lepszej pracy. - Wymaga jednak podkreślenia, że nie zawsze to pracodawca jest stroną inicjującą ukrywanie części wynagrodzenia – występując jako pełnomocnik również w sprawach rodzinnych i cywilnych dostrzegam zjawisko utrudniania przez pracowników-dłużników w ten sposób egzekucji komorniczej prowadzonej z wynagrodzenia za pracę. Niestety bardzo często działania takie podejmowane są przez dłużników alimentacyjnych, na czym oczywiście cierpią przede wszystkim dzieci. Ukrywanie części dochodu w razie popadnięcia w przyszłości w konflikt z pracodawcą może niekorzystnie wpłynąć również na możliwość skutecznego dochodzenia swych praw w Sądzie pracy. Po pierwsze, jeśli pracodawca po pewnym czasie zaprzestanie wypłacania „nieoficjalnej" części wynagrodzenia, pracownikowi trudno będzie udowodnić, na jakie wynagrodzenie faktycznie się umówił - dodaje ekspert.

