Od 15 do 40 lat. Tyle muszą pracować Polacy na własne mieszkanie

Raz na dwa lata GUS ujawnia dane o prawdziwych zarobkach Polaków. Zamiast sum wynagrodzeń podzielonych przez liczbę pracowników zbiera dane konkretnych zatrudnionych.

Dane pozwalają "przeliczyć" średnie zarobki w poszczególnych grupach zawodowych na konkretne cele.

Jak długo trzeba oszczędzać by móc kupić mieszkanie za gotówkę? Rozbieżności w tej kwestii są spore.

Od 15 do 40 lat

Analitycy postanowili sprawdzić ile czasu potrzebują poszczególni pracownicy, by oszczędzić na 55-metrowe mieszkanie. Cena to uśredniona kwota 1 mkw. z całej Polski.

"Dalsze założenia mówią, że przeciętny pracownik co miesiąc oszczędza na cele mieszkaniowe 20 proc. swojego dochodu netto i wpłaca środki na rachunek oszczędnościowy z oprocentowaniem wynoszącym średnio 1,00 punkt procentowy powyżej inflacji. Analiza zakłada również, że długoterminowy wzrost ceny przykładowego mieszkania jest równy inflacji" czytamy w raporcie przygotowanym przez RynekPierwotny.pl.

Wyniki nie są pocieszające i pokazują duże rozbieżności zarobkowe Polaków.

Najszybciej na własne "M" zarobią przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy. Oni muszą pracować i oszczędzać przez 15 lat (15,4 roku). Najdłużej na własne mieszkanie czekać będą pracownicy usług i sprzedawcy (42,1 roku) oraz Ci wykonujący prace proste (43,6 roku).

Czas pracy mieszkanie zawody 2020

Pocieszać może fakt, że porównując dane z rokiem 2016, spada szacunkowy czas pracy na przeciętne mieszkanie (mimo wzrostów cen). Największe skrócenie czasu pracy dotyczy robotników przemysłowych oraz rzemieślników (11 proc.). Najmniejszy wzrost dostępności mieszkań mogły odczuć dobrze wynagradzane osoby.

Czas pracy mieszkanie zawody 2020

Polska w środku europejskiej stawki

Wiedza o zarobkach pozwala także stworzyć zestawienia Europejskie. HRE Investments przeanalizowało zarobki i ceny mieszkań w europejskich stolicach.

Okazuje się, że mieszkaniec Warszawy musiałby odkładać każdą zarobiona złotówkę przez 8 lat, 10 miesięcy i 6 dni.

To i tak dobry wynik. By kupić na własność 50 metrowe mieszkanie poza ścisłym centrum Monako trzeba by pracować za monakijską średnią płacę aż... 43 lata i 6 miesięcy. Zgodnie z szacunkami za metr kwadratowy w ścisłym centrum trzeba zapłacić równowartość 234 tys. złotych. Poza ścisłym centrum za metr przyjdzie zapłacić o około 60 tysięcy mniej.

