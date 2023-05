O ile wzrośnie płaca minimalna? Oto możliwe warianty

W 2023 r. płaca minimalna wynosi 3490 zł brutto, ale już od 1 lipca ta kwota wzrośnie do 3600 zł. To nie koniec podwyżek, bo 2024 r. przyniesie kolejne, a niejasne przepisy to trzy potencjalne wartości minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku, co już teraz budzi sporo emocji.

Finalna decyzja co do wysokości minimalnego wynagrodzenia leży po stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (fot. Krystian Maj/KPRM)